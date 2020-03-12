Image copyright Image copyright Image caption 女性和兒童似乎症狀較輕

肆虐全球的新冠病毒讓每個人擔心。因為，人人都可能被感染，繼而發病、傳染給別人。

然而，那些已經有其他疾患和慢性病的人群，特別是老年人，感染後更有可能出現嚴重症狀，甚至死亡。

到目前為止，疫情在全球範圍內已經造成超過4千人死亡。但是，無論是在中國還是其他國家，大多數死者都是老年人以及那些已經患有心臟病、糖尿病等慢性疾病的人。

這是為什麼？

本身有其他疾病並不等於比別人感染的機會更大，但是一旦感染，病症可能更嚴重。

Image copyright Getty Images Image caption 新冠病毒主要攻擊肺部

心臟病患者

新冠病毒主要攻擊肺部。

英國傳染病專家、布賴頓和薩塞克斯醫學院榮譽教授科恩（Jon Cohen）說，新冠病毒導致肺部感染，引發肺炎。不僅僅是新冠肺炎，還包括任何其他種類的肺炎，肺部感染之後就是肺泡積水。於是，身體就要更努力地工作保證血液供氧。

這位教授還形容，通常，心臟和肺部緊密配合「就像一個團隊」。但當受新冠病毒引發肺炎時，心臟必須要超負荷運轉。很顯然，如果已經有心臟疾患，那會給心臟增加額外的壓力。

從中國早期住院的患者情況可以看到，在那些因感染新冠病毒後病症嚴重必須住院的患者中，40%或者有心血管疾病，或者有腦血管疾病——影響大腦供血的疾病，比如中風。

美國明尼蘇達大學醫學副教授瓦爾丹尼（Orly Vardeny）解釋，上述數字並不表明有心臟病的人感染病毒的風險更大，但是，一旦感染「更容易出現併發症」。

Image copyright Getty Images Image caption 糖尿病患者要注意監測血糖

糖尿病患者

一型、二型糖尿病患者風險更大，原因大同小異。

科恩表示，許多糖尿病患者都有心臟、腎臟病症。病毒感染給人體帶來的額外負擔有可能引發這些器官的繼發性問題。

科恩還說，此外我們已經知道，糖尿病患者的免疫功能和常人相比通常更弱，抵抗感染的能力更低。

英國糖尿病慈善機構負責人豪沃思（Dan Howarth）說，冠狀病毒可以在糖尿病患者中引起更嚴重的症狀和併發症。

他建議糖尿病人如果感染了病毒，並出現咳嗽、發燒以及呼吸困難等，一定要密切監測血糖變化。

當然，無論是心臟病人還是糖尿病人，他們最終的風險指數取決於每個人的健康情況，比如，病史多長、病情多嚴重、是否經常出現併發症以及是否還伴有呼吸問題等。

但是，從新冠病毒疫情初期的總體死亡率來看，65歲以上患者的死亡率是最低風險人群的5倍。

通常，年齡越大，就越容易有各種身體疾患。

Image caption 養成清潔習慣，減少感染機會。

老年人、男性更危險？

其他疾病比如高血壓、肺病以及免疫系統有問題的患者，也屬於較脆弱人群。一旦感染新冠病毒，病症有可能更嚴重。

這也適用於老年人。因為老年人本身免疫系統就比較弱，感染病毒後身體應對能力也更弱。

2月底，中國疫情嚴峻、歐美病例開始出現激增苗頭時，全球流行病學家對中國提供的首批4萬4千病例資料進行研究和分析後，總結出以下幾大特點：