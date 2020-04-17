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新型冠狀病毒疫情的全球大流行可能對人們的心理健康產生「深遠影響」，並可能從現在延伸至將來。精神科醫生以及心理學家均呼籲盡快展開相關研究。

這些專家在《柳葉刀精神病學》（The Lancet Psychiatry）期刊上發表的文章中表示，智能電話應該應用於實時監察精神健康狀況。

他們表示，需要為不同的特定人群制定不同的支援協助，比如兒童和前線醫護。

有調查顯示，焦慮和互相隔絶已經對大眾造成影響。

英國心理健康慈善機構「Mind」表示，人們在獲取所需要的資源方面已經遇到困難。

二十四名頂尖的心理健康專家想要能夠時刻監察大眾的心理健康，以期盡快設計相應的有效工具和支援方式，幫助在家中的人們。

「更多的社交隔離、孤獨、對健康的焦慮、壓力以及經濟下行，這是一個傷害人們心理健康和幸福感的完美風暴，」該學術文章的作者之一、格拉斯哥大學的羅里·奧康內爾教授（Prof Rory O'Connor）說。

他說，什麼都不做的話，風險可能是焦慮症和憂鬱症的增加，以及更多的人開始酗酒、使用毒品或者賭博，並帶來其他後果，比如令無家可歸者增多等。

該論文的作者們表示，當務之急是監察焦慮、抑鬱、自殘、自殺以及其他心理健康問題的發生率。

Image copyright Kate King Image caption 凱特·金表示，她找到了應對輕度焦慮的方法。

57歲的凱特·金（Kate King）有抑鬱症。她說，對於有心理健康問題的人來說，這是特別艱難的時候。

「在我們現在這個狀況下，焦慮是一種自然的反應——我時時刻刻都有輕度的焦慮。」

「你可能是一波一波來的——看新聞，想想你自己的健康，再想想其他人……」

不過，凱特學會了一些調適的方法，重點是活在當下——還有拉她的手風琴。

「它對我是有用的，」她說，「我不能出去喝咖啡，所以我會每天早上坐下來，在線上和其他人或者是我兩個女兒一起喝一杯。」

「我試著一分鐘接著一分鐘地享受當下。」

「就是去洗一下衣服也是一件事，讓你沒有空間去擔心各種事情。」

不過，她說，如果有很多人需要迴避的話，出去散步可能會變成一種壓力——甚至可能令情況更糟。

英國醫學科學學院（Academy of Medical Sciences）在三月底進行的兩項網上調查，呈現了一個當下人們心理健康狀況的簡單圖像。

其中一項是由英國慈善機構「MQ」對超過2100人進行的調查，包括很多有心理健康問題的人士，當中突出的一點是他們對於在疫症全球大流行期間獲取支援和服務有所擔心，並且害怕他們現在的健康問題可能會變差。

另一項則是有1099名公眾參與，揭示了人們對於社交隔離效果的擔心，以及危機應對所造成的財政困難。

雖然在全球大流行期間，焦慮和壓力增大是可以預期的，但是該文章指，抑鬱、自殘或者自殺的人數也會有上升的風險。

該文章稱，在2003年SARS（嚴重急性呼吸系統綜合症）疫情期間，65歲以上的自殺事件增加了30%。

文章還指出，用來應對全球大流行的政策將「無可避免地增加失業率、經濟不穩以及貧窮，從而對心理健康造成嚴重影響」。

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哪些人群最易受影響？

該論文列出了有八類人，對於全球大流行的體驗可能與一般公眾不一樣：

兒童、年輕人以及家庭（學校關停、家庭暴力、沒有免費校內膳食等）

成年長者以及有潛在健康問題的人（隔離、孤獨、喪親等）

已有心理健康問題的人士（支援服務受影響，以及舊病復發等）

前線醫護人員（害怕被傳染，工作壓力）

學習上有困難的人（時間表以及支援方式改變）

低收入人士（工作和財政不穩定）

囚犯、無家可歸者及難民（社交隔離）

社會整體可能在衛生問題上經歷更多的不公平，比如更多人要使用慈善機構派發的食物等

慈善機構這樣看

「雖然現在去看影響的程度還為時過早，但是我們聽說，人們已經在獲取所需要的支援上面臨困難，」Mind的首席執行官保羅·法默（Paul Farmer）說。

他說，有些人無法得到英國國民保健醫療計劃（NHS）的心理健康服務，而向兒童和青少年心理健康服務和心理治療的轉介也被取消了。

「政府和服務機構現在不僅需要知道如何正確地幫助別人，還要知道長遠的影響可能是什麼，而且還需要有服務去幫助人們重建他們的生活。」

法默說，人們得不到治療和支援的時間越久，他們就會過得越不好。

「這樣最終的結果是自殘和自殺事件的增加。」

哪些事情有助於人們的心理健康與幸福感？

據參與調查的人們反饋：

與朋友、家人在網上保持聯繫

保持忙碌狀態，做愛好的事、撥弄手藝、閲讀、看電影以及改善家居環境等

讓身體活動起來，比如散步、跑步和運動課程等

保持平靜，通過正念自我覺察、冥想、祈禱或者養寵物等

吸收信息——管理對新聞和社交媒體信息的接收

通過每日計劃來保持日常慣例

Image copyright Getty Images Image caption 新型冠狀病毒疫症的全球大流行可能對人們的精神健康有「深遠影響」。

對大腦有影響嗎？

參與該論文的專家表示，對於新型冠狀病毒對人體神經系統的影響，目前幾乎是一無所知。

但是，由於有研究顯示其他冠狀病毒會進入中樞神經系統，該論文建議，在這些方面對2019冠狀病毒疾病進行更多的研究。

對於受感染的人，與大腦想著的症狀已經有所報告，包括頭疼、頭暈、失去嗅覺和味覺、肌肉疼痛和無力，諸如此類。

研究人員指，應該設立一個數據庫，監察2019冠狀病毒疾病的任何心理或腦部影響。

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