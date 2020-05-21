迪亞特·克萊恩（Dieter Klein）從歐美各地許多出人意料的犄角旮旯找到了被主人遺棄、被時間遺忘的舊車，別有一番風韻。

Image copyright Dieter Klein / teNeues Image caption 冬日冰封的樹林裏的藍車

克萊恩是德國專業攝影師。他的拍攝對象是被遺棄的舊車。為此他跑遍了歐美各地，專找那些破舊的屋舍、塵封的牲口棚、廢銅爛鐵回收場，還有荒原和密林。

Image copyright Dieter Klein / teNeues Image caption 車頭里長出參天大樹的古董車

他一路走來，鏡頭下捕捉到的有車身坑坑窪窪的保時捷、色彩褪盡的卡迪萊克、在某一次車禍中撞得面目全非的大眾甲殼蟲，還有一個彷彿完全被遺忘的軍用吉普車隊。

Image copyright Dieter Klein / teNeues Image caption 這一排整整齊齊的舊車，就這樣在樹林裏度過了無數個日夜，還在等待召喚？

這個影集的160張圖片把人們帶回到久遠的年代，再現機動車昔日的輝煌的餘韻。而那些曾經被主人引以為傲的昔日豪車現在的面貌，則是大自然威力的明證。

Image copyright Dieter Klein / teNeues Image caption 青苔和花草已經在這輛廢車上扎根了

幾年前，克萊恩在法國南部騎自行車長途旅行，途中偶遇一輛年代和身份都難辨的古董車，似乎在講述久遠的故事，給了他創作靈感。

那感覺就像童話裏的畫面。

他記得：「我當時感到震撼、激動，然後就開始了追蹤這些湮沒在歷史塵埃中的汽車。」

Image copyright Dieter Klein / teNeues Image caption 廢棄在林中的汽車，還不止一輛。發生了什麼？

「我對這種場景充滿了敬畏，把它們視為博物館；偶爾會打開一扇車門，但通常都不會去觸碰它們。」

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克萊恩找到的汽車年代最古老的是一輛1907年的福特 T，地點是美國內華達州一個曾經繁華後來凋零的小鎮，那裏曾經有一個礦場。這輛福特車就停在鎮上一個小小的博物館門外。

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克萊恩記得，跟它相遇的場景「美輪美奐」。

他圍著這個寶貝拍了很久，不同的光線、角度，不同的天氣，給它拍了12張視角和情調各異的照片。

Image copyright Dieter Klein / teNeues Image caption 農場木屋前的粉紅轎車，它的主人會是誰？為什麼就任由它餐風露宿，風吹雨打？

不過，克萊恩最喜歡的還不是那輛古董福特，而是1960年的道奇，鮮亮的粉色在蒙大拿州東北部原野上的草叢中奪目。

他說：「車主人還在世，大約70歲左右。他跟我講了這兩車的故事。」

車主的父親生前最後一次把車開回家，停在門口，兩天後就去世了。他的家人1977年搬出這幢木頭房子之後，就再也沒有用過它，連車帶房保留父親在世時的樣子，也算是一種紀念。

克萊恩在那裏逗留了很久，從不同角度拍攝，一直到夕陽西下。

「我的努力得到了回報。夕陽的柔光下雲彩染上一層粉色，眼前的景象變得神奇靈異，平和寧靜，又不乏鮮明的對比，就像童話世界。」

Image copyright Dieter Klein / teNeues Image caption 林子裏的斑駁光影給這兩破舊的汽車蒙上一層神秘色彩

Image copyright Dieter Klein / teNeues Image caption 密林裏的廢棄舊車為什麼是成群結隊的？

所有圖片版權歸 Dieter Klein / teNeues 所有。《Lost Wheels》攝影集由 teNeues 出版。