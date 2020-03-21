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最近網上盛傳，如果感染新冠病毒後服用布洛芬（ibuprofen）會很危險。有些建議是由醫護專業人員發出的真實信息，同時也有大量虛假消息充斥社交媒體。

BBC事實核查小組在這裏為你盤點和歸納，幫你辨清真偽。

醫學專業人員告訴BBC，如果出現新冠症狀，他們建議不要使用布洛芬。

但是，那些由於其他症狀已經在服用布洛芬的病人，不要在沒有諮詢醫生的情況下擅自停藥。

撲熱息痛和布洛芬

撲熱息痛（paracetamol）和布洛芬都是家庭常用藥，都有止痛和降低體溫的作用，有助於緩解類似流感的症狀。

但是布洛芬和其他非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）並不適合所有人，並且有可能引起一些副作用，特別是對那些患有哮喘、心臟病和循環系統疾病的人。

英國NHS網站之前曾建議兩者都可以服用，但後來改變建議說，如果出現新冠症狀最好服用撲熱息痛，除非醫生告訴你那不適合你。

NHS表示，目前還沒有有力證據顯示布洛芬導致新冠病情惡化，但是，在有更多信息之前還是最好服用撲熱息痛。

倫敦衛生與熱帶醫學院的夏洛特·沃倫·加什博士也表示， 目前並不清楚布洛芬對那些感染了新冠病毒的人到底有多大影響，比如對病情嚴重程度和患病時間長度的影響，也不清楚在健康人身上和本身就有其他基礎疾病人身上的不同影響等。因此，比較明智的選擇還是用撲熱息痛，而不是布洛芬。

同時，已經有一些證據表明，患其他呼吸道感染之後服用布洛芬，可能會引加重症狀。

警惕假消息

目前在臉書、推特、Instagram以及WahtsApp等社交媒體上已經流傳一些假消息，比如：

愛爾蘭第二大城市科克有四名年輕人，都是由於服用了消炎藥使病情惡化、已經進入重症監護病房的。

維也納大學發出備忘錄，警告出現新冠病毒症狀者不要服用布洛芬，「因為布洛芬會讓新冠病毒繁殖速度加快。這就是為什麼意大利人目前情況如此之糟，病毒傳播如此之快的原因。」

在法國圖盧茲大學醫院，有四名年輕新冠重症患者。他們原來沒有任何健康隱患，都是因為在出現症狀後服了像布洛芬這樣的止痛藥才導致問題嚴重的。

以上這些在社交媒體廣泛流傳的故事都是假的。

愛爾蘭傳染病協會已經告誡人們，收到這些類似的虛假消息，請不要理會並刪除。

圖盧茲大學醫院也發出類似警告，並稱出於醫學保密原因他們不會公開討論患者的護理病情。

Image copyright Getty Images Image caption 英國許多藥店撲熱息痛已經脫銷

Covid-19

那麼，我們對布洛芬和新冠病毒Covid-19到底了解多少呢？

目前並沒有關於布洛芬和新冠病毒方面的專門研究。但是，其他關於呼吸感染病方面的研究顯示，布洛芬與一些重症和併發症有聯繫。但是醫療專家也說，目前並不清楚這僅僅是因為布洛芬造成的，還是可能有其他原因。

一些專家認為，布洛芬的消炎特性可能會「抑制」人體的免疫反應。

英國雷丁大學的東耶（Parastou Donyai）教授表示，許多研究表明，在呼吸道感染期間使用布洛芬會導致疾病惡化或引發併發症。

但是她又表示，迄今沒有任何科學證據清楚證實，一個完全健康的25歲年輕人會因為服用布洛芬治療新冠症狀增加併發症風險。

醫學界對此問題仍然缺乏明確共識，也是導致網上出現各種各樣信息和謠言的原因。

為保險起見，還是遵循醫囑或是參考英國NHS的建議，選擇撲熱息痛。