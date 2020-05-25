Image copyright SPL Image caption 養成良好洗手習慣終生受益

很多中國家長從小都教育孩子們「飯前便後要洗手」。面對新冠疫情，每日洗手頻率和重要性更是不言而喻。

勤洗手、每次用肥皂洗至少20秒則是英國政府在疫情期間強調的有效預防感染措施之一。

因為有的人可能不知道20秒是多久，英國政府就建議大家一邊洗手一邊唱「祝你生日快樂」歌，連唱兩遍據說正好20秒。歌唱完了，手也洗好了。

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洗手6到10次

最近，英國有關洗手的一項新研究指出，如果人們一天能至少洗手6到10次，感染新冠病毒的機會便會大大降低。

研究人員分析了與新冠病毒結構類似的一些病毒數據，包括那些能引起普通感冒的冠狀病毒 ，他們發現所有冠狀病毒都可以用肥皂液消滅掉。

每年冬天，英國醫學研究委員會都會在英格蘭展開調查，詢問人們是否有類似流感的呼吸道症狀，並對那些感染普通感冒冠狀病毒者進行檢查。

調查結果發現，如果這些人每天至少洗手6次的話（或6到10次），他們感染病毒的機率大大降低。

當然， 研究也顯示，洗手也並非萬能，比如每日洗手10次以上的效果與10次左右就區別不大了，未能進一步減少感染機會。

倫敦大學學院的研究作者比勒博士（Dr. Sarah Bealer)表示，無論你是否出現症狀，都應該始終保持良好的洗手習慣。

她說，洗手不但有助於保護你自己，同時也防止你在不知不覺中把病毒傳染給周圍的人。

正確洗手方式

許多人不喜歡洗手，即使洗也只是走個過場，馬馬虎虎。

一項研究顯示，84%的英國年輕人洗手時間太短。

洗手一定要用流動水，至於水溫似乎並不關鍵。具體洗法如下：

正確洗手的時間應該約為20秒

先把手淋濕，用足夠多肥皂或洗手液把整個手錶面覆蓋。

兩手指頭交叉，互相揉搓手掌。

兩手指頭交叉，用手掌揉搓另一隻手的手背。

揉搓另外一隻手的手指。

揉搓兩個大拇指。

用手指尖揉搓手掌，然後再用水清洗乾淨。

擦乾手，最好用一次性紙巾。

用一次性紙巾關閉水龍頭。

同時，要特別注意清洗指甲縫和大拇指周圍。

此外，如果是在自家則每個人應有自己的專用毛巾，避免交叉感染，並經常清洗更換。

良好衛生習慣

英格蘭公共衛生部（Public Health England）的一名官員也表示，經常洗手，每次至少洗20秒是阻止冠狀病毒傳播的最佳方法之一。

特別是在擤鼻涕、打噴嚏或咳嗽之後，以及在吃飯或烹飪之前洗手。

當然，更別忘了如廁之後也要徹底洗手。

該名官員強調說，關鍵是養成洗手的好習慣，在外出到公共場所或乘坐公共交通後要第一時間洗手。

其實，如果每個人都能把洗手這一良好習慣終生保持下去，不光是減少自己感染新冠病毒的機率，也能大大降低感染任何其它病毒和細菌的機會，不管有沒有疫情。關鍵是要持之以恆，你能做到嗎？