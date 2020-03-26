Image copyright Adrienne Murray Image caption 紫外線殺菌消毒是早已證實的

「請離開屋子，關門，開始消毒。」這是機器人在說話。它還會說中文。

UVD消毒機器人在一間模擬醫院診室或病房來來回回用紫外線殺微生物消毒，我們在屋外通過玻璃窗觀察。

紫外線消毒已有數十年歷史，主要用於淨化水和空氣，以及實驗室消毒。但把這個技術跟人工智能組合起來，卻是近幾年的新動態。

南丹麥大學臨牀微生物學教授漢斯·J·科爾莫斯（Hans Jørn Kolmos）說，病毒大流行肯定是災難，但客觀上確實推動了科技進步和創新 — 逼迫你去找新的解決方案。

他參與了UVD消毒機器人研發項目。

Image copyright YOUIBOT Image caption 深圳的優艾智合機器人公司已經研發出消毒機器人

中國市場

在中國，新冠病毒疫情爆發後，機器人也參與了抗疫。

市場調研機構IDC數據顯示，無人駕駛飛機和人工智能設備在中國已經有廣闊的市場。

從消毒、藥物和醫療儀器的運輸、清理廢品到測體溫，機器人已經在許多地方廣泛使用。IDC認為這次新冠疫情觸發了醫療系統機器人普及應用方面的一大突破。

中國科技公司受疫情驅使大力研發、創新。深圳的優艾智合科技公司原來主要生產專業自主巡檢移動機器人，疫情爆發後對技術加以調整，很快推出了消毒機器人。

這家初創科技公司在現有的軟件和硬件基礎上增加了熱像儀和紫外線照射燈管，「有點像拼樂高積木」，公司一名員工說。

Image copyright YOUIBOT Image caption 武漢醫院裏的優艾智合機器人

優艾智合的用戶包括一些工廠和辦公室，還有武漢的機場和一家醫院。機場的機器人在行李大廳，白天檢查 抵達旅客的體溫，晚上消毒。

不過，機器人的功效目前沒有加以評估。

這家公司的生產一度因為缺乏零部件而中斷。中國工廠開始復工後情況有所好轉。

Image copyright Adrienne Murray Image caption 紫外線殺菌消毒是早已證實的

因禍得福

丹麥的UVD消毒機器人公司首席執行官珀·朱爾·尼爾森說，公司業務發展速度一直很快，但新冠病毒疫情爆發後，需求幾乎像火箭一樣直升。

一卡車一卡車地向中國發貨，尤其是武漢。同時，亞洲其他地區和歐洲的銷量也明顯上漲，尤其是意大利。

尼爾森補充道：「他們的情況太糟糕了。我們當然要幫助他們。」

訂單像雪片般飛來，產能相應擴大，已經增加了三倍。生產基地在丹麥第三大城市歐登塞，現在一天生產一台消毒機器人。

機器人身上的八個紫外線照射燈射出的紫外線光束通過毀壞細菌、病毒和其他有害微生物的脫氧核糖核酸（DNA） 和核糖核酸（RNA），使它們無法繁殖，從而達到消毒目的。

完成一間屋子的消毒需要大約20分鐘，完事之後屋裏有一種頭髮燒焦的氣味。

南丹麥大學臨牀微生物學教授科爾莫斯說，用適度的紫外線照射適當的時間，就可以殺死會引發感染的微生物。

像現在新冠疫情這樣的傳染病大流行情況下也可以用紫外線消毒。

南丹麥大學參與了UVD消毒機器人的研發。

Image copyright Adrienne Murray Image caption UVD 消毒機器人產量在新冠疫情爆發後已經增加了三倍

UVD機器人是藍色海洋機器人公司（Blue Ocean Robotics）和丹麥歐登塞大學附屬醫院的合作項目。科莫斯教授在那所醫院負責感染防控。

這款機器人的主要任務是減少醫院內感染風險，售價6萬7千美元。

它對新冠肺炎病毒的殺傷力還沒有檢驗，但公司首席執行官尼爾森對此很有信心。

他說，新冠肺炎病毒和其他冠狀病毒很相似，比如薩斯和中東呼吸綜合症病毒，而這些病毒已經知道是可以用紫外線殺死的。

倫敦大學學院分子生物學副教授萊娜·希瑞克（Lena Ciric）博士認為紫外線消毒機器人能夠幫助我們抗擊新冠肺炎病毒。

她說，它們不是萬能的，但至少可以增加一道防線；（英國）很快就將面臨所有的醫院都擠滿新冠肺炎病人的局面，從防控感染的角度來說， 做好清潔消毒凖備是明智的選擇。

不過，紫外線消毒也有軟肋：紫外線必須直接照射到需要消毒的表面，如果有灰塵或其他障礙，就無法達到消毒目的。所以，請出機器人之前必須先人工打掃。

Image copyright Xenex Image caption Xenex 也有一款紫外線消毒儀

美國公司Xenex也有一款類似的產品--閃電（ LightStrike）。這台消毒儀需要事先人工安裝到位。它通過U型燈管發射高密度紫外線光束。

這款產品的需求近來也大增，訂單從意大利、日本、泰國和韓國飛來。

Xenex說，無數研究證明這台儀器能有效減少醫院內感染和所謂的超級細菌。美國和其他一些國家500多家醫院有這台消毒儀。

2014年，美國德克薩斯一所醫院曾用「閃電」對曾經用於治療埃博拉病毒患者的病室。

加利福尼亞和內布拉斯加州的一些收治新冠肺炎病毒感染者的醫院已經在用它消毒。