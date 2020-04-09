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好在現代通訊技術給人們居家工作提供了便利條件。然而，對有些行業來說，無法親身與客戶見面意味著她們能做的有限，例如，性工作者這個行業就是如此。

不難想象，絶大多性工作者需要與客戶親自見面以提供性服務。但是，由於新冠疫情的緣故，許多性工作者無法出門工作，她們被迫從線下轉為線上，直接影響了經濟收入和生活來源。

來自倫敦的克利奧表示，這次肺炎疫情對她們這種行業生計的衝擊幾乎是災難性的。

克利奧說，她收入的主要來源是靠給客戶提供性服務，網上服務只能提供一點點收入補貼。

但當局的封城措施迫使克利奧不得不把主要生意轉到網上，其他性工作者也面臨同樣的困境。

於是，大家都開始在網上做生意，同時還不斷有許多新人加入。

另外一名叫伊芙的性工作者表示，封城後客戶對以隔離為主題的角色轉換性遊戲需求增加，特別是那些事先錄製好的視頻。

伊芙還表示，對她這種已經有一定基礎的網絡視頻女郎來說適應起來可能更容易些，因為她們已經習慣了居家在線工作。

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並非易事

但不是所有人都像伊芙那樣習慣在網上工作。 許多性工作者更習慣於那種一對一的客戶服務。對她們而言，轉移到網上並非一件易事。

一位叫格雷斯的性工作者表示，網上服務並不是快閃一下乳房、做幾個挑逗性的動作就能賺大錢的。

她說，這往往需要花時間來建立起人脈和客戶群，更別說讓人家花錢購買你所出售的服務了。

與此同時， 吃網上這碗飯還要把收入的一部分交給網絡平台。

如果是網絡新手的話， 還需要投資購買一些必要的設備，例如，三腳架、性玩具、優質的燈光設備等等，特別是在封城期間要購置這些設備更具挑戰性。

另外，還有市場促銷，格雷斯說，這方面要付出許多努力。

格雷斯坦承，全裸上線需要足夠的勇氣，而且可能還要面對觀眾的評論，至少她做不到。

不僅如此，在跟客戶聊天時要盡量令人愉悅，同時不想丟失自我。這裏面需要許多情感的投入，尤其是與客戶全天候的聊天，非常累。

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隱私問題

在網上提供服務又不暴露身份很難，視頻內容也可以被人盜竊。

今年2月，倫敦色情服務網站OnlyFans的相當於1.5個TB(1個TB等於1000個GB)的色情視頻和照片外洩。

英國另一位性工作者莉琪表示，自從肺炎疫情擴大之後網上色情服務競爭更激烈了。

提供網上色情直播服務的Stripchat的工作人員本尼特指出，由於傳統色情市場被關閉，大家都轉移到網上。

美國一家網上色情直播網站Chaturbate稱，自從疫情暴發以來，登記上網工作的性工作者人數上漲了75%。

該網站的工作人員麥克斯表示，這一變化體現在全球範圍內，特別是在當局採取封城的地區，以及獨居者當中。

但麥克斯表示，在那些合住的室友以及以家庭為單位的住家來說，情況則更加複雜。

為了促銷，一些網絡性工作者還提供優惠打折等手段來吸引客戶。

與此同時，色情服務網站也不甘落後。比如，StripChat還給全世界的新觀眾發放數百個免費觀看色情表演的數碼許可。

麥克斯則表示，網站這樣做也是幫助網上性工作者度過危機的一種手段，因為每張數碼許可可以給客戶足夠支付成人表演者10分鐘的一對一的私密時光。

麥克斯還說，他們還雙倍支付公司的意大利模特。他說，作為一家擁有每月6000萬人次的社交網絡，他們可以有巨大平台幫助自己的客戶，不讓他們流離失所。

別無選擇

儘管這樣， 對有些性工作者來說，改變他們賴以生存的傳統工作方式，把一切搬到網上的代價和挑戰實在是太大了。

莉琪說，一些性工作者還是偷偷與客戶見面，因為她們沒有選擇。

一些平台試圖推出一些措施，幫助性工作者減少自己以及他人感染新冠病毒的危險， 例如，一家叫蝴蝶的性工作者網絡推薦了一些實用措施和指南，其中包括如何避免臉對臉的接觸等。

但是由於這個行業的特殊性質，使性工作者很難得到政府給自僱人員的收入補償。

而且，在英格蘭、威爾士以及蘇格蘭地區賣淫本身是違法的。

在美國，新冠病毒疫情救濟法律也不包括保護合法的性工作者。

英國性工作者團體表示，許多從業人員是單身母親。她們生活本來就有很困難，疫情更加劇了他們的貧窮處境。

鑒於性工作者所面臨的困境， 全球已經有數百家網絡倡議組織為性工作者募捐。

例如，英國的Swarm性工作者的組織已經為234名性工作者提供了捐款支持。

但長期來看，性工作者克利奧認為未來還是需要更好的政府支持才能解決問題。