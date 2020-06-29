兩情相悅心理學：揭開性吸引的五個秘密

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你有沒有想過你喜歡的那個人到底是哪裏吸引你？到底是什麼讓你對她／他怦然心動、朝思暮想、魂牽夢繞......

我們為什麼會覺得某些人特別吸引自己，他們身上到底有什麼魅力讓你不能自拔？

克萊爾·哈特是英國南安普敦大學的心理學教授。她開設的一門心理學課程專門分析性吸引的規律，並總結出五大主要因素：

相近度：你與某人的相近距離，以及你是否能經常見到此人

相似性：你們有多相似？比如，你們是否有相似的興趣或價值觀

相互性：我們更有可能喜歡那些喜歡我們的人

外觀吸引力：他們長得是否令人愉悅

熟悉度：我們喜歡讓我們感覺舒服的人

人類進化與動物本能

這一切聽起來其實並不陌生。哈特教授表示，這與人類過去的進化有關。

她說，人們總是被那些讓自己感到熟悉的人所吸引，因為熟悉可以提供一種安全感和可預測性。

有一種理論把這種熟悉感跟一種天生的「烙印」（imprinting)掛鉤。

斯旺西大學的瓊斯博士以動物為例解釋說，小動物在成長過程中有一種叫「性烙印」的東西，他們利用這種線索尋找可以交配的對象來繁殖下一代。

當然，動物的參考對象是它們的父母。

其實，人也一樣。

比如，如果你家裏或是一起長大的朋友圈中有人特別幽默，你跟他們的關係很好。那你長大後就有可能被有幽默感的人所吸引。

此外，兩性相吸當中的一些因素還相互關聯：比如相近與熟悉度。

如果你每天都跟某人見面，時間長了你可能就習慣了此人的陪伴。直到有一天，你們在一起已經非常默契和舒服。要是不在一起，會覺得很不習慣。

當然，哈特教授解釋說，這並不意味著就因為你每天都能接觸到某個人就一定喜歡他們，特別是如果你對他們的第一印象不好的話，即使天天在一起可能也無濟於事。

無限選擇是好是壞？

但不管怎麼說，有機會跟某人近距離接觸仍然是互相吸引最重要的因素之一。這其中也包括朋友。

然而，網上約會APP軟件的出現可能會打破日久生情的物理界限。

過去，人們選擇情人的圈子有限。 而現在，網上空間為人們提供了無限機遇。

哈特教授表示，技術改變了人們互動的方式，而且擴大了人們交往的範圍。

她說，現在人們每幾分鐘手指就可以滑動翻閲數百個戀愛伴侶的人選。但問題是，選擇太多了就容易挑花了眼，反而讓人無所適從，也不知道什麼人吸引自己了。

哈特教授形容說， 這就像去超市買果醬。 如果只有兩種果醬可供選擇，你可以輕而易舉的選擇其中的一種。但如果可供選擇的果醬有上百種，你會突然眼花繚亂。而且，你選擇果醬的標凖也可能會隨之發生轉變。

哈特教授認為，約會也是一樣。

尋愛標凖和固定類型？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 面部五官對稱似乎看上去更具吸引力。

既然選擇那麼多，我們還有沒有喜歡的特定類型呢？

瓊斯博士認為，這可能因人而已，而且隨著人生的不同階段而改變。同時，它也取決於你所尋找的是什麼。比如，你是尋找長期伴侶、還是短期性伙伴？

瓊斯認為，如果你可以接受沒有愛的性，那你可能會發現某種類型的面孔更具吸引力，反之亦然。

但隨著人們年齡增長，生活和處境發生了變化，這種傾向也會轉變。

在外表吸引力方面，之前的研究認為面部對稱和某些生理特徵更具吸引力。這是因為隨著人類的進化，我們發現這些特徵可能代表著健康的生殖系統。

但最近的研究推翻了這種結論。例如，2014和2018年的研究發現，面部不對稱不等於健康不佳。兩者之間沒有聯繫。

總之，有關性吸引以及人類進化仍有許多未解之謎。

因此，如果你發現自己總是對班上的某個人念念不忘，只要一見到她／他就欣喜若狂，離開了又鬱鬱寡歡，別忘了，實際上許多人都有過類似經歷。而且，還有人正在對此進行研究，告訴你究竟是為什麼。