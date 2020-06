幫助提高和擴大你英語詞匯量的幾大技巧與對策

搞清詞性

它可以是表揚的意思:The judge commended her bravery.(法官表揚了她的勇敢);

還可以是推薦的意思:He commended the scheme warmly.(他熱情推薦這個項目);

同樣還可以是託付的意思:I commend my child to your care.(我把孩子託付給你照顧)。