Image copyright Getty Images

全球首次針對新型冠狀病毒的疫苗人體試驗在美國啟動。據美聯社報道，有4名志願者在華盛頓州西雅圖的「凱撒永久研究中心」（Kaiser Permanente research facility）接受了疫苗注射。

該疫苗不會導致新冠病毒疾病，但含有複製而成的導致疾病的無害基因編碼。專家說，要知道該疫苗以及其它研發中的疫苗是否會起作用，還需幾個月的時間。

當地時間周一，第一位接受注射的志願者是來自西雅圖，43歲的詹妮弗·哈勒（Jennifer Haller），育有兩位孩子，她告訴美聯社：「這是我貢獻的絶佳機會。」

Image copyright Getty Images Image caption 今年全球疫苗市場預計將增長到600億美元，但大藥廠目前不願投入資金開發疫苗。

全球科學家都在加快步伐研發疫苗。

美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）資助的這項人體試驗，避開了通常會進行的檢查步驟：確保疫苗可以觸發動物的免疫反應。

但是，參與此次人體試驗的生物技術公司曼德拉（Moderna Therapeutics）稱，疫苗是在經過測試的情況下製成的。

英國倫敦帝國理工學院的傳染病專家特裏戈寧（John Tregoning,）博士說：「這種疫苗採用了現有的技術。它已經達到了很高的標凖，使用了我們知道可以安全用於人的東西，並且將對那些參與試驗者進行非常嚴格的管控。」

「是的，進行的十分之快，但這是一場與病毒的競賽，而不是科學家之間的競爭，而且這樣做是為了人類的利益。」

用於一些譬如麻疹的典型疫苗是由弱化或已經被殺死的病毒製成的。但是，此次實驗的「mRNA-1273」疫苗並非由引起Covid-19的病毒製成。取而代之的是，是從科學家已經能夠在實驗室製造的病毒複製而來的基因編碼研發出來，希望能激發人體自身的免疫系統抵抗感染。

此次參與人體實驗的志願者被給予不同劑量的注射。他們相隔28天將被注射兩次疫苗。但是，即使這些初始安全性測試進行順利，任何潛在的疫苗仍可能需要長達18個月的時間才能提供給大眾。