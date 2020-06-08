英國結婚80年老夫妻分享愛情幸福秘訣
英國一對老夫婦埃里克和南希·金斯頓迎來了結婚80週年紀念日。南希今年99歲，埃里克98歲，他們是英國結婚時間最長的一對老夫妻之一。
儘管由於新冠疫情的影響，他們無法像往年那樣與家人一起慶祝這個特殊的時刻，但是兩位老人仍然不失浪漫地以一個會心的吻來鎖定這一美好時刻。
妻子南希在接受記者訪問時表示，在結婚80週年當天，還沒起牀埃里克就獻上一吻。
她說，儘管老夫老妻了，他們每天仍然牽著手，彼此相敬相愛；而這無疑就是他們維持長久幸福婚姻的秘訣之一。
這對生活在英格蘭薩默塞特郡的老夫婦育有5個子女，並有幾十個孫輩、曾孫輩後人。
女方主動示愛
兩人回憶起當年，據說彼此相識還要歸功於妻子南希的大膽和主動。
那還是在1938年，當時南希結識在農場工作的埃里克，一見鍾情。
南希於是叫自己兄長告訴埃里克自己在橋上等他。
埃里克如期赴約，從那以後兩人就開始相好，並於1940年6月1日結婚。
他們的兒子史蒂芬表示，他父母非常與時俱進，對身邊所發生的事非常了解，一點也不衰老。
但他同時表示，他父母非常重視傳統的家庭觀念。
知足常樂
結婚80載已經非常罕見。無獨有偶，幾年前美國的一對夫婦約翰和安·比塔也迎來了結婚81年的紀念日。
為了逃避父親把自己嫁給一位比她年長20歲的男子，安和約翰雙雙從康涅狄格州私奔。
之後，兩人的婚姻成為美國最長久的美滿婚姻之一。
在談到什麼是他們美滿、長久婚姻的秘密時約翰總結說：要知足常樂。
約翰還表示，珍惜你所擁有的。
安則說，要好好過日子，有什麼問題要及時溝通和解決。
有人說婚姻最重要的一點是要認同和接受兩人的不同之處。
對此安表示，不要期待過高，因為兩個人的意見不可能老一致。
她說，不要總想說服對方同意自己的觀點，關鍵要適應彼此才行。
這對老夫妻告訴BBC記者赫斯特，他們婚姻長久的秘密之一就是盡量少吵架拌嘴。
而維繫兩人幸福長久婚姻的另外一個秘密就是總是牽著手。
這一點也是前面英國夫婦南希和埃里克保持婚姻長久的秘訣之一。
看來幸福的婚姻也都有其相似之處。
幸福婚姻公式?
那幸福婚姻到底有沒有什麼公式呢？
英國著名生物學家達爾文的婚姻或許可以給我們一點啟示。
1838年，當達爾文首次考慮結婚時，他做了一番分析研究，其中包括婚姻的優點與缺點，養兒育女的費用等等。
但最後，達爾文總結出結婚還是有好處的。
達爾文認為婚姻會為你提供一個永久性的伴侶以及年老時的朋友。
從達爾文的婚姻中我們可以看到，它必須具備穩定、恆久的慾望、忠誠和幽默元素。
有人認為達爾文的婚姻距離理想的婚姻非常接近，他與自己的表妹艾瑪結婚。
慾望、笑聲、忠誠是幸福婚姻的重要成分。
但要讓婚姻幸福長久必須還要彼此尊重、溝通、理解、妥協和謙讓。
當然，還有愛和親情。
但關鍵是你能做到嗎？你願意為之付出努力去嘗試嗎？