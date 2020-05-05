Image copyright Norman James/Toronto Star/Getty Image Image caption 1963年，瓊·阿爾梅達（June Almeida）在加拿大安大略癌症研究所工作，負責用當時極為先進的電子顯微鏡識別和拍攝病毒顆粒圖像。

最早識別出人類冠狀病毒的人是一位女性，英國病毒學家、病毒成像專家瓊·阿爾梅達（June Almeida）。她出生於蘇格蘭，父親是當地一位巴士司機，她16歲中學畢業後即開始打工謀生。

後來，阿爾梅達成了病毒成像技術領域的先驅。也正是因此，這個久已被人遺忘的名字在2019新冠疫情肆虐時重新回到世人視線。

新型冠狀病毒是以前從未在人類中發現的一種新毒株，屬於冠狀病毒大家族。而第一個人類冠狀病毒是1964年阿爾梅達在她的顯微鏡下發現的。她工作的實驗室在倫敦聖托馬斯醫院。

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感冒病毒

阿爾梅達1930年出生在蘇格蘭的格拉斯哥市東北區。初中畢業後她不再接受正規的學校教育，而是到格拉斯哥皇家醫院找了一份實驗室組織病理學技術員的工作。

幾年後，她從蘇格蘭搬到倫敦，1954年嫁給了委內瑞拉藝術家恩利克斯·阿爾梅達（Enriques Almeida），有了女兒之後不久便決定移民加拿大多倫多。

據作家喬治·溫特斯（ George Winters）的記述，阿爾梅達在安大略省癌症研究所掌握了出色的電子顯微鏡運用技巧。

她還發明了一種病毒成像的方法：用抗體使病毒聚合。

溫特斯對BBC表示，阿爾梅達的天賦在英國同行中得到認可，1964年被「引誘」回國，任職於倫敦的聖托馬斯醫院附屬醫學院。

順別提一下，英國現任首相鮑里斯·約翰遜感染新冠肺炎病毒，就是在這家醫院治療、痊癒的。

阿爾梅達回到英國之後，開始同戴維·泰洛爾博士（David Tyrrell）合作。泰洛爾博士當時在威爾特郡的索爾茲伯里主持一個感冒病毒研究室。

泰洛爾博士和他的團隊在研究志願者的洗鼻液樣本時發現，在實驗室可以培養不少跟感冒傷風有關的病毒，但不是全部。

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在眾多的樣本中，有一個1960年取的樣本，來自英國南部薩里郡一名寄宿學校學生的洗鼻液，標號B814。

研究小組發現，他們能夠使志願者出現感冒症狀，卻無法對病毒做細胞培養，而更令人困惑的是在志願者身上明明可以看到感冒病毒在人體組織裏成活。

泰洛爾博士就琢磨能不能在電子顯微鏡下看到病毒的真面目。

他們把一些樣本送到倫敦阿爾梅達的實驗室，請她幫忙。她在顯微鏡下看到了病毒顆粒，有點像流感病毒但不完全一樣。

她看到的實際上就是第一個人類冠狀病毒。

Image copyright Getty Images Image caption 冠狀病毒是一個大家族。顯微鏡下看，這個家族的病毒形狀有一個共同特點，即脂質包膜上排列著間隔較寬的突起，其形狀隨不同病毒可呈現為圓端花瓣形、圓錐形、T 形等。

發現遭否決

溫特斯介紹說，阿爾梅達博士在此之前研究鼠肝炎病毒和雞支氣管炎病毒時其實已經看見過這種病毒顆粒。

但是，她向專業雜誌提交的論文在同行評估環節被否決了，理由是評估者認為她提供的病毒圖像「只不過是成像質量很差的流感病毒顆粒圖片」。

根據B814樣本中發現的病毒顆粒撰寫的論文1965年在《英國醫學雜誌》上發表，她看到的病毒顆粒的圖像兩年後在《普通病毒學雜誌》上發表。

根據溫特斯的說法，把這種病毒叫做冠狀病毒的是泰洛爾、阿爾梅達和聖托馬斯醫院院長沃特森（Tony Waterson）教授，因為病毒顆粒周邊像日冕一樣的冠狀突起。

阿爾梅達後來轉入倫敦的皇家醫學研究生院（Royal Postgraduate Medical School，現為帝國理工大學醫學院 ）繼續她的研究工作，並在那裏獲得博士學位。

她職業生涯在英國維爾康姆研究院結束，在此期間曾獲得多項病毒成像領域的專利。

離開維爾康姆研究院之後，阿爾梅達改行做了瑜伽教練，直到1980年代艾滋病開始蔓延，她以顧問身份重操舊業，參與了識別和拍攝艾滋病毒圖像的工作。

瓊·阿爾梅達2007年去世，享年77歲。

作為病毒成像專家，她被稱為看見冠狀病毒的第一人，名副其實。