Image copyright Noele Illien Image caption 原本就像一個大城市的康斯坦茨和克羅伊茨林根，現在被疫情一分為二

新型冠狀病毒疫情持續在全球蔓延，各國關閉邊界和封城隔離措施造成許多親人離散。

許多以前來去自如的邊界，例如不需檢查的歐洲申根國家之間的邊界，現在突然無法跨越，近在咫尺、卻又遠在天邊。

住在德國南部康斯坦茨（Konstanz）的羅德（Andrea Rohde）就是一個例子，她和布拉塞爾（Markus Brassel）已經認識10多年了，彼此雖然是伴侶關係但各自有自己的住處，布拉塞爾住在開車10分鐘就能到的瑞士小鎮特格維倫（Tägerwilen）。

德國和瑞士的邊界在3月16日關閉，以前開車10分鐘就能見面，但現在邊界關閉了，兩人要在一起非常困難。

Image copyright Noele Illien Image caption 新冠病毒疫情爆發後，羅德和布拉塞爾（還有他養的狗）只能在關閉的邊界上約會見面

跨境約會

羅德和布拉塞爾還是有辦法見面，至少一周能見幾次。他們兩人分別來到德國和瑞士的邊界，邊界線上現在已經設立了柵欄，一邊是德國的康斯坦茨，另一邊是瑞士的克羅伊茨林根（Kreuzlingen）。

羅德說，用網絡視訊會議見面和親眼相見根本沒得比，雖然之間還有兩公尺的距離，但感覺完全不一樣。

隔著邊界相見的還有他們兩人的寵物狗，小狗以前是兩邊輪流住，但現在也因為疫情而被困在瑞士。

羅德和布拉塞爾並不是個案。最近一個周末光，在康斯坦茨-克羅伊茨林根邊境上，就有100多對伴侶來到這裏見面，天氣越來越好，吸引更多情侶來這里約會。

兩道柵欄

在新冠病毒疫情爆發之前，居民可以在康斯坦茨和克羅伊茨林根之間自由來往不受限制。克羅伊茨林根市長尼德伯格（Thomas Niederberger）說，兩個城市基本已經彼此融合，許多居民每天來往兩地之間，「就好像一個大城市，只不過有一條國際邊界線從中穿過。」

康斯坦茨和克羅伊茨林根地理位置相近，居民活動和來往密切頻繁，這也說明了為什麼有那麼多人在目前關閉邊界措施下還要來到邊界見面。

一開始，在邊界上只樹立了一道半身高的柵欄阻擋人們進出，但許多伴侶和親人隔著柵欄在兩個國家之間擁抱或親吻，後來當局在柵欄兩公尺之處又平行設立了一道新的更高的柵欄，這樣子人們就被迫維持安全距離。

Image copyright Noele Illien Image caption 安-瑪麗現在要隔著德國和瑞士的邊界柵欄才能和母親希維亞見面講話

被新冠病毒疫情邊界分隔兩地的不只是伴侶和情侶，安-瑪麗·居恩（Ann-Marie Kühn）和母親希維亞（Sylvia）現在要隔著德國和瑞士的邊界才能見面講話。

除了當地人在康斯坦茨和克羅伊茨林根的邊界見面，一些住的比較遠的人也來這裏和伴侶見面。

德馬泰斯（Natascha Dematteis）開車兩個多小時來康斯坦茨和羅特（Micha Roth）見面。他們兩人本來是在網絡上認識的，在邊界關閉的時候正在計劃約出來見面。

他們兩人第一次在邊界上見面就隔著柵欄聊了6個小時，而且決定要進一步發展關係，德馬泰斯表示現在這種情況很不一般，但卻讓他們有機會加深對彼此的認識。

雖然沒有人知道什麼時候邊界會再度開放，但是德馬泰斯表示，她和羅特都等不及再次見面，她說如果有任何新發展，他們會抓住第一個機會見面。

Image copyright Reuters Image caption 89歲的漢森騎著自行車到德國丹麥邊界和85歲的拉斯姆森見面

喪偶老人

另外一對隔著邊界約會見面的伴侶是89歲的德國人漢森（Karsten Tüchsen Hansen）和85歲的丹麥人拉斯姆森（Inga Rasmussen）。

兩個喪偶老人在兩年前成為伴侶，之後幾乎天天在一起，拉斯姆森經常在漢森位於德國南呂古姆（Süderlügum）的家過夜。但是疫情爆發後，他們決定分開隔離，這樣能和彼此的親人更近。

德國和丹麥的邊界3月14日關閉，此後兩個人仍然每天見面。拉斯姆森從丹麥的邊境小鎮Gallehus開車到德國邊界，漢森從南呂古姆騎自行車到邊界。兩個人帶著折疊椅，坐在德國丹麥邊界的路障兩邊，喝著咖啡或喝酒聊天。每天下午3點到5點約會，不論晴雨。

每到周日，他們會提早一點見面，在邊界一起吃拉斯姆森凖備的午餐。漢森說兩人見面的時間是一天裏最美好時光，雖然不能手挽著手，但目前情況下維持彼此身體健康最重要。

跨境約會的拉斯姆森和漢森計劃，等到情況恢復正常之後就要一起去度假，他們想要沿著多瑙河乘船航行。

但是在目前的艱難時刻，他們要先互相扶持，維繫這段特別的關係。

訪問 BBC Travel 閲讀英文原文。