肺炎疫情：新冠病毒蔓延下英國人如何防疫

  • 2020年 3月 6日
戴口罩 Image copyright Getty Images

英國境內的新型冠狀病毒疫情有明顯擴大的跡象，確診人數已經超過100人，而且出現第一名死亡病例。

就在一個多星期以前，英國人還覺得新冠肺炎疫情主要發生在中國和亞洲國家，2月中的時候英國還曾出現過9人確診8人康復的樂觀情況。

但沒想到突然之間，韓國、伊朗和歐洲的意大利都出現大規模爆發，英國也不能倖免。

英國政府宣佈，防疫措施已經從第一階段的「隔離」，進入第二階段的「延遲」，也就是說現在已經不能將病毒阻絶在外，只能盡量減緩疫情擴散。

口罩 Image copyright PA Media

倫敦地鐵戴口罩的乘客在近日內明顯的增加。

防護罩 Image copyright Photoshot

有人在地鐵車廂上拍下這張照片，一名乘客頭戴自製的「防護罩」，避免與其他乘客近距離接觸。

NHS 111 求助熱線 Image copyright Getty Images

英國全民醫療系統NHS要求有需要幫助的人撥打111求助熱線，不要直接到GP診所或醫院，以避免病毒傳染。

開車檢測病毒 Image copyright Reuters

倫敦Parsons Green醫療中心的「得來速」檢測中心，受檢者不需下車，打開車窗由醫療人員在車道上採集檢體。

冠狀病毒定點 Image copyright Getty Images

在倫敦聖托馬斯醫院（St Thomas' Hospital）外面的「NHS 111 冠狀病毒定點」（NHS 111 Coronavirus Pod），如果有人懷疑自己感染新型冠狀病毒，就不用進入醫院，可以到這個定點尋求醫療人員幫助。

握腳 Image copyright Reuters

英國有學校向學生推廣「碰腳」的新做法，避免握手等肢體接觸，避免病毒傳染。

球迷戴口罩 Image copyright Reuters

動輒數萬人聚集球場觀看的英超足球比賽，也有許多球迷戴上口罩。

貨架 Image copyright Getty Images

面臨新型冠狀病毒疫情，英國人也出現恐慌性購物潮，尤其是消毒液等衛生清潔用品，多家英國商店都採取限購措施，但還是銷售一空。

衛生紙 Image copyright EPA

甚至連衛生紙也都被搶購一空。

超級市場 Image copyright Getty Images

但是英國政府表示，對食物供應「有信心」，英國人不會缺糧。

英國衛生大臣漢考克呼籲英國民眾不要搶購，只需要購買自己需要用的就好。

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