倫敦霓虹燈背後的真實一面：「罪惡之城」亦是保守之都

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 倫敦蘇豪區以光鮮繁鬧的夜生活出名

倫敦，像紐約、巴黎、東京、香港等世界級都市一樣，既是全球旅遊勝地，一座可以聽到400多種語言的大熔爐，也是數千萬本地常住人口的「家」。

這裏既有古老也有摩登。這裏既有座富可敵國的金融城，也有世界級大都會應有的喧囂與繁華，更有充滿夜生活誘惑力的倫敦蘇豪區（Soho)。

如果外人僅僅依據媒體報導看倫敦，看到的往往是王公貴族、名流派對、燈紅酒綠和紙醉金迷。

然而，就是這樣一個繁雜鮮活的現代都市，剝去表層的光鮮，實質其實可能遠比人們想象的開放要保守許多。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 倫敦是一座生機勃勃的城市。

倫敦人信教多

根據最新一份社會調查報告，倫敦人其實在性問題和性取向方面更趨於保守，遠不像媒體報導和世人印象那樣開放與隨意。

調查同時還顯示，倫敦人在宗教信仰方面也更虔誠，儘管這一點讓不少人大吃一驚。

首先，倫敦人口中的天主教徒和穆斯林人口比英國其他地區比例高。據宗教智囊團體Theos的報告稱，倫敦的一些移民來自篤信宗教和十分保守的國家。因此，在倫敦的一些地方實際上「非常傳統和保守」。

由倫敦市場調研機構Savanta Comres開展的這次調查顯示，有62%的倫敦人表示自己信教，大約25%的倫敦人每月至少參加一次宗教活動。在英國其他地方，信教人的比例為53%，經常參加宗教活動人的比例也只有10%。

與此同時，有56%的倫敦基督徒表示自己經常做禱告。

BBC英倫網有關倫敦的更多報道：

圖像加註文字， 倫敦市中心蘇豪區臨街的性用品商店

性觀念保守

倫敦人對婚外情、同性戀以及安樂死又是如何看的呢？

調查發現，24%的倫敦人認為婚外性行為至少有時是錯的和不應該的。但倫敦以外地區人持這一看法的比例只佔13%。

同時，大約有29%的倫敦人不認同同性性關係。

而且，更多的倫敦人認為協助死亡（assisted dying）是不對的。但與其他地區人相比，倫敦人更加樂善好施和幫助鄰里街坊。

Theos的負責人奧德菲爾德表示，這表明倫敦是一座複雜的城市。她說，就許多社會價值而言，倫敦是自由開放的。然而，倫敦也有許多非常傳統的地方。這就意味著在許多「道德」問題上，倫敦比英國其他地區更為保守。

因此，不能單一的來看問題。

圖像加註文字， 許多倫敦人信教，圖為倫敦市中心的聖馬丁（又叫聖馬田）教堂。

這裏值得注意的一點是，接近一半（48%）信教的倫敦人都是來自於黑人和少數族裔背景。

而在沒有宗教信仰的倫敦人中，少數族裔和黑人只佔27％。

調查還同時發現，倫敦的基督徒非常多元化，大約有31%來自黑人和少數民族背景，但在英國其他地方的少數族裔和黑人基督徒比例只有2％。