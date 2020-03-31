Image copyright Pierre Suu Image caption 意大利採取嚴格的防疫措施，熱愛藝術的民族居家隔離也不忘詠嘆

所謂"患難見真情"，這句話套用在新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球的現在最適合不過。這場突如其來的傳染病疫情最能體現一個國家或一個民族是如何應對危機的。

世界各國都採取了不同程度的隔離措施，不同國家或城市的居民應對隔離措施有不同的應對方法，有些極具創造力，有些發人深省，這都是他們國家或城市獨特的"疫情文化"。

例如在意大利，居家隔離的人們在陽台上高唱歌劇，借此抒發情緒。在比利時，街頭小吃攤在疫情下繼續炸薯條給客人吃。在北歐國家，許多人們照舊騎自行車去工作。

從很多方面來看，這場疫情凸顯了世界各國不同的獨特個性，同時也提醒了我們這個世界的多樣化。

Image copyright Stephanie Cardinale/Getty Images Image caption 法國所有"非必要"商店都已經關門，但麵包店是一定要開的

法國

沒有了麵包店，法國就不是法國了。傳統的貝雷帽可能已經退出流行，但法國長棍麵包永遠不會，即使在要命的全球性傳染病大流行期間。

緊跟在意大利之後，法國政府也實施了嚴格的防疫措施，任何人必須持有說明他們外出原因的簽名文件 才能外出，所有「非必要」商店一律關門。除了超市和藥局之外，法國衛生部的官方文件詳細列舉了40個「維持法國生活不可或缺」的例外行業允許開門營業，其中就包括麵包店、肉店、葡萄酒店、奶酪店和雜貨店等。

現在，從巴黎到普羅旺斯，法國各地城鎮空曠寂寥的大街上每天早晨卻彌漫著麵包香氣，全國大約33,000家麵包店在這個時候繼續維持營業。和以前一樣，法國人一早到家附近的麵包店買一條長棍麵包，只不過彼此需要維持安全距離。

法國麵包糕點聯合會（National Confederation of French Patisseries and Bakeries）主席安拉科特（Dominique Anract）表示，長棍麵包是法國文化的象徵，也是人們生或的重要部分。「許多人一生中第一次出門的經驗就是跟父母去麵包店買法國長棍麵包，很多老年人一天裏唯一與其他人接觸的機會也是去麵包店。」

安拉科特認為，在全球性傳染病大流行期間維持麵包店繼續開門是有道理的。「麵包店是法國人不餓肚子必需品，很多人住家附近不一定有超級市場，但一定會有麵包店。」

在巴黎，葡萄酒似乎和消毒洗手液一樣珍貴。法國人用餐時喝葡萄酒就跟配麵包一樣自然。許多葡萄酒商店向顧客銷售六瓶或12瓶的「抵抗疫情必備包」。

在肺炎疫情傳染期間，法國人的親吻臉頰社交習慣可能暫時消失，但對葡萄酒的熱愛卻不會消失。

Image copyright John MacDougall/Getty Images Image caption 柏林電子音樂派對在疫情期間不中斷，愛熱鬧的人們在家也可以用流媒體播放派對

德國

柏林的夜生活是個傳奇，過去幾十年來，柏林已經被塑造成歐洲電子舞曲的首都，但是在疫情蔓延下，兩個人以上的集會已經被禁，這個周末去哪裏派對只剩下一個答案：自己家裏。

在自己家裏要怎麼開派對呢？不用擔心，數百家獨立夜總會在政府的支持下結合在一起用流媒體向人們家裏播放DJ舞曲。在家裏開派對不需要半夜兩點跟別人排隊等候入場，流媒體派對晚上七點就開始，人們還可以向音樂家和夜總會捐款贊助。

對柏林人貝爾格（Kaisa Berger）而言，能夠穿著睡衣坐在自己的沙發上，聆聽知名DJ播放流行舞曲簡直就是一舉兩得。「我很享受在家派對，我甚至自己在客廳跳了起來，然後到了午夜派對結束，你可以倒頭就睡，第一天起牀後精神一樣很好。」

對組織者而言，在面臨危機的時候用音樂將人們結合起來也象徵一種社區精神，這就好像柏林牆倒塌後東西德人民紛紛湧上街頭一樣，是德國人團結的象徵。柏林知名舞廳特雷澤（Tresor）創辦人赫格曼（Dimitri Hegemann）說，「以後會發生什麼誰知道？但我相信在疫情消退過後，人們一定會再出來，派對不會停止。」

Image copyright Hindustan Times/Getty Images Image caption 印度商店外地上畫著排隊的安全距離

印度

印度已經宣佈21天的封鎖措施來對抗疫情蔓延，但是印度是世界第二人口大國，要讓13億人瞬間全部待在家裏並不容易，許多人買不到足夠的食物或藥物，不過印度人並不擔心買不到衛生紙，因為多數人如廁後習慣用水清洗而不用衛生紙。

在封鎖措施宣佈後，印度家喻戶曉的名人夫妻，板球隊隊長維拉·哥利（Virat Kohli）和寶萊塢演員妻子沙瑪（Anushka Sharma）呼籲他們5500萬名推特粉絲「遵守政府建議，大家團結在一起」，但在這個時候，要印度人「在一起」並非難事，困難的是「保持安全距離」。

說到安全距離，到過印度的人就會知道，印度人排隊方式絶對和安全距離扯不上邊。印度人排隊通常不會是一直線，而是繞圈圈排隊，和陌生人前胸貼後背彼此大聲叫嚷朝櫃台擠過去。

所以在此全球傳染病大流行期間，超市開始教人們如何維持安全距離排隊，他們在地上用粉筆畫出相隔兩公尺的圓圈，地方衛生部門官員親自到人潮擁擠的超市示範畫圈，教導人們安全距離的重要性。

排隊不是印度人學習的最新知識，任何撥打接聽電話的印度人都必須先聽一段如何保持個人衛生的錄音信息，包括咳嗽時捂住嘴巴，以及正確的洗手方式。地方警察甚至編排了一段正確洗手的舞蹈。

Image copyright Clive Brunskill/Getty Images Image caption 酒吧雖然關門了，但英國人幽默感不減。暫停營業，都怪那個跟一種淡啤酒同名的病毒。大家多保重，來日再相會。

英國

英國人引以為傲的酒吧在病毒疫情進攻下，已經關門暫停營業了，但通過各種線上即時通訊軟件，例如WhatsApp，Skype，Zoom和HouseParty，英國各地的人們依然可以在自己的家中和同好線上聚會見面共飲一杯。

許多酒吧通過臉書等社交媒體公告線上活動的時間，在線上舉行酒吧問答活動，吸引數十萬人表達興趣。在蘇格蘭，傳統酒吧舉行線上音樂聚會，邀請民謠音樂家在線上分享民俗音樂。

居家隔離，這個周末夜晚如何度過？很多英國人已經有了計劃，與三五好友相約到線上酒吧聊天喝酒，就和以前一樣。

Image copyright James Bowyer/Getty Images Image caption 平常時候，有超過30萬澳大利亞人會在復活節期間出門露營

澳大利亞

提到澳大利亞，許多人聯想到戶外活動，放鬆的生活態度，獨特的野生動物，但到在澳大利亞生活過的人才會知道，每年復活節假期期間是澳大利亞人到野外露營的熱門時間，因為位於南半球的澳大利亞在復活節過後就進入冬季，所以在冬季來臨前好好享受戶外活動，全家一起露營燒烤就成為全國性活動。

平常時候，有超過30萬澳大利亞人會在復活節期間出門露營。現在受到肺炎疫情所困不能出門，但是富有創造性的澳大利亞人還是會想出辦法。

澳大利亞露營車行業呼籲人們在自家後院或客廳搭起帳篷露營，室內露營的人可以通過流媒體觀看野生和自然環境。人們也可以在後院玩板球，吃燒烤。

這場全球性傳染病大流行讓許多澳大利亞人困在家裏，但人們心裏明白，這其實並不是件壞事。

訪問 BBC Travel 閲讀 英文原文。

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