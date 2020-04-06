Image copyright Reuters Image caption 約翰遜首相個性鮮明，經常做出令人大感意外的事

英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）可能是世界上第一位因感染新冠病毒住進醫院的國家領導人。

內閣官員說約翰遜住院期間和他此前自我隔離時一樣，照常「主持掌控」政府工作。

在新冠疫情在全球加速擴散前，約翰遜帶領保守黨取得大選勝利，出任首相，然後帶領英國完成了脫歐長跑。具體各項協議的談判被疫情打斷。

按照法律規定，當約翰遜由於健康原因，或者一旦出現不測無法主政時，外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab) 將臨時接替首相掌管政府事務。

Image copyright Reuters Image caption 約翰遜的未婚妻也因疑似新冠症狀自我隔離。

感染病毒

約翰遜3月27日因新冠病毒測試呈陽性開始自我隔離。過了10天，他的症狀仍未緩解，根據醫生建議於當地時間周日（4月5日）晚間入住倫敦市中心的聖托馬斯醫院。

他的「持續症狀」包括發燒和咳嗽等。英國政府官員強調說，首相住院是在醫生的建議下採取的預防措施。

約翰遜4月5日住院的消息發佈前，英國女王伊麗莎白二世向全國發表講話，鼓勵民眾「自律而堅定」地共同戰勝疫情。

英國新冠疫情開始惡化時，約翰遜和主持內閣緊急會議，制定了「四步抗疫」計劃，3月12日宣佈抗疫進入第二階段，「延緩」階段，建議民眾盡量居家禁足，但沒有像意大利那樣實行嚴格封城鎖國、取消大型公共活動、禁止公共場所聚集等防疫措施。

這種策略背後的各種考量之一，群體免疫理論，引發激烈爭議。批評者認為這種做法無異於賭博，弊遠大於利，贊成者認為這有助於實現疫情「錯峰」、避免「隔離疲乏」、避免醫療資源受擠兌，不堪負荷而奔潰。

另外一種批評指英國政府抗疫不力，延誤戰機，浪費了備戰時間。

約翰遜的未婚妻凱麗·西蒙茲（Carrie Symonds）身懷六甲，4月4日通過社交媒體推特表示，因出現疑似新冠肺炎症狀，從3月17日開始自我隔離；過去一周她臥牀休養，現在身體狀況開始好轉。她說自己並未做新冠病毒測試。

西蒙茲今年32歲，比約翰遜小24歲，是英國173年以來最年輕的首相「枕邊人」。她的預產期在今年夏季。

Image copyright Getty Images Image caption 約翰遜證實了戰勝危機的生存能力--英國選民投票支持出任首相

出任首相

英國執政保守黨獲得2019年大選勝利，鮑里斯·約翰遜將繼續擔任首相。他形容，選民相等於給政府很大的權力「把脫歐搞定」。

這是戲稱「金毛怪咖」的約翰遜「二進宮」。

2019年7月10日，約翰遜作為保守黨領袖取代卸任的特雷莎·梅，首次進入唐寧街。當時批評人士抱怨，約翰遜這位首相只是由16萬保守黨黨員投票選出的。

在2019年12月12日大選中，英國選民給約翰遜領導的保守黨「點了讚」，讓它取得1987年以來最大的選舉勝利。

約翰遜記者出身，後投身政壇。職業生涯自始至今不乏大大小小的風波、危機、緋聞。當初獲選保守黨黨魁時，一眾批評人士堅信，他不可能長期掌權。

但是，事實證明，約翰遜有能力戰勝危機。他是怎樣走到今天的呢？

Image copyright Reuters Image caption 約翰遜作為政客的成功很大程度上歸功於他的人氣

四海為家「富二代」

鮑里斯·約翰遜自稱「歐洲懷疑論者」--反對歐洲一體化。但是，回顧他的家庭出身、人生經歷，很難讓人相信他是孤立主義者。

約翰遜的曾祖父是土耳其記者；他生於紐約；父母分別是外交官、藝術家，一家人曾在美國、英國、布魯塞爾生活。

約翰遜就讀伊頓公學，之後進入牛津大學，其間曾擔任牛津大學辯論社主席。

Image copyright Reuters Image caption 1983年，約翰遜進入牛津學習古典文化。大學期間約翰遜出任牛津大學辯論社主席，該辯論社被譽為英國政治家的搖籃

「妙筆生花」小記者

做記者時，約翰遜屢次引發爭議。1987年，新出道的約翰遜擔任《泰晤士報》記者，沒多久就因編造引語被炒魷魚。

後來約翰遜出任立場比較保守的《每日電訊報》駐布魯塞爾記者。

BBC政治事務副主編皮納（John Pienaar）形容，約翰遜的新聞報道「把事實與歐洲懷疑論者的想象巧妙地結合在一起」。

約翰遜當年執筆的一篇報道宣稱，布魯塞爾聘用專業嗅探「確保歐盟糞肥味道一致」。

皮納說，約翰遜還報道過「香蕉太彎不合法、避孕套尺寸不達標」等等。

那些故事或許也是先兆--約翰遜在未來的政治生涯中成為脫歐領軍人。

Image copyright Getty Images Image caption 約翰遜記者出身

「煽風點火」筆桿子

從布魯塞爾回到英國，約翰遜出任《每日電訊報》專欄作家，後來擔任右翼雜誌《觀察家》主編。

這期間，約翰遜屢次得罪特定讀者群。他曾用貶義詞形容非洲人；曾說單親媽媽的孩子「缺乏教養，愚昧，粗野，私生」。

但是，在他掌門期間，《觀察家》發行量大增。伴隨著新聞生涯的蒸蒸日上，約翰遜涉足電視，主持BBC熱門秀《新聞問答》。該欄目本周一集，主持人和嘉賓一邊解讀新聞時事，一邊斗機智、抖包袱。

許多觀察人士認為，約翰遜的「口無遮攔」的言論、觀點或許給他惹火燒身，但同時也為他積攢了人氣。

這為他今後在政壇走紅搭好了台。

Image copyright Getty Images Image caption 2012年倫敦奧運會把約翰遜推到了全世界的聚光燈下

「我就是我」鮑里斯

2001年，約翰遜當選保守黨議員，代表距離牛津不遠的亨利（Henley）選區。2008年約翰遜當選倫敦市長。

2012年倫敦主辦奧運會。儘管組織工作與市府無關，但是，時任市長的約翰遜成了無頭銜的奧運形象大使。一場體育盛事讓世界認識了約翰遜。

約翰遜主管倫敦期間出台諸多抓眼球的政策，其中之一是20107年7月推出的「鮑里斯單車」。

倫敦共享單車計劃用市長大人的「小名」命名，充分體現約翰遜既是政客、又是明星人氣高到了什麼程度。

約翰遜本人經常親自做宣傳，還曾和好萊塢明星「終結者」施瓦辛格一起騎著鮑里斯單車上街。

不過也有批評人士指出，共享單車根本不是約翰遜的構思，那是前任倫敦市長宣佈的計劃。

Image copyright Getty Images Image caption 倫敦的共享單車被親切地成為「鮑里斯單車」

脫歐團隊領頭人

約翰遜的某些政策也曾受到廣泛批評。比如，修建一座橫跨泰晤士河的花園橋，紀念已故的戴安娜王妃。花了7000萬英鎊之後，這個宏大計劃最後不了了之。

不過這時候，約翰遜已經重返議會--他在2015年大選中再次當選議員。

2016年公投前，約翰遜在脫歐這個問題上的立場相當不明確。他曾在報紙上發表文章主張英國必須脫離歐盟，但同時又草擬了另外一篇稱英國必須留在歐盟。

關鍵時刻，約翰遜選擇支持脫歐，這就意味著他站在了時任首相卡梅倫的對立面。

脫歐派贏得公投後卡梅倫辭職，約翰遜參選保守黨領袖。不過那一次，特雷莎·梅勝出--所有其他候選人都在投票前退出競選。不過，為了「表彰」約翰遜作為脫歐派領頭人作出的貢獻，梅政府任命他為外交大臣。

Image copyright PA Media Image caption 約翰遜和其他脫歐派在公投拉票時作出不實宣稱：英國全民保健系統將每周拿到額外的4億6千萬美元

脫歐公投拉票期間，約翰遜的名字和一個不實口號掛上了鉤：脫離歐盟，英國每星期將省出3億5千萬英鎊投入全民保健系統。

不過，這並沒有破壞他在脫歐支持者眼中的形象。後來約翰遜退出梅內閣，他說，梅首相和布魯塞爾談判應該更「大膽」。

出任保守黨領袖/英國首相之後，約翰遜從來沒有排除英國不會無協議脫歐的可能性。

他曾堅稱，如果保守黨在本屆大選中贏得多數，英國一定將在2020年1月31日離開歐盟。

在脫歐路上蹣跚掙扎三年依然無果的英國，觀點鮮明、演技高超能成為拉票的強大武器。

約翰遜的職業生涯充分證明，這兩項都是他的強項。

不過，歷史將評價、後人將記住的可能會是，約翰遜兌現了承諾，帶領英國成功跑完了「脫歐馬拉松」。

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