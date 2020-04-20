日前，劍橋公爵夫婦威廉王子和凱特王妃就新冠病毒疫情接受BBC採訪，其間談到呵護精神健康、百歲退役老兵為醫護募捐等方方面面的熱門話題。

採訪中，威廉和凱特也介紹了他們居家隔離的生活細節。

非同尋常的日子，王子一家如何度過、感受如何？

Image copyright PA Image caption 威廉王子和凱特王妃送喬治王子、夏洛特公主去上學的時候

看孩子不輕鬆

六歲的喬治王子、四歲的夏洛特公主通常有學可上，現在和爸爸、媽媽、快滿兩歲的小弟弟路易王子一起宅在家中。

凱特王妃說，真搞不懂孩子們怎麼這麼精力旺盛。她坦承，曾經從網上搜貼士、找能和孩子一起做的好玩兒的事。

「搭個帳篷……把帳篷拆掉，做飯，烘烤，一天總算到頭，他們很開心……一天中可以塞進去的事真多，多的驚人。」

當家教……好玩

我們不清楚劍橋公爵夫婦有多少幫手照顧孩子，但是他們說，隔離其間，他們負責在家教路易王子和夏洛特公主功課。

威廉王子把當家教概括為「好玩」，聞言，凱特扭頭盯了他一眼。

她說，「其實我們沒有告訴孩子（放假了），假期也一直堅持上課，感覺自己有點苛刻。」

「放假前有人給我一些很好的建議，日常要有規律。我們家裏的作息時間還是很嚴的，這對我們所有人幫助都很大，有點規律，有點常態。」

Image caption 封城期間威廉和凱特與繼續上學的醫護人員的孩子視頻連線

給孩子講疫情很難

凱特說，大人不應該低估孩子對疫情的了解和感受。「不能忽視。另外，也不願意嚇唬孩子，讓他們無法承受。」

她說，應該考慮孩子的年齡，用合適的方式講解，幫助他們。「因為現在這種不正常狀況孩子肯定感受到了。」

和親戚聊天有技術問題

威廉王子說，王室成員也在逐漸適應用視頻聊天保持聯繫，還要爭取「半途不把電腦掉地下。」

凱特說，有時手忙腳亂，「真的。旁邊有個兩歲的孩子，必須把電話拿走。」

威廉補充，孩子總愛按那個紅色的按鈕。凱特笑著說，「想讓所有的孩子在正確的時候說正確的話、還不要按錯了按鈕，真是手忙腳亂。但是，能和所有人保持聯繫太棒了。」

Image caption 疫情中英國女王曾發表歷史性講話，呼籲國人「堅強、團結」

擔心家人健康

威廉王子說，父親查爾斯王子確診感染，他也曾很著急。

「必須承認，最開始我還是很擔心的……他的年齡，風險還是蠻大的。」

但是他說，查爾斯王子以前曾經多次胸部感染、感冒，所以他對父親康復比較樂觀。

威廉王子還說，全家人都在全全力保護奶奶和爺爺—女王和愛丁堡公爵。

堅持鍛煉不容易

威廉王子開玩笑說，整天追著孩子跑已經夠忙了，但是他說，他們應該做更多的鍛煉。

「有時出去走路、騎自行車，堅持讓孩子有事做、動起來和健康。」

至於封城其間在英國爆紅的喬·維克斯（Joe Wicks）網上體育課，威廉說，「我們還沒做過，但快了。也許哪一天就要參加。」

在家工作的正能量

威廉王子說，世界範圍內的禁足將給環境帶來「巨大的不同」。他希望疫情結束後，公司也會考慮更多選擇通過視頻、而不是面對面開會。「我一直以為那有點瘋狂，真的，現在我們有各種各樣的技術，為什麼一定那樣做？為什麼不能更多在家辦公？」

威廉王子承認，許多公司必須要面對面開會，但他希望封城結束後，更多的人會反思自己對出行的態度。

Image copyright DUKE AND DUCHESS OF CAMBRIDGE/PA MEDIA Image caption 兩位小王子和小公主也來為醫護人員鼓掌

盡量享受家庭時間

威廉和凱特說，封鎖讓他們有更多的時間關注與親朋好友的關係。

威廉王子說，他知道很多人條件不同、「好多人宅在一起、互相影響，」但是，

「對於大多數人來說，我希望，我們能夠從中找到正能量，認識到……我們不會再有這樣充足的時間。」

到處都是巧克力！

凱特承認，老實說，家裏每個小角落都堆著巧克力！

復活節期間大吃巧克力是英國的傳統。