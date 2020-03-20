肺炎疫情帶來的好消息：污染和排放迅速減少

Image copyright Getty Images Image caption 受新冠病毒疫情的影響，美國紐約的車輛交通明顯減少。

新型冠狀病毒疫情影響全球生產和旅行之際，一些城市和地區的空氣污染和溫室氣體排放水平顯著下降。

紐約的研究人員告訴英國廣播公司BBC，他們的初步研究結果顯示，與去年相比，主要來自汽車的一氧化碳排放減少了近50％。

造成全球氣溫上升的二氧化碳CO2的排放也急劇下降。

但有警告稱，疫情結束後，各項排放水平可能又會迅速上升。

隨著新型冠狀病毒大流行導致全球經濟活動下降，意料之中的是，與能源和運輸有關的各種廢氣的排放量將減少。

科學家們說，到今年5月份，通常是落葉腐化助推二氧化碳排放量最高峰時期，但所監測到的排放水平可能會是10年前金融危機以來的最低水平。

雖然現在斷言為時尚早，但本周在紐約收集的數據表明，取消不必要旅行的指示正在產生重大影響。

與去年同期相比，紐約市的交通量估計下降了35％。

哥倫比亞大學的研究人員稱，主要由於汽車造成的一氧化碳排放量在本周幾天內已經下降了50％左右。

他們還發現，紐約的二氧化碳排放量下降了5-10％，甲烷的排放量也下降了很多。

儘管對這些研究結果也有不少需要繼續探討的問題，但它們反映了與中國和意大利爆發新冠病毒疫情有關的環境影響。

氣候網站Carbon Brief委托做出的一份分析報告認為，在兩周的時間內，中國的能源使用和排放量大幅下降了25％。

專家們認為，這很可能導致今年中國的碳排放總量下降約1％。

Image copyright NASA Image caption NASA圖片顯示新冠疫情下因經濟放緩，中國空氣污染明顯改善

中國和意大利北部的二氧化氮含量也大幅下降，這與汽車旅行和工業活動減少有關。

氧化氮氣體既是一種嚴重的空氣污染物，又是一種強大的導致全球變暖的化學物質。

隨著航空業停滯，成千上萬的人在家中工作，許多國家的一系列排放可能遵循同樣的下降趨勢。

雖然在家工作的人們可能會增加家用供暖和電力的使用，但減少通勤和經濟總體放緩可能會對各國排放總量產生影響。

哥倫比亞大學的羅辛·卡瑪尼教授說：希望在5月份期間，二氧化碳排放峰值將是自2009年甚至更早以來在北半球出現的最小增長幅度。

該觀點得到了該領域其他人士的贊同，他們認為各國的停產將影響今年全年的二氧化碳排放水平。

英國東安格利亞大學的科裏尼·勒奎熱教授表示，這將取決於新冠疫情大流行會持續多長時間，以及在多大程度上（尤其是在美國）經濟放緩。

但是，他認為很可能今年會在全球排放中看到一些情況。

他說，如果再持續3到4個月，肯定排放還會有相當程度的減少。

疫情緩解後，各國政府如何決定重新刺激經濟，這將可能對碳排放和空氣污染的規模產生重大影響。

早在2008-09年，在全球金融危機之後，由於政府刺激性支出增加了化石燃料的使用，碳排放量猛增了5％。

在未來的幾個月中，政府將有機會改變這一結果。例如，他們可以堅持認為，對航空公司的任何救助都將與更加嚴格的航空排放減少掛鉤。

勒奎熱教授表示，各國政府現在在重新刺激經濟方面必須非常謹慎，要注意避免重回以化石燃料為核心的能源道路。

但是，有人認為，如果疫情持續很長時間，任何刺激措施都將更可能專注於促進經濟增長，而忽視對環境的影響。