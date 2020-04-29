英國首相約翰遜和未婚妻宣佈兒子誕生 母子平安

Image copyright PA Media Image caption 首相約翰遜和未婚妻西蒙茲女士今年3月參加教堂禮拜。

英國首相約翰遜與未婚妻凱麗·西蒙茲周三（4月29日）宣佈兒子在倫敦一家醫院出生。

首相夫婦的發言人說，母子平安。首相和西蒙茲女士向國民醫療系統NHS優秀的產科醫務人員表示感謝。

據了解，在西蒙茲女士生產期間，首相約翰遜一直在產房內陪伴。

55歲的首相約翰遜與32歲的西蒙茲女士3月宣佈他們的孩子將在初夏出生，而且兩人在去年年底訂婚。

Image copyright PA Media Image caption 2010年8月，保守黨首相大衛·卡梅倫在任期間，第四個孩子誕生。

約翰遜和未婚妻是第一對入住唐寧街10號首相府的未婚夫婦。

此前，約翰遜首相因為感染新冠病毒住院治療。本周一，他剛剛返回工作崗位。

西蒙茲女士懷孕期間也曾出現受新冠病毒感染的跡象。

這是西蒙茲女士的第一個孩子，不過首相約翰遜與第二任妻子育有四個孩子，而且都已經成年。

約翰遜曾經表示將休產假，但在目前全國受新冠病毒疫情影響的時期，尚不清楚他是否還會按計劃休產假。根據英國法律，新生兒的父親可以休1-2周的產假。

四面八方賀喜

澳大利亞總理斯科特·莫里森和日本首相安倍晉三是最先向約翰遜道喜的外國領導人。

英國政界人士也向首相和未婚妻表示衷心的祝賀。主要反對黨工黨領袖基爾·斯塔莫說，雖然大家在政治上有分歧，但是我們都能感同身受首相和西蒙茲的焦慮。過去幾周他們一定經歷了無法想象的擔心。現在希望他們都放下心來，享受孩子平安出生帶來的喜悅。

前首相卡梅倫在推特上向約翰遜和西蒙茲道喜，說自己和妻子都為他們感到高興，抱歉沒有把嬰兒牀留在唐寧街，不過花園裏孩子玩樂的爬梯應該還在。

英國坎特伯雷大主教賈斯廷·威爾比也在推特上賀喜，在首相迎接兒子出世時為他們祈禱。

約翰遜並不是第一位在任期間生孩子的英國首相。

2010年8月，約翰遜之前的保守黨首相大衛·卡梅倫在任期間，曾生下第四個孩子。

2000年5月，工黨首相托尼·布萊爾在任期間，妻子謝麗生下第四個孩子。