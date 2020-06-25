香港歷史與本地文化：進入了粵式飲食的「冰室」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港的夏天以濕熱著稱。

香港夏日的濕熱讓人心情沉重，難以忍受。對付這種悶熱天氣的最佳解藥是一大杯加了冰的紅豆水，這是一種美味的糖漿狀甜品，把變軟的小豆加淡煉乳，澆在碎冰上。這道經典的粵式飲品，據說靈感來自一種受歡迎的中國甜點，並加入了一點西方元素，在香港傳統冰室旋轉的吊扇下飲用，別有風味。幾十年來，冰室都是香港人的消夏好去處。

在香港躲避炎熱並不容易。1841年香港割讓給英國時，最富有的殖民者在維多利亞山頂上建造了巨大的、有樹蔭遮蔽的大宅，能在悶熱的天氣裏稍稍喘息，他們優雅的餐桌上還有英國進口的罐頭食品。

對於大多數在香港的英國殖民者來說，只有一個辦法緩解這裏令人窒息的夏季，那就是冰。他們習慣了家鄉較冷的氣候，可以利用冰屋儲存食物，所以在香港獲得冰就變得非常重要。

然而， 19世紀40年代，在這個濕熱的城市裏無法制冰。冰必須從北美進口，由波士頓的「制冰大王」弗雷德里克·圖德（Frederic Tudor，又譯「弗雷德里克·丟杜」）用大型船隻運來，存放在香港的冰庫中。建造於1845年的冰庫公司（Ice House Company）大樓坐落在水邊。後來，因為填海造陸，這裏已經退離海邊大約700米。北美運冰工程的壽命相對較短，到1850年就停止了。

在接下來的十年裏，冰從中國北方運進香港，那裏和北美一樣，冰可以從冰凍的河流和湖泊中獲取。到19世紀60年代初，丟杜制冰公司（Tudor Ice Company）恢復向殖民地送冰，大約在同一時間，第二座冷藏倉庫在原址的馬路對面建成。如今，這個地方被稱為「雪廠街」（Ice House Street），現在位於中環，是香港金融和零售業的中心地帶。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國殖民者到達香港時，在濕熱的氣候下沒有辦法制冰。

到1874年，香港製造出了英國人非常渴望的機器。蘇格蘭工程師約翰·凱爾（John Kyle）開發出殖民地第一台制冰機，並獲得專利。他與同胞威廉·貝恩（William Bain）合作，在如今的銅鑼灣設廠，出售利用蒸發壓縮循環制冷系統製造出的本地冰。隨著自動化生產讓制冰變得容易，大公司很快對出售制冰機產生了興趣，怡和洋行（Jardine Matheson）在19世紀70年代末買下了凱爾和貝恩（Kyle and Bain）的股份。怡和洋行現在的名字是怡和控股有限公司（Jardine Matheson Holdings），是香港最大的企業集團之一。

最初的冰庫建築早已不在，但你可以在雪廠街和下亞厘畢道交會處看到一座罕見的、香港早期殖民時代的建築，由紅磚和灰泥構成，雖不高，但在玻璃和鋼樑構成的摩天大廈中反而引人注目。現在這裏是推廣藝術創作的非贏利組織「藝穗會」（Fringe Club）和外國記者俱樂部（Foreign Correspondents' Club）的所在地。這座建築建於1892年，是牛奶公司的倉庫。牛奶公司是當時主要的食品零售商，為附近醫院和當地居民提供冰和奶製品。這個街區當時居住的幾乎都是富裕的外國人。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 外國記者俱樂部大樓以前是一個冷藏倉庫。

事實上，冰曾經是殖民者關注的焦點。隨著冷藏在富裕家庭中變得越來越普遍，進口肉類和水果開始在英國人的宴會上佔據主角，與冰鎮飲料一起享用。然而，香港本地的食材則包括海鮮、肉類和蔬菜，這些食材不需要冷藏。在中國文化中，直到現在，喝熱水都被認為對健康有益，據說可以促進消化和血液流動；中國人很少喝冷水。

但是對冰渴望並非只有英國人。在20世紀初，它最終通過「冰室」進入了粵式飲食，也因此進入了本地文化。「冰室」是一種簡陋的咖啡館，當地人會去那裏喝冰鎮飲料。

「人們現在都不再記得，沒有空調的香港是多麼可怕，」黛珊麥·克萊恩（Daisann McLane）說，她的公司「香港小冒險」（Little Adventures in Hong Kong）策劃和經營香港美食和文化之旅。「那時候，電很稀缺，沒有冰箱，所以，在香港盛夏的時候，你在冰室可以買到冷飲，這有巨大的吸引力。」

上世紀五六十年代，「冰室」最受歡迎，香港到處可見。在這個快速工業化的城市中，冰室的功能非常重要。1941年至1945年香港重光後，數十萬中國工廠勞工返港，他們在一天辛苦工作後能到冰室休息，食物也合口味。冰室除了供應港式紅冰豆等冷飲外，還有實惠的粵式西餐，比如菠蘿包。菠蘿包是一種甜食，頂部酥脆金黃，符合當地人的口味，也有異國情調。

圖像來源，Mercedes Hutton 圖像加註文字， 長久以來，冰室外櫥窗如同冰箱正面，因而與眾不同。

但冰室並非只有勞工光顧。香港大學歷史系榮譽助理教授招璞君表示：「周末或每月第一天父親領到工資時會帶全家一起去冰室。孩子們喜歡冰飲和西多士或三明治。一個大家庭一起分享，兩三個孩子用幾根吸管分享飲料。」

冰室外觀明顯，以一種獨特的方式宣傳產品。

克萊恩說：「冰室的冰箱設計在櫥窗上。」「這就是他們賣的東西，賣的是『冷』。」

香港大學文學院副院長高馬可教授（John Carroll）對此表示贊同。「即使到1970年代早期，許多香港家庭也沒有冰箱，就我所知，冰室是許多孩子唯一獲得冷飲的方法。」高馬可在北角和銅鑼灣度過了童年和青少年時期。「大多數人住在小公寓裏，所以非常希望找機會在餐館或咖啡館見面。」

圖像來源，Mercedes Hutton 圖像加註文字， 冰室傳統上會在櫥窗裏為商品做廣告，比如這些在海安咖啡室出售的點心。

今天，只有少數冰室還在營業，都是經過了改進。20世紀中葉，香港的營業牌照法規定，臨街的咖啡館只可供應不需要烹飪的飲料和食物，但隨著顧客口味的改變，冰室被迫擴大供應，否則就會被淘汰。20世紀70年代，隨著生活水凖的提高，空調機廣泛進入家庭，其他服務則被茶餐廳取代。茶餐廳是香港街頭很常見的西式大眾餐廳。

然而，倖存的冰室仍然有典型的冰箱櫥窗，融合東西方飲食文化。比如紅豆冰，像是中式甜點紅豆湯，又有歐式刨冰的影子。

其中，位於新界的廣成冰室就供應味道不錯的紅豆冰；九龍長沙灣的新華茶餐廳則以入口即化的蛋撻聞名。港島聯華茶餐廳，門面雖不起眼，但那裏簡單的三明治都屬於大師級的製作，兩片無殼白麵包之間是鬆軟到難以置信的炒蛋。

圖像來源，Mercedes Hutton 圖像加註文字， 「海安咖啡室」於1952年開業，食客從附近公司的文員到遊客，各種各樣。

近年來，人們對「老香港」的懷舊之情升溫，香港出現了冰室復蘇潮，其中最引人注目的是本地設計型生活方式商店「住好啲」（Goods of Desire）的聯合創始人道楊志超（Douglas Young）與星巴克的合作。這家咖啡連鎖店位於都爹利街（Duddell Street），有舊時冰室的裝修風格，復古瓷磚和硬塑料桌子都讓人想起老派的冰室。然而，沒有什麼能超越原版，原汁原味的海安咖啡館位於上環，永遠人滿為患。

海安咖啡館是僅存的幾個在櫥窗裏放著冰箱的冰室之一。這家廣受歡迎的咖啡館於1952年開業，至今仍由創業者的孩子繼承經營。咖啡館的櫥窗上凝結著冷氣水珠，一邊是引人注目是豆奶瓶，另一邊是菠蘿包和蛋撻。進入這個不可思議的小店就彷彿回到過去。地盤工人、學生、辦公室文員和好奇的遊客擠滿了歡快的紅色卡座，在旋轉的吊扇下啜飲著紅豆冰。