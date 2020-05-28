肺炎疫情：匠心獨具 確保安全社交距離
後疫情世界，我們都要學會適應新常態。社交距離，一個曾經陌生的詞匯，或許在今後相當長的一段時間陪伴我們。
看看世界各地其他人想出什麼辦法。
一應圖片版權所有
後疫情世界，我們都要學會適應新常態。社交距離，一個曾經陌生的詞匯，或許在今後相當長的一段時間陪伴我們。
看看世界各地其他人想出什麼辦法。
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瑪格麗特·吉利斯所畫的狄更斯肖像已經失蹤了150多年，直到它在離住所很遠的地方出現。露辛達·霍克斯利（Lucinda Hawksley）講述了這位被人遺忘已久的藝術家的故事。
牛津大學教授說，英國新冠疫情，包括首相重症住院治療，與2300多年前的雅典瘟疫和不幸病逝的政治領袖有很多相似之處。
他們將嘗試生產更多與新冠病毒疫情相關的「乾貨」。當然了，更多的還是舞蹈表情包和惡作劇。
人們通常覺得罐頭和冷凍的蔬菜水果營養價值不如新鮮的水果和蔬菜，但真的是這樣嗎？
一些航空公司凖備在恢復航運之後在飛機上維持安全社交距離，包括中間座位不坐人，這意味著減少乘客人數，這對防疫有效嗎？
全球肺炎疫情期間，透過維持作息習慣、多點活動等簡單方法，就能有助在預防新冠肺炎同時，保持身心健康。
新冠肺炎疫情正在影響著人們夢境的內容。為什麼會這樣呢？先來看看大家都做了什麼奇怪的夢。
5G會傳播病毒？抽煙可以預防新冠肺炎？這些都是網絡傳言，不要輕易相信。
肺炎疫情讓世界停頓，你可曾想過有比疫情更廣更深衝擊日常生活的重大危機？這個危機早就顯現，但很多人卻不以為意。