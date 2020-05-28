肺炎疫情：匠心獨具 確保安全社交距離

後疫情世界，我們都要學會適應新常態社交距離，一個曾經陌生的詞匯，或許在今後相當長的一段時間陪伴我們。

看看世界各地其他人想出什麼辦法。

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荷蘭阿姆斯特丹，餐館開門了，可以出去就餐，但要坐進「溫室」。想必是別有一番滋味在心頭

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美國紐約布魯克林，公園的草坪上畫出圓圈，一組一圈，距離恰恰好

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斯里蘭卡首都科倫坡世貿中心，白領職員背對背乘電梯

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澳大利亞悉尼一家餐館，椅子上坐著的是紙板裁成的女郎。餐館內還播放人們聊天的錄音。一應舉措都是為了營造「人氣」。

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泰國首都曼谷，這家餐廳的食客要坐在塑料隔斷後用餐

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阿爾巴尼亞一所中學，學生按著地上黃色箭頭的指向左拐右繞，走進教學樓

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美國德克薩斯州休斯頓一間美髮廳裏，客人洗頭要進這樣的「半身單間」

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比利時布魯塞爾，這所中學地上畫的是六角形的格子，一人一格，而且必須要站在格子中心圓點上

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法國尼斯等電車的乘客，指定站位一目了然

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美國舊金山，為流浪漢開設的臨時營地。迫於公眾壓力，市府為無家可歸者劃出專用地點，四周設護欄，內有廁所、洗手站。

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泰國曼谷，這家餐館在一些椅子上放了大熊貓玩具，確保食客不「越界」

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西班牙馬德里，這座教堂只不僅限制人數，還要求進入者戴口罩

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意大利米蘭，出外就餐，要坐在塑料護欄後，還要查體溫

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黎巴嫩貝魯特一家清真寺內，周五來禱告的穆斯林這樣保持距離

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