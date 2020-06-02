英國疫情解封首日 女王騎馬亮相溫莎堡鼓舞民心信號明確

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色彩鮮艷的頭巾、花呢夾克、馬褲馬靴和白手套，94歲的英國女王伊麗莎白二世在溫莎堡裏騎馬兜風，那是5月31日星期日，陽光明媚，英國開始解除抗疫隔離封鎖前一天。

女王端坐馬背的照片在解禁第一天見諸報端和網媒，與學校部分復校、學生返校的新聞並列。

這是英國舉國隔離抗疫以來第一張向公眾發佈的女王在戶外的照片。

之前最後一次女王在媒體上亮相是3月19日乘車離開倫敦白金漢宮前往倫敦城西郊外的溫莎城堡時的照片。

女王和丈夫，98歲的愛丁堡公爵在溫莎堡隔離抗疫，期間她經常在城堡裏騎馬。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英女王伊麗莎白二世3月19日乘車離開倫敦市中心的白金漢宮，到西郊溫莎堡隔離抗疫。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 疫情下女王每周一次和首相的例會改為電話連線

後會有期

離開白金漢宮前的最後一項公務是跟首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）開電話會；那是首相和女王每周一次的例會，通常是面對面交談，但疫情期間改為遠程。

在溫莎堡隔離抗疫期間，女王發表過兩次公開講話，第一次4月5日的講話中，她呼籲全國民眾團結一心共度難關；第二次5月8日在紀念第二次世界大戰歐洲勝利日（VE Day）的講話中，女王對英國全民抗疫的表現表示讚賞，感謝，稱隔離期間靜靜的街道並不空曠，因為那裏「充滿了愛」。

4月5日，新冠病毒疫情極嚴峻之際，女王在溫莎堡發表事先錄製的全國電視講話，敦促國人「自律」、「堅強」、「共度難關」。

女王說，英國一定會戰勝疫情，「我們將和朋友重逢，和家人團聚，我們後會有期。」

《後會有期》是二戰期間英國廣為傳唱的一首歌曲，撫慰眾多因戰亂被迫分離的家人與愛人。

除了每年一度的聖誕日外，英國女王正式講話極為罕見。當國家面臨政治危機、民意對立、時局動蕩的時候，女王公開講話會被解讀為選邊站隊。

女王在位60多年，只有三次在舉國哀痛的時刻發表過公開講話，加上新冠疫情期間的兩次，一共五次。

BBC王室事務記者說，在這種舉國危難時刻，女王發表全國講話的目的主要是安撫民心、鼓舞精神，號召民眾齊心協力戰勝共同的敵人，度過共同的難關。

女王在新冠疫情爆發前發表過的三次公開講話如下：

1991年：英國加入第一次海灣戰爭。女王呼籲國人為戰事「迅速」結束祈禱。

1997年：戴安娜王妃葬禮前夜，女王在白金漢宮發表講話。

2002年：母親葬禮前夜，女王發表特別演講。

還有一次公開講話是歡慶的主題，即2012年在慶祝她即位60週年的"鑽禧"慶典上發表的演講。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 新冠疫情期間隔離在家的英國王室成員發視頻呼籲共同慶祝5月12日國際護士節

生日快樂！

英國王室成員在隔離抗疫期間都以不同方式向公眾和醫療、基礎服務行業堅持工作的員工表示感謝、支持。

女王和王室核心成員，包括劍橋公爵夫婦，曾發視頻訊息呼籲全世界醫護人員共同慶祝「國際護士節」。

4月21日女王生日，按慣例應該鳴禮炮慶賀，但新冠特殊時期決定取消，今年其他慣常的女王生日慶祝活動也都取消，包括6月的閲兵。