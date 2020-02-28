新冠肺炎：疫情如何影響人們的錢包

Image copyright Getty Images Image caption 快艇小販在芭堤雅等待遊客，芭堤雅是一個通常吸引中國遊客的海灘勝地，但現在空無一人。

誰能想到，中國爆發新型冠狀病毒肺炎（Covid-19）疫情，會導致美國的新娘沒有婚紗用？而這正是目前發生的事情。有預測指，中國各地封城限制將對全球銷售的商品乃至全球經濟產生影響。

經濟研究機構倫敦凱投宏觀（Capital Economics）估計，僅在2020年的頭三個月，疫情就將造成2800多億美元的損失。

這比歐盟的年度預算、微軟或蘋果的年度收入還要多，如果跟國家比較的話，這是尼日利亞政府年度預算的8倍。因為目前受此次疫情影響最大的是世界第二大經濟體中國，中國也被稱為「世界工廠」。

但這將如何影響你的錢包？首先，你閲讀這篇文章使用的電腦、平板電腦或手機的屏幕就極有可能是中國製造的，或使用了中國製造的原件。除了這些東西，疫情還將影響到其他的商品。

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婚禮日到了，禮服沒到

瑪麗安娜·布萊迪（Marianna Brady）今年7月3日舉行婚禮。在所有可能影響到她結婚的事情中，她沒想到禮服出了問題。

這名BBC社交媒體記者去年12月在芝加哥一家婚紗店下了訂單，但她沒有注意到，婚紗來自中國。

據估計，僅蘇州一個中國城市就產出了世界上超過80%的婚紗。

婚禮服行業受到目前衛生措施嚴重打擊。工廠關閉，以避免大規模的人群聚集，疫情亦影響了貨物的供應鏈。

布萊迪接到郵件通知稱，其本應在3月到貨的婚紗，將推遲到7月她婚禮近一周後才能交貨。布萊迪已經打算穿二手婚紗舉行婚禮。

Image copyright Getty Images Image caption 智能手機正在中國工廠進行測試。

手機行業

中國是一個工業大國，但幾乎沒有哪個行業受到的影響會超過智能手機產業。中國是全球最大的智能手機製造商和出口國。

面臨短缺的手機名單包括全球最暢銷的智能手機之一iPhone。蘋果在2月17日宣佈，其旗艦產品的生產和銷售受到了疫情影響。

蘋果表示，全球iPhone供應「將暫時受到限制」。

市場分析機構Canalys預測，從2019年10月到2020年3月，中國智能手機出貨量將下降50%。

Image copyright Getty Images Image caption 在巴黎，中國遊客平均一次旅行花費約為1100美元，幾乎是其他遊客的兩倍。

旅遊消費

中國是旅遊大國。中國旅遊研究院最新數據顯示，2018年中國出境遊客近1.5億人次。

中國遊客在海外的消費比其他任何國家都多。據聯合國世界旅遊組織（United Nations World Tourism Organization）的數據，中國遊客的海外消費超過2700億美元，遠遠超過美國遊客的1442億美元。

然而，新冠疫情爆發使中國的人員流動和出境旅行出現不少限制。

這對緬甸、柬埔寨、泰國和越南來說是壞消息。中國遊客佔這些國家遊客總數五分之一以上。

甚至更富裕的國家也感受到了壓力：在巴黎，中國遊客平均一次旅行花費約為1100美元，幾乎是其他遊客的兩倍，奢侈品商店稱中國遊客數量急劇下降。

巴黎市中心「巴黎形象」免稅店經理蘇普拉蒂塔普倫（Chomphunut Supraditapron）對路透社說：「如果持續這樣，我會失業的。」

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機票價格下降

新冠疫情嚴重擾亂了中國國內和國際的航班。國際航空運輸協會2月21日稱，因為疫情爆發，2020年航空公司的收入將損失293億美元。

對於中國和亞太地區的企業來說，這是個壞消息。這些企業預計損失總計超過270億美元。國際航空運輸協會行政總裁朱尼亞克（Alexandre de Juniac）說：「航空公司正艱難做出決定，削減運力，並在某些情況下削減航線。對航空業來說這是很艱難的一年。」

對乘客來說這可能是一個好年頭。一些專家認為，航空公司將不得不降低機票價格，盡可能挽回損失。

航空業分析師哈比森（Peter Harbison）對媒體表示：「航空公司將不得不以更低的票價來應對（新型冠狀病毒的影響）。」

Image copyright Getty Images Image caption 將大部分石油出口到中國的安哥拉，將受到冠狀病毒疫情引起的需求下降的影響。

衝擊非洲經濟

2009年，中國取代美國，成為非洲主要貿易伙伴。

根據經貿研究網站經濟複雜性觀測站（Observatory of Economic Complexity）的數據，安哥拉的大部分石油——67%出口到中國。

但彭博社在2月初報道，中國對石油總需求下降了20%，一路壓低了油價。

非洲國家向中國出口的另一大宗商品銅的價格也受到了衝擊。總部設在英國的民間智庫海外發展研究所（Overseas Development Institute）研究員韋爾德（Dirk Willem te Velde）估計，非洲國家面臨的出口收入損失達40億美元。