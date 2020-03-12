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新型冠狀病毒疫情爆發多個月後，世界衛生組織（WHO）終於宣佈，目前狀況可以定性為「全球大流行」（pandemic）。

這是世衛此前一直極力避免使用的說法。

一場「全球大流行」的疫情是指，疾病在全世界多個國家同時出現人傳人的狀況。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，現在使用這一說法的原因，是因為擔心對於此次病毒疫情「不作為的程度」令人警惕。

什麼是全球大流行？

這種表述是特指傳染病在多個國家出現重大且持續的人傳人狀況。

它與流行病（epidemic）有所區別，後者是指在一個小範圍內有不尋常數量的人同時感染同一種疾病。

換句話說，「全球大流行」就是指「流行病」在全世界蔓延的狀況。

你的器材不支持播放多媒體材料 什麼是「大流行病」？

上一次世衛使用「全球大流行」這個說法是在2009年的豬流感疫情期間。專家認為，豬流感造成了數十萬人死亡。

全球大流行在出現全新病毒的時候比較容易發生，它能夠輕易感染人類，並且能以迅速而持續的方式在人和人之間傳播。

新型冠狀病毒疾病似乎滿足了以上所有的條件。

目前未有疫苗或者治療方式能夠對付它，因此阻止擴散就是決定性的。

宣佈「全球大流行」之後會發生什麼？

當世衛組織宣佈全球大流行，意味著之後世界各國政府和科研人員之間會進行大規模的合作與互相協調。相關的經費和藥物等資源將會以非常有組織和指向性的方式進行分配和使用，以盡快阻止全球大流行病的擴散。

世界衛生組織的目標是讓「全人類」得到「最好的健康」，所以理論上，當世衛宣佈全球大流行之後，所做的一切就是要幫助全世界人們應對疫情。

全球大流行狀況下的管控機制，可能幫助各國政府之間開始緊密合作。人們可能會被要求留在家中，不進行大規模聚集，並在一段時間內不出行。與此同時，還應該保證各項指引意見得到清晰的傳達，讓人們知道怎麼做。

它如何開始和結束？

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「全球大流行」的定義標凖主要在於一種疾病擴散的範圍與廣度，而不是疾病的嚴重程度或者致死率。

不少全球大流行狀況都能夠得到控制，比如艾滋病（HIV/AIDS，愛滋病）亦曾成為全球大流行疾病，2009年的豬流感也是，兩次狀況最終都得到了控制。

全球大流行疾病的結束有多種可能性，除了各國管控措施成功阻止蔓延之外，還可能是人類逐漸對該種疾病的免疫力增強從而感染人數減少。

如果疾病主要由動物傳播的話，該動物活躍的季節過去也可能令大流行結束——比如蚊子在冬天減少活動之後，瘧疾的大流行就可能會結束。

為什麼等到現在？

至2月底，譚德塞仍然表示，新型冠狀病毒「絶對」有可能變成全球大流行疾病，但是暫時還不是，因為「我們尚未見到失控的全球蔓延。」

當時與現在，改變的是面臨疫情的國家數量。目前，全球有114個國家共計11.8萬人確診感染新冠病毒。

改變用語並不會改變病毒傳播的狀況，但是世衛希望，它會改變各國應對疫情的方式。

譚德塞表示：「一些國家因為缺乏應對能力而處境艱難，一些國家則是因為沒有資源，還有一些國家是沒有決心。」

他表示，世衛請求所有國家：

啟動並升級應急機制

向公眾宣傳病毒的風險，以及如何保護自己

尋找、隔離、測試和治療每一個新型冠狀病毒的病例，追蹤每一個接觸鏈

「我們必須響亮、清晰和頻繁地強調這一點：所以的國家都有可能改變這場全球大流行疾病的走向。」