超級強國：2050年主導世界的五大經濟體

Image copyright Getty Images Image caption 上海是中國的創新商業城市

肺炎疫情、美中貿易戰、英國脫歐等議題也許主導了現今一時的經濟走勢，但根據預測，在這些挑戰之後，未來數十年世界經濟仍然會繼續成長。事實上，2050年全球市場預估將是現在的兩倍，即使人口只增加26%。

伴隨成長而來的是不可避免的變化，很難去預測未來究竟會怎樣，但是大多數的經濟學家都同意一個觀點：今日的新興國家將成為明日的經濟強權。

據國際專業服務公司普華永道（PwC）的《2050年的世界》（The World in 2050）報告，30年之後，世界前七大經濟體中將有六個是現在的新興國家，美國排名將從第二滑落第三，日本排名將從第四退至第八。即使是相對較小的經濟體，例如越南，菲律賓和尼日利亞，都會出現極大的跳躍。

Image copyright Getty Images Image caption 比鄰香港的中國城市深圳

2050年前10大經濟體：

中國

印度

美國

印尼

巴西

俄羅斯

墨西哥

日本

德國

英國

中國

按照國內生產總值（購買力平價）（GDP (PPP)），中國已經排名世界第一。過去10多年中國經濟已經有巨大成長，但經濟學家表示那還只是冰山的一角而已。

在中國工作生活的外國人最能感受到中國經歷的巨大變化。「我所在的蘇州工業園區一片榮景，有購物商城、公園、餐廳，交通運輸也很方便，」《一分鐘學中文》（1-Minute Chinese）作者羅文·科爾（Rowan Kohll）說：「15年前我剛來中國的時候，整個地方都還是農田和沼澤。這在中國很普遍，整個國家都在改變。」

中國的改變吸引許多創新企業家前來尋找機會，許多人來到上海這個商業城市。

美國人約翰·帕博（John Pabon）在上海創立了一家商業諮詢公司，他表示上海是一個創新的商業城市，從早到晚每個人都在找機會。但是和帕博以前住的紐約不一樣，上海人「更願意聆聽並提供建議」。

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印度

根據上述報告，全世界人口第二多的國家——印度未來30年經濟將大幅成長，平均每年5%。到了2050年，印度預計將超越美國，成為全球第二大經濟體，國內生產總值將佔全球的15%。

旅遊手機程序Talk Travel的負責人印度人金達爾（Saurabh Jindal）說，印度經濟成長讓人們的生活產生了很大的變化，從城市的氛圍、社會的態度到人們的所作所為都不一樣了。

例如，和15年前相比，現在的電視、手機和汽車都有了很大的進步，航空旅遊越來越普及，房子也越蓋越豪華。

進步的同時印度也面臨許多問題，基礎建設速度跟不上，汽車越來越多，交通越來越擁塞，污染越來越嚴重，尤其是像新德里這樣的城市中心。

此外，也不是每個人都享受得到這些進步。金達爾說：「社會上有許多人生活水平還是很低，高樓大廈旁邊就看得到貧民窟。」

女性的地位也跟不上整體社會的進步。印度女性博客庫爾卡尼（Namita Kulkarni）說：「一個國家的進步，取決於公民權利受到多少尊重，從這方面來說我們還有很長遠的路要走。在女性的安全受到保障之前，多大的經濟成長都沒有絲毫意義。」

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巴西

到2050年，南美大國巴西預計將成為世界第五大經濟體，超越日本、德國和俄羅斯。憑借著豐富的天然資源，巴西過去數十年來經濟快速成長，但是政府腐敗問題和通貨膨脹形成隱憂。

「在2000年和2010年代我見證到巴西經濟成長帶來的一片榮景，新的中產階級興起，整個國家都為自己感到驕傲，」在巴西出生的貝索特（Caio Bersot）表示：「但是與此同時，像里約熱內盧（Rio de Janeiro）和聖保羅（Sao Paulo）這樣的大城市越來越難以負擔，基礎建設難以跟上發展速度，有點速度太快的感覺。「

巴西面臨的一些挑戰也是機遇，曾經住在聖保羅的費南德茲（Annalisa Nash Fernandez）表示，在一些發展中國家，高經濟成長也意味著高通貨膨脹，為了保障辛苦所得不被高通脹吃掉，巴西比其他國家更早開始適應金融科技，Paypal等網絡支付和電子錢包早在20多年前就通過ATM開始運用，比手機還要更早。

2016年經濟衰退對巴西造成很大的影響，但最近巴西經濟出現一些重新成長的跡象，路透社的分析文章說，巴西新總統上任後，2020年是關鍵的一年。巴西人弗拉皮爾（Silvana Frappier）認為，雖然巴西仍然面臨經濟挑戰，但未來前景一定看好。巴西是世界礦業大國，也是農業和製造業大國，服務業和旅遊業也快速成長。

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墨西哥

2050年，墨西哥預計將從目前的排名第11躍升四個位置，成為世界第七大經濟體。在製造業和強勁出口帶動下，墨西哥近年來的經濟有大幅成長，但一些現行的狀況影響墨西哥經濟前景。

住在巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）的旅遊博客作家阿里薩巴拉加（Federico Arrizabalaga）說，」過去10年墨西哥經濟有所增長，但並沒有發揮應有的潛力。汽油價格比八年前上漲了一倍，過去10年內墨西哥披索匯率兌美元貶值了50%，但是如果你能找到機會而且努力工作的話，你可以過得很好，和其他物價較高的國家相比，你還可以過上好日子。「

墨西哥的醫療和交通成本比美國、加拿大和歐洲更加便宜。住在尤卡坦州（Yucatan）梅裏達（Merida）的雜誌編輯哈斯金（Suzan Haskins）表示，在墨西哥城，搭乘優步前往任何地方只需要4美元到10美元之間。和許多發展中國家一樣，基礎建設和道路狀況也許並非完美，但是墨西哥政府剛宣佈未來四年將在基礎建設上投資440億美元經費。

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尼日利亞

尼日利亞是非洲最大的經濟體之一，到2050年，尼日利亞的經濟預計將更上一層，以4.2%的年增長率從現在的第22名上升到第14名。雖然政府時有貪污腐敗問題，但人民卻具有創新前進精神。根據全球創新企業監查（Global Entrepreneurship Monitor）資料，超過30%的尼日利亞人自行創業或擁有和管理新企業，這比例在全世界排名靠前。

住在拉各斯（Lagos）從事媒體行業的歐圖西松（Colette Otusheso）表示，尼日利亞人天性勤奮努力，可以同時做好幾件事，所以不論任何時候都忙碌不停。

尼日利亞人習慣把遭遇到的挑戰視為是機遇，例如當地普遍缺乏公共交通工具，於是就誕生了類似於優步的摩托車叫車手機程序。摩托車是尼日利亞最普遍的交通工具，使用這個手機程序，用戶能夠隨時掌握摩托車所在位置。

尼日利亞人對國家的未來普遍抱持著希望，但對政府貪污腐敗和外國投資感到憂慮和謹慎懷疑。從事旅遊業的安雅歐哈（Chizoba Anyaoha）說：「我們對外國投資需要很小心，是誰出錢投資改善我們的基礎建設，投資案有什麼附帶條件，因為過去有太多國家看我們天然資源和原物料豐富來佔我們的便宜。」

訪問 BBC Travel閲讀 英文原文。