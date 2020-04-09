Image copyright Getty Images Image caption 晴朗的春天，本來是倫敦市民去戶外享受新鮮空氣和陽光的時候，卻因新冠疫情不得不

新型冠狀病毒疫情隨著天氣變熱可能會慢慢消退，這種說法現在因為全球都陷入疫情泥沼之中而沒人在意了，但新的研究出現是否又給我們帶來一絲希望？

現在就要斷定新型冠狀病毒是不是季節性病毒還為時尚早，如要真的確定這一問題，我們需要觀察一個地方的病例在一整年的時間當中的變化。

不過，我們可以觀察新冠病毒在世界各地不同氣候的地方傳播的情況，借此獲得些許線索。

氣候因素

有研究顯示，新冠病毒感染病例特別集中在天氣較冷而且乾燥的地區。

一項研究顯示，3月10日以前病毒疫情特別嚴重的國家（出現境內社區感染的地方），比那些病例較少的國家平均溫度更低。

另一項研究收集了新冠肺炎病例超過40個的100座中國城市的資料，結果顯示溫度和濕度越高，傳染率就越低。

還有一項尚未經過醫學研究同僚檢閲的研究報告說，新型冠狀病毒病例雖然遍布世界各地，但疫情特別集中在「天氣相對較冷而且乾燥的地區」，至少在3月23日以前是這樣的。

但是倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）的一組研究人員說，新冠病毒現在已經傳播到全世界，實際上地球所有的氣候形態都有，包括冷的，乾燥的，熱的和潮濕的。

Image copyright Getty Images Image caption 澳大利亞悉尼的海灘實施社交隔離措施

南北差距

流行性感冒等其他病毒在南半球和北半球都會出現季節性流行，但是在接近赤道的熱帶地區，這種季節性模式並不明顯。

出現過新冠病毒境內社區傳染的一些熱帶潮濕地區，例如馬來西亞和剛果民主共和國，地理位置更靠近赤道，可能並不適合拿來作為其他地方疫情變化的參考依據。

但是看看南半球的澳大利亞和新西蘭，他們首次出現病例的時候正好時值夏季（儘管是夏天的盡頭），和北半球許多國家相比他們的病例就少很多。

除了氣候之外還有很多的因素需要考慮進去，例如全球的人口流動，以及人口分佈的密度等。

新冠病毒傳播全球是一個漸進的過程，一開始是跟著人們在世界各地移動傳播的，與此同時又正好趕上季節變化，因此很難把季節因素單獨拎出來。

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新冠病毒和其他冠狀病毒

倫敦大學學院（UCL）和倫敦衛生與熱帶醫學院的研究人員表示，有證據表明其他的冠狀病毒主要在冬天傳播。

研究人員要求2000人提供每周家裏是否有人出現呼吸疾病症狀的記錄，如果有的話就採樣檢測病毒。

結果發現，冠狀病毒病例在冬天出現高峰，和流感季節大致相同，夏天病例很少。

倫敦大學學院的法拉格西（Ellen Fragaszy）表示，夏天冠狀病毒疫情有可能稍微減緩，但不能確定新型冠狀病毒是否也是如此。

而且新冠病毒傳播全球感染病例非常多，不能寄望於夏天會減緩疫情走勢。

新型冠狀病毒的傳播方式似乎和其他冠狀病毒基本相同，但感染後症狀更加嚴重，死亡人數也更多。

南安普頓大學（University of Southampton）的黑德（Michael Head）表示，從新型冠狀病毒的致病程度和發展來看，新冠病毒和引起普通感冒的冠狀病毒有很明顯的不同。

他說，新冠病毒感染病例是否會隨著氣溫和濕度等環境因素而減少還有待觀察。

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