旅遊季來臨 英國人神遊往年最愛度假地

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 希臘現在遊人稀少，重新開放後不知是否會像先前那麼熱鬧

希臘的聖托裏尼和米克諾斯島6月15日解除旅遊禁令，敞開大門歡迎世界各地的遊客，就像新冠疫情令全世界漸次封關隔離之前那樣。

但這個夏天不少歐洲國家仍在密切觀察疫情動向，在放鬆隔離方面謹慎有加。英國人目前即使可以出國旅行，回國後也面臨14天隔離。英國民眾眼下能做的基本上就是神遊，神遊往年最愛的那些度假勝地。畢竟，要不是新冠，全家老小已經在凖備出發度假了。

那麼英國人往年最喜歡的有哪些度假勝地呢？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬略卡島是英國人最愛的地中海度假地之一

西班牙

因為氣候的關係，英國夏天很短，氣溫也不高，全年日照時間少，所以到了夏天，英國人喜歡去有陽光的熱帶島嶼和海邊度假。

說到度假、陽光、熱帶、島嶼和海灘，英國人首先想到的就是西班牙；西班牙幾乎是所有英國人最愛的旅遊目的地。

西班牙離英國不遠，文化相近，物價較便宜，最重要的是，氣候「保證」要比英國好，因此成為許多英國家庭度假的首選，有些英國人乾脆在西班牙買房作為第二個家。

西班牙度假的類型也非常多元化，有海島沙灘，也有觀光城市，滿足各個年齡，不同愛好的人的需求。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 地中海上的馬略卡島是一個度假勝地

地中海的伊維薩島（Ibiza）和馬略卡島（Mallorca）就以瘋狂派對、喝酒、舞廳夜總會聞名，非常受到年輕人的歡迎。

非洲西海岸外的西班牙屬地加那利群島（Canary Islands）一年四季氣候溫和，也是英國最受歡迎的旅遊地之一，尤其是全家大小一起度假。

更不用說那些充滿文化氣息的西班牙城市了，隨便到馬德里、巴塞羅那和其他城鎮，都可以感受到西班牙的文化、藝術、歷史、美食、風景。

總之，對那些想要出國度假的英國人來說，西班牙是一個「很保險」的選擇，西班牙保證會帶給你太陽、沙灘、美酒和塔帕斯（tapas）下酒菜，夜生活和數不盡的觀光景點。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 希臘的克里特島

希臘

希臘也是另一個以海島度假著稱的地方，愛琴海、愛奧尼亞海（Ionian Sea）、地中海三面包圍，希臘一共有超過200多個有人定居的島嶼。

和西班牙一樣，到希臘度假也是享受陽光、島嶼和沙灘，同時還可以探索雅典和其他地方上千年的歷史、遺跡和神話故事。

希臘那麼多的島嶼也有不同的風光，例如東邊的島嶼靠近土耳其，你可以感受到明顯不同的中東風情，南邊的最大島嶼克里特，得益於非洲來的暖風。

而愛琴海中的米克諾斯島（Mykonos）和聖托里尼島（Santorini），你可以欣賞白色牆壁和藍色屋頂的希臘海島建築。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 聖托里尼島風景如畫

法國

法國是距離英國最接近的歐洲大陸國家，雖然英國人和法國人並不總是相處得來，但是法式風情在英國一直有市場。

法國有山有海，有美食也有美酒，喜歡觀光和藝術文化的人可以到巴黎這樣的大城市，帶孩子的家庭可以到巴黎迪士尼樂園，喜歡自然和戶外活動的人可以到阿爾卑斯山區來一趟自行車旅行或徒步健行，到普羅旺斯和蔚藍海岸更可以欣賞山村田園風光和尼斯、嘎納等迷人的海濱城鎮。

由於地理位置接近，許多英國人一家大小從家裏直接開車去法國度假，連車帶人乘渡輪或火車跨越英法海峽到歐洲大陸。

開著自家的車在法國度假不論去哪裏都多了一份便利，也省了度假期間租車的花費，回程的時候還可以在加萊港口購買歐洲貨和法國酒帶回英國享用，而這也成為開車到法國度假一定要做的事情之一。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 葡萄牙南部地區阿爾加維有許多美麗懾人的海灘

葡萄牙

葡萄牙也是吸引英國人夏天度假的熱門地點之一，尤其是最南端的阿爾加維（Algarve）地區，還有里斯本，波爾圖等地方。

南邊的阿爾加維地區以美麗的海岸著稱，這裏面臨大西洋，夏天時比地中海度假地要稍微涼爽一些，而且觀光客相對較少一點，可以享受更多一點的悠閒時光。

阿爾加維美麗懾人的海灘是最大的吸引點，一共有超過150多個海灘供你選擇，有些地點僻靜脫離塵世，有些適合衝浪，還有些地點可以同時看到石灰岩峭壁，湛藍色的海水和黃金沙灘。

靠近海岸線附近還有幾個小鎮，你可以明顯感受到當地人的悠閒生活，度假者在路邊咖啡廳，酒吧和餐館消磨時光，廣場上還有水池，噴泉讓孩子玩耍。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 撒丁島岸邊的私人休閒遊艇

意大利

想去地中海度假，而且預算比較寬裕的英國人可以選擇意大利，這裏的套裝旅遊行程比較少，價格稍微高一點。

意大利的撒丁島和西西里島上有許多高檔度假酒店，很多酒店還有自己的專屬沙灘，滿足社交名流維護隱私的需求。

在地中海島嶼或濱海小鎮上還可以看到許多私人豪華遊艇，停泊在離岸海域，簡直就是有錢人的海上城堡，船上的富豪和名流可以在不受打擾的情況下充分享受度假時光。

不去海島的英國人可以選擇到阿瑪菲海岸（Amalfi Coast），體驗意大利湛藍色的地中海和海岸山城的絶色美景。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬耳他曾經是英國殖民地

馬耳他

位於意大利南邊的馬耳他是一個地中海島國，以前曾經是英國殖民地，因此英國人對馬耳他情有獨鍾。

英國女王伊麗莎白二世結婚後和丈夫愛丁堡公爵曾經在馬耳他居住兩年，當時她尚未繼承王位，而愛丁堡公爵則擔任海軍軍官被派駐在馬耳他。

當時的伊麗莎白公主尚未繼承王位，和夫婿派駐海外，得以度過兩年安靜的悠閒時光，後來女王也多次提到她對馬耳他的喜愛。

英國人來到馬耳他度假，可以享受地中海的溫暖氣候和海灘，但又感覺置身在英國，有許多英國商店，而且當地人也說英語，這是其他南歐國家沒有的。

土耳其、塞浦路斯

英國人要去地中海度假，再遠一點的就去土耳其或塞浦路斯，這裏的套裝旅遊行程選擇多，價格也比較便宜，但飛行時間稍微長一點。

除此之外，土耳其的海邊度假勝地，以及塞浦路斯，都給英國度假客提供了陽光、海灘和美酒。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 威廉王子全家到加勒比海的馬斯蒂克島度假，享受與世隔絶、不被打擾的天堂樂園

加勒比海

在英國的度假旅遊廣告上，加勒比海島嶼經常被形容成人間天堂，幾個關鍵詞是：熱帶島嶼，沙灘，珊瑚礁，私人度假別墅。

幾個較受英國人歡迎的島嶼包括安提瓜、巴巴多斯、多米尼加，還有牙買加、古巴、巴哈馬。

英國富豪企業家理查德·布蘭森就在加勒比海擁有一個私人的度假島嶼Necker Island，這裏經常有社交名流和好萊塢明星前來度假。

今年，英國的威廉王子就和全家人到了馬斯蒂克島（Mustique）度假，馬斯蒂克島是一座私人島嶼，屬於聖文森特和格林納丁斯。

這座與世隔絶的小島擁有清澈見底的藍色海水，白色沙灘，最重要的是絶對的隱私程度，島上是禁飛區，全島只有100棟度假別墅，王室成員到這裏度假不必擔心狗仔隊和粉絲的跟蹤。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 奧蘭多的迪士尼樂園受到英國家庭的歡迎

美國佛羅里達州

從加勒比海再過去一點就到了美國的陽光之州——佛羅里達州，這裏也是英國人喜愛的度假勝地之一。

佛羅里達州的奧蘭多被稱為主題樂園之都，有迪士尼樂園，還有環球影城，哈利·波特魔法世界，是有孩子的英國家庭的最愛。

往南一點就到了邁阿密，在充滿拉丁風味的邁阿密，有各種水上活動，還可以看到時髦的男女，各類商店，酒吧和餐館，晚上的夜生活也多彩多姿。