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在印尼的一個村莊，志願者們扮鬼嚇村民，以阻止他們在疫情期間出門。

爪哇島的科普（Kepuh）村上個月開始在夜間用「鬼」巡邏。

印尼民間傳說中，名為「 pocong」（包頭殭屍）的鬼代表死者被困的靈魂。

Image copyright AFP Image caption 印度此前出現了戴新冠病毒形狀頭盔的巡警。

約翰·霍普金斯大學的數據顯示，目前印尼約有4500例病例，有400例死亡病例。但專家們擔心整個國家的實際感染程度要嚴重得多。

到訪該村的路透社員工稱，這種不走尋常路的戰術一開始的效果和預期相反，人們反而出門想對街上的「鬼」一探究竟。

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但當地人說，自從扮鬼志願團隊實施部署以來，情況已有所改善。

居民卡諾·蘇帕德莫（Karno Supadmo）對路透社說：「自從包頭殭屍出現，家長和孩子就沒離開過家。晚上祈禱後，人們不再聚集或留在街頭。」

當地清真寺的負責人安賈爾·潘卡（Anjar Panca）告訴《雅加達郵報》，這項舉措奏效，因為它警示居民新冠病毒的潛在致命影響。

Image copyright AFP Image caption 交通警察的頭盔是新冠病毒的形狀。

該村青年組織的負責人和當地警察共同組織這項措施。

青年組織負責人安賈爾·潘坎寧蒂亞斯（Angar Pancaningtyas）告訴路透社：「我們想與眾不同，想達到不同的效果，因為包頭殭屍給人很陰森和恐懼的感覺。」

印尼總統佐科·維多多（Joko Widodo）尚未宣佈實行封鎖全國的措施。外界擔心如果不採取更嚴格措施，印尼的醫療體系將不堪重負。

科普村的負責人告訴路透社：「居民仍然對如何遏制新冠病毒的傳播缺乏認識。他們想過正常生活，因此很難按要求待在家裏。」

這一手段並不是用來提高全世界對病毒危險性認識的唯一奇招。印度警察也曾戴著病毒形狀的頭盔以突顯病毒的危險性。