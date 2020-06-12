性的科學：卵子對精子有「挑三揀四」的能力

圖像來源，SPL 圖像加註文字， 未受精卵會利用化學物質來吸引精子。

人類求偶、生殖繁衍從生物學角度講其實是個非常複雜的過程；現代研究顯示，人們平時所說的「兩情相悅」、「男歡女愛」、「門當戶對」，原來裏面都包含有自然演化的科學元素，都是兩性成功配對的一些有利條件。

科學家的一些最新研究發現，卵子對精子竟然非常挑剔，甚至似乎有自己「獨立的個性」，而且想法未必總和女主人保持一致。也就是說，女主人鍾情男子的精子未必會被自己的卵子「賞識」。

眾所周知，在以往的一些研究中已經證明，嗅覺、氣味在男女相愛、擇偶過程中發揮著重要作用。這是因為人們在潛意識中在為後代選擇較強配對基因。

每個人的體味都獨一無二，從基因學上來說，體味相差越大，意味著兩人的血緣關係越遠，基因差異越大。據介紹，這樣生出來的後代更有可能獲得優異基因。

圖像來源，Science Photo Library 圖像加註文字， 精子的使命就是奮勇向前，與卵子結合併使其受精。

挑剔的卵子

科學家們最新的一項試驗揭示，人類基因的「求偶」遊戲即使在婚後性生活中仍在繼續。卵子仍然繼續「選擇」自己更喜歡的精子。

研究發現，卵子對精子挑三揀四，具有「選擇」和「偏好」特定男人精子的能力。

此前研究已經發現，未受精卵會利用化學物質來吸引精子。試驗顯示，卵子還會利用這些化學信號來選擇精子。這些卵子對不同男子的精子有不同程度的喜好。

科學家在英國生物研究期刊《英國皇家學會學報B》上發表的一份研究報告進一步揭示了這些化學物質的新功能。

在男歡女愛過程中，男子每次會釋放出上千萬到上億的精子；而在距離向卵子衝刺的最後兩厘米過程中，通常只剩下不到一千精子左右，篩選率極高。

在卵子遇到自己喜歡的精子時就會利用這些化學物質幫助加速精子與卵子相會的速度。

這一研究結果意味著，即使在婚後性生活中，人類基因「選擇配偶」的過程遠沒有結束。

研究還發現，不幸的是，並不是每個女子的卵子都喜歡女主人所選擇男性配偶的精子。也就是說，單從生物基因層面講，讓女性動心鍾情的男性並不一定擁有最適合她卵子的精子。

研究者之一，瑞典斯德歌爾摩大學副教授菲茨帕特里克（John Fitzpatrick）表示，一名女性的卵泡液可能吸引來自某位男性的精子；而另一位女性的卵泡液則更能吸引另一位男性的精子，各有喜好。

而最受卵子歡迎的未必是來自女性伴侶的精子。也就是，卵子和其女主人的「擇偶觀」並不總是保持一致。

圖像來源，Science Photo Library

誰有選擇權？

研究人員目前還不完全明白卵子「挑三揀四」的原因。但多數懷疑這與基因選擇有關。

卵子更喜歡選擇能攜帶強大免疫系統的遺傳基因精子。

菲茨帕特里克教授和同事們在培養皿中進行的這項實驗，研究了不同男人的精子對卵泡液的反應，看看特定的精子對特定的卵子是否具有不同的吸引力？

卵泡液中含有的化學趨化劑可以幫助卵子吸引精子。

然而，研究人員發現，同一名男子的精子相比較，如果卵子更「喜歡」另一男子精子的話，能吸引到這名男子的精子會多出40％。

試驗還想看看在卵受精的過程中，到底是誰選擇誰？結果發現，精子是處於被動地位，沒有選擇權。