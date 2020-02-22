《老友記》六名主角將「同框」演出特別節目

Image copyright Channel 4 publicity Image caption 《老友記》從1994年播出到2004年

知名美劇《老友記》（Friends，《六人行》）劇終15年後六名主角將再度聚首製作一集特別節目。

新的特別節目將在5月新推出的HBO Max流媒體平台上播出，確切日期尚未公布。

珍妮弗·安妮斯頓（Jennifer Aniston,），科特妮·考克斯（Courteney Cox），麗莎·庫卓（Lisa Kudrow），馬特·勒布朗（Matt LeBlanc,），馬修·佩里（Matthew Perry）和戴維·史威默（David Schwimmer）六名主角都會亮相。

佩里在Instagram上稱「這正在發生」 ，並附上1990年代主要演員的合照。然後，其餘演員便開始分享相同的帖子。

收視冠軍

1994年到2004年，《老友記》在美國播出，有5250萬觀眾收看了最後一集完結篇，是21世紀初期觀眾人數最多的電視劇集。

近年來，該節目通過Netflix平台吸引了大批新的年輕粉絲。

《老友記》仍是英國最受歡迎的流媒體節目，也是Netflix在2018年第二大受歡迎的節目。

2019年10月，安妮斯頓在Instagram上發佈了劇組合照後，有關《老友記》演員團圓再次演出的謠言愈演愈烈。

HBO Max以4.25億美元取得了該節目的系列版權。

HBO首席內容官凱文·賴利（Kevin Reilly）說：「你可以說這是個大團圓。因為我們將與大衛，珍妮弗等人團聚在一起，製作一集HBO Max特別節目，而且節目中會將運用《老友記》過去所有的情節整合呈現。」

他說，這個特別聚會將體現《老友記》和觀眾團聚一起的時代精神。

根據《綜藝》雜誌（Variety）報導，每位演員預計將拿到250萬美元的特別演出報酬。