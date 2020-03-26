中年婦女不化妝 素顏肖像「更奪目」

Image copyright Jo Blackwell Image caption 林賽·馬里奧特（Lindsey Marriott）是攝影師布萊克維爾為《直面，擁有》攝影項目拍攝的52名40歲以上女性之一。

中年女攝影師喬·布萊克維爾（Jo Blackwell）凖備拍一組40歲以上中年女性的素顏照，整理成畫冊出版，設計成攝影展，並做成紀錄片。目的只有一個：讓這個通常默默無聞的社會群體獲得一種「可見度和聲音」。

她本人現年58歲，專業攝影師，來自北漢普敦郡。《直面，擁有》（Face it，Own it） 項目2019年開始，她自己拍了52張肖像，還收到115張其他中年婦女的自拍照。

隨著項目的推進，布萊克維爾感受到參與項目的女性帶給她的心靈震撼，贏得了她們的信任。

「我原先以為得付錢她們才願意來攝影棚，除掉化妝，讓我拍素顏照。有些人一輩子從來不讓旁人見到自己沒有化妝的面容。」

她就想讓世界看見她們，聽到她們的聲音。

BBC聽其中4名女性解釋自己為什麼對素顏照攝影感興趣。

Image copyright Jo Blackwell Image caption 林賽·馬里奧特（Lindsey Marriott ，左）發現布萊克維爾（右）的攝影藝術幫自己找回自信

林賽·馬里奧特（Lindsey Marriott）, 60歲

超級喜歡這個過程。第一見到（素顏照）時感動哭了。

「它讓我找回了自信，能夠重新評判自己的長相容顏；我會問自己，確實需要化妝嗎？」

「人們對我們這把年紀的女性的看法有了很大變化。我有太多要做、要學、要貢獻的。」

Image copyright Jo Blackwell Image caption 朱迪斯•漢森（Judith Hanson）從中學就開始化妝，現在75歲了

朱迪斯•漢森（Judith Hanson）, 75歲

「我覺得很多人，即便不是戴上面具去跟世界打交道，也會把化妝作為掩護自己的面具。」

「這很普遍，覺得自己被評判、掂量的感覺，女性尤其如此。」

漢森為現在的少女們感到擔憂，因為社交媒體和自拍成了日常生活的一部分，許多女孩子覺得自己必須看上去完美無缺。

Image copyright Jo Blackwell Image caption 露西·霍伊（Lucy Howe） 承認，在確診患癌前，她出門時必須塗口紅。

露西·霍伊（Lucy Howe）, 50歲

霍伊4年前確診患癌，之後生活態度比原先更積極、更充實。

「查出得癌症前我絶對不會參與這個（不化妝拍肖像）— 至少不塗口紅不拍 — 但經歷了癌症治療後，我對自己說，我不會看著比那時更糟糕。」

「我覺得這事太棒了。生命是由生活來充實的，我已經不再擔心別人怎麼看我了。」

Image copyright Jo Blackwell Image caption 露西•博爾特（Lucy Boulter ）吃驚地發現，拍了素顏肖像後自己居然受到那麼多關注

露西•博爾特（Lucy Boulter）, 49歲

「我不介意不化妝，也經常不化妝。但現在事情變成這個樣子了，（照片收入）攝影圖集、（上了）電視，這張臉居然上了《名利場》雜誌官網。這完全出乎意料啊。」

「每個女性心裏都藏著一個小人兒，一個內心深處的評論員；她有時會很刻薄。我想讓她們閉嘴，包括我自己心裏的那個。這個項目正是在幫助我們大家達到這個目的。」