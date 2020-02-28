肺炎疫情：取消旅遊行程 消費者有何權益？

Image copyright AFP Image caption 男子用消毒劑噴灑飛機。

新型冠狀病毒在越來越多的國家出現確診病例，接下來它會在哪裏爆發，已經變得很難預測。

但有一點是肯定的：這場疫情已經成為出行者和旅遊業的一個噩夢。

中國、韓國、伊朗和意大利都已經報告了大量的確診病例，並且竭盡所能阻止它的蔓延。

在這種情勢下，假如你真的要出行，可以怎麼做呢？

如何既安全又避免經濟損失？

在英國，如果你已經訂好了前往這些國家的行程，你的權益可能因應你選擇的航空公司以及你購買的保險細則而有所不同。

不過，在實際操作當中，保險和航空公司通常都會依據英國政府的旅遊指引來制定其政策。

如果你想去的是中國，那麼情況就非常簡單明瞭。

英國外交及聯邦事務部（FCO）的建議是，在目前，任何情況下都不應前往中國湖北省，且非必要的話，也不要前往中國大陸。

所以，假如你不聽這個指引而又還能抵達那裏，你可能是冒著你的保險政策失效的風險。

如果你已經在中國，旅遊保險可能就覆蓋湖北省，但是應該會繼續對中國其他有效——但再次強調，前提是你這次出行是必要的。

Image copyright Reuters Image caption 威尼斯嘉年華因新型冠狀病毒疫情而提早結束。

本來打算這周末去米蘭，要改嗎？

這就有點棘手了。米蘭市長已經暫時關閉了所有的學校和大學，以預防疫情爆發。

但是，在目前，英國政府對於意大利的官方旅遊指引並未警告不要去米蘭，不過建議在除必要之外不要去它附近的10個城市。

意大利北部的所有重大活動都已經取消、縮短或者改期，當中包括威尼斯嘉年華和博洛尼亞書展。

因此，你在米蘭的馬爾彭薩機場降落時，要凖備好接受體溫檢測，確保你沒有發燒。

但是，至少在目前，航空公司仍然會賣前往米蘭的機票給你，因為英國出發的航班仍然運作如常。不過，一些航空公司亦已表示，他們會免費為那些想要改簽前往意大利航班的顧客改訂行程。

Image copyright AFP Image caption 用於檢測新型冠狀病毒的熱成像掃描在機場變得越來越普遍。

行程被取消，保險會賠嗎？

如果英國外交及聯邦事務部還沒有發出旅遊警示，而你又臨時退縮，決定取消行程的話，就不要期望賠償。

英國保險協會的發言人蘇·克朗（Su Crown）表示：「基本上，行程受影響或者取消的話，是只有在FCO建議不去當地或者非必要不要去的情況下，才有可能會退款。」

「旅遊保險並不是為『不情願出行』而設的，除非FCO改變了指引，建議不出行。」

旅遊保險業中領先的英國安盛保險（AXA）也同意這種看法。

「我們的立場與外交及聯邦事務部的旅遊指引一致，」安盛旅遊保險負責人奈爾·穆伊（Nel Mooy）說。

「在FCO建議不要前往某個國家或者地區時，已訂好去往這些地方行程的人應該致電航空公司或者旅遊服務提供商，取消行程或者延期，以及安排退款，」安盛公司說。

「然後，他們就應該聯繫保險公司，登記索賠。」

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我能退款嗎？

雖然保險公司未必會對取消的行程進行賠償，但是一些航空公司現在也會讓乘客重訂行程。

英國航空公司（British Airways）已經表示，訂好前往意大利北部某些機場的乘客現在可以將行程改訂到日後的某個日期，包括米蘭、都靈、博洛尼亞、威尼斯、貝爾加莫和維羅納。

達美航空（Delta）和加拿大航空（Air Canada）也宣佈實行相似的政策。

一些在封城狀態下的城市，很多酒店也提供退款或者重訂。但是，如果酒店和所在的地方都未封禁，而預訂的住宿又是不可退款的話，旅客可能就要承受損失。

如果你在不久的將來要坐上前往意大利北部的飛機，這似乎是會正常運作的。

愛爾蘭的外交部則採取了與英國稍有不同的做法：「建議民眾不要前去受影響的地區。」

不過，它是將責任放到了旅客自己手上，由旅客自己去了解他們前去的地方是否有受到影響，建議他們「諮詢你的交通和住宿提供商」。

如果我因為隔離而錯過了航班，保險會賠嗎？

據英國保險協會（ABI）所說，這很大程度上取決於你預訂的是哪一種度假項目。

如果你是向一家受到空中旅遊業者核照（ATOL）保護的公司預訂，那你就應該能得到回程部分的理賠。

這通常僅適用於度假全套服務。「對於只是航班的安排，這會取決於你買的旅遊保險，」ABI的發言人說。

Image copyright EPA Image caption 全球新型冠狀病毒的感染確診病例仍在持續增長。

旅遊業如何應對？

是的，它肯定會經受一輪財政困難。國際航空運輸協會（IATA）表示，因為新型冠狀病毒疫情爆發，航空公司將會在今年損失293億美元（237億英鎊）的營收。

中國以及亞太區其他地方的航空公司預計將會受到最大的衝擊，但是沒有人確切知道，最終的影響會有多大。

明顯的一點是，如果你和其他人都不去一個地方度假，那酒店房間就會空著，餐廳的食物就沒有人吃，商店賣出的商品就比較少，諸如此類。這些行業當中會有一些陷入式微，進而對未來的旅遊業留下長遠的影響。