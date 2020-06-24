女性性高潮：用演算法偵測女人性高潮引發爭議

圖像來源，Getty Images

一家公司宣稱研發出能夠偵測女性是否達到性高潮的演算法，在社交媒體掀起軒然大波。

設在塞浦路斯的Relida公司表示，他們的演算法能夠「確認」女性是否有達到性高潮，凖確率達86%。

該公司製作的簡報內容被發到推特上，而且被轉推數千次，有人批評這麼做不尊重女性。

但是該公司辯護說，他們研發這個演算法，是為了要幫助性科技產品的研發，外界不應該曲解他們的創新精神。

假裝性高潮

簡報內容說，「沒有可靠的方式能夠確定一個女性是否有性高潮，」簡報還列舉了一些女性假裝達到性高潮的統計數據。

Relida公司表示，他們的演算法仍在研發當中，這個簡報原來並沒有要向公眾發表的意圖。

據稱這個能確認女性性高潮的演算法，是根據之前有關心跳頻率改變所做的研究。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 如何確認女性性高潮？

該公司表示，「性高潮可以從心跳頻率中來偵測，因為在性高潮的時候心跳會有很特別的頻率。」

該公司說，這個演算法尚未研發完成，是一名女性「出於關心其他女性之心」而進行研發的。

「我們了解這個問題的敏感性，對女性來說這些信息可能會給她們帶來壓力，我們不會直接銷售這個演算法給女人或是男人。」

「不道德的」

簡報內容是性玩具商Lelo的品牌經理紐金特（Stu Nugent）收到之後，發到推特上面的。

Relida公司表示，紐金特將簡報內容發到推特上是「不道德的」。

但是紐金特說，他在LinkedIn上面收到這份簡報，感到非常震驚。

「坦白說我們已經有非常可靠的方法來確定產品設計是否能帶來愉悅感，那就是詢問我們客戶的意見。「

「是否讓使用者達到性高潮，並不一定是評判性玩具能不能帶來愉悅感的正確指標。」