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英國境內的新型冠狀病毒疫情有明顯擴大的跡象，確診人數已經超過100人，而且出現第一名死亡病例。

就在一個多星期以前，英國人還覺得新冠肺炎疫情主要發生在中國和亞洲國家，2月中的時候英國還曾出現過9人確診8人康復的樂觀情況。

但沒想到突然之間，韓國、伊朗和歐洲的意大利都出現大規模爆發，英國也不能倖免。

英國政府宣佈，防疫措施已經從第一階段的「隔離」，進入第二階段的「延遲」，也就是說現在已經不能將病毒阻絶在外，只能盡量減緩疫情擴散。

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倫敦地鐵戴口罩的乘客在近日內明顯的增加。

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有人在地鐵車廂上拍下這張照片，一名乘客頭戴自製的「防護罩」，避免與其他乘客近距離接觸。

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英國全民醫療系統NHS要求有需要幫助的人撥打111求助熱線，不要直接到GP診所或醫院，以避免病毒傳染。

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倫敦Parsons Green醫療中心的「得來速」檢測中心，受檢者不需下車，打開車窗由醫療人員在車道上採集檢體。

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在倫敦聖托馬斯醫院（St Thomas' Hospital）外面的「NHS 111 冠狀病毒定點」（NHS 111 Coronavirus Pod），如果有人懷疑自己感染新型冠狀病毒，就不用進入醫院，可以到這個定點尋求醫療人員幫助。

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英國有學校向學生推廣「碰腳」的新做法，避免握手等肢體接觸，避免病毒傳染。

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動輒數萬人聚集球場觀看的英超足球比賽，也有許多球迷戴上口罩。

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面臨新型冠狀病毒疫情，英國人也出現恐慌性購物潮，尤其是消毒液等衛生清潔用品，多家英國商店都採取限購措施，但還是銷售一空。

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甚至連衛生紙也都被搶購一空。

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但是英國政府表示，對食物供應「有信心」，英國人不會缺糧。

英國衛生大臣漢考克呼籲英國民眾不要搶購，只需要購買自己需要用的就好。

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