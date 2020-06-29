黑人抗議與「白人特權」：一則推特收獲二百萬點讚的原因

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國示威者聲援美國反種族歧視示威

美國非裔嫌疑人佛洛伊德被白人警察暴力執法喪生，引發全國各地持續數日的抗議示威和騷亂，把幾個歷來極富爭議的概念推到人們眼前。

其中尤其引人注目的是 「白人特權」（又稱「白種特權」，White Privilege）。

6月第一個星期，社交媒體推特（Twitter）上點讚最多（200萬）、轉發最多（61.68萬）的帖子，是得克薩斯州南方衛理公會大學（Southern Methodist University）考古學副教授，44歲的麥考伊（Mark McCoy）發的，說自己也曾和弗洛伊德一樣，因為涉嫌用一張20美元假鈔購物被警察逮捕，但結局有天壤之別。

他說： 「這就是白人特權。」

那麼，這個概念到底指什麼？怎麼來的？有著怎樣的內涵外延？

圖像來源，Twitter 圖像加註文字， 正文：我和喬治弗洛伊德都因涉嫌用一張20美元假鈔被捕。對喬治弗洛伊德，與我同齡的那個人，兩個孩子的父親，那意味著死刑。對我，則只是一段有時會在聚會中分享的故事。那就是「白人特權」。轉發：61.68萬，讚：200萬

麥考伊的故事

雖然這種意外遭遇對一個自小是好孩子的白人青年來說心理打擊很大，但回頭反思，尤其是在黑人佛洛伊德之死引爆全國抗議騷亂的背景下，麥考伊發現兩種經歷清楚地詮釋了「白人特權」這個概念。

他說，從白人特權角度看，那就是我進去時就預期會得到公平對待，沒有一刻擔心事態會完全失控。

麥考伊教授後來接受《福布斯》雜誌採訪時說，自己的推文被那麼多人轉發，其實心情比較複雜；有頭腦的人都在呼籲應該多聽聽有色族裔的心聲，但推特上轉發最多的卻是他這個白人的文字，但另一方面這也說明大家都開始看清現實，希望「借此促進對話」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 歐洲殖民者販賣黑奴，又在美國制定了所謂一滴血規則，即歐洲人是白人，但凡身體裏有一滴非洲人的血，就不能算白人。一直到1967年前，美國許多地方仍禁止不同族裔間通婚

詞典定義

根據牛津和劍橋英語詞典的定義，「白人特權」是指在一個多種族共存並且存在種族不平等狀況的社會中，相對於其他種族的群體，白種人群體僅僅因為膚色而擁有與生俱來的、其他族裔所沒有的優勢。

這些優勢在社會資源分配方面，比如教育、醫療、就業、法律等領域最明顯。

劍橋英語詞典的例句：「白人特權這個概念解釋了為什麼白種人更容易進入一個社會的法律和政治機構。」

社會學家認為，白人特權的另一個重要特點是它對大多數人來說是隱形的，擁有這些特權的人通常不會意識到這點，也不願承認。

這種由膚色賦予的特權嵌在種族多元社會的肌理中，因為不是靠實力掙得，也不被其他族裔認可，所以成了多元種族社會的一個潛在衝突源。

和大部分涉及種族、歧視的概念一樣，「白人特權」自誕生以來就爭議不斷。

批評者認為，它用膚色/白色特徵來代表階級，忽略了其他權力結構和各種社會屬性所附帶的其他一系列內在特權。

還有不少人認為它具有攻擊性，冒犯性。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1963年亞拉巴馬州反種族隔離示威遊行者遭警犬襲擊

來朧去脈

不同膚色、不同族裔的人對「白人特權」有不同的理解；這種特權在不同社會階層、不同收入群體和不同的歷史時空裏都有不同的表現形式。

英國伯明翰大學的黑人研究教授，同時也是英國黑人權益活動人士，克辛德·安德魯斯（Kehinde Andrews）教授認為，這個概念最早出自1930年代美國黑人民權活動家威廉·杜波伊斯（William Du Bois）筆下；他用這個概念來解釋美國白人勞工如何因為膚色而得益於種族隔離政策。

另一種較普遍的觀點認為，「白人特權」是美國社會學家佩吉·麥金托什（Peggy McIntosh）1988年在一篇論述白色特權和男性特權的文章裏提出的，還開列出近50種表現形式各異的「白人特權」。

她在1989年的「白人特權：打開隱形背包」一文中對此作了進一步闡述。這篇文章發表在《和平與自由》雜誌上，後來被視為了解「白人特權」的入門讀物。

麥金托什稱之為「無形的、沒有重量的背包」的白人特權，可以體現為特殊待遇、保障、工具、地圖指引、解碼手冊、通行證、護照簽證、服裝、制南針、救生服，以及空白支票。

也就是說，白人特權可以滲入社會的各個角落，包括就業、教育、醫療和個人髮展等多方面成為體制的一部分。這包括對自我價值觀的文化認可，與生俱來的特殊社會地位和不言而喻的各種社會生活自由和權利。

她提出這個概念的目的之一是希望白人意識到自己與生俱來的特權，意識到根據社會公平和正義的理念，自己有責任盡可能減少這種特權，因為"白人特權"造成了種族社會關係不平等的現狀。

從那以後，「白人特權」就經常被用來解釋移民國家多元種族社會的內在權利架構，以及這種體制性的隱性特權如何使白種人享受更多社會資源、利益，同時將有色人種置於劣勢、弱勢地位。

圖像來源，Twitter 圖像加註文字， 華裔美國NBA籃球明星林書豪（Jeremy Lin）在推特上對奧斯卡頒獎禮上洛克的亞裔"笑話"表示強烈不滿

華裔和白人特權

2016年2月，美國發生了兩件與華裔直接相關的事，一是紐約華裔警察梁彼得執勤時開槍，子彈彈跳擊中沒有武器的黑人，被判過失殺人。判決出來後引起華人社區抗議，認為梁彼得案判決存在種族歧視。

另一件事是奧斯卡頒獎禮上主持人洛克將3名身著西服、提公文包、戴眼鏡的亞裔兒童請上台，說他們是「最敬業、最專業、最勤奮」 的會計師，還說 「如果你對剛才這個笑話不滿，歡迎你用手機發條推文。不過你的手機也是這些孩子們做的。」這番充滿對華裔歧視性刻板印象的調侃立刻招致一片抗議聲。

《外交政策》撰稿人傅亦沁在《亞裔在美國的尷尬處境》一文中指出，這兩件事凸顯了美國亞裔被白人排擠，被其他有色族裔敵視的現狀。

「他們一方面確實因為外國移民比例高、文化上重視教育而取得了高學歷、高文憑，另一方面也要面對種族歧視；一方面被白人認為『不夠白』，在學校、職場受到排擠，另一方面又被其他少數族裔認作'白人特權階級'的一部分，因而找不到在平權運動、在美國社會中的地位。」

2020年明尼蘇達州黑人喬治·弗洛伊德被警察暴力執法致死引發示威和騷亂，一片抗議聲中還可以聽到一些針對華裔的敵意，比如華人掙錢夠多，已經進入白人特權階層了，等等。

從華裔的角度看，在努力「融入主流社會、主流文化」的過程中，也和其他少數族裔一樣，不由自主地接納了白人特權這種社會主流意識「隱形資產」，包括它在社會生活中的各種表現。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 紐約華裔警察梁彼得

白人特權不代表什麼

英國廣播公司BBC Newsbeat曾請到二位社會角色迥異的嘉賓分享他們怎麼理解白人特權。

一位是英國伯明翰大學的黑人研究教授，同時也是英國黑人權益活動人士，克辛德·安德魯斯（Kehinde Andrews）。他是黑人團結組織（OBU）創辦人，黑人研究協會（BSA）聯席會長。

另一位是26歲的JT弗勞厄斯（JT Flowers），居住在英國的美國饒舌歌手，學生，社會活動人士。

他們認為，多元族裔社會，享有白人特權並不代表人生道路坦蕩順暢，沒有挫折磨難，或者就因為是白人生活就必然比有色族裔好。

但白人特權確實意味著膚色不會導致生活更艱難，更多挫折和失敗。

弗勞厄斯對這一點很有感觸。他認為有些人牴觸這個詞，可能主要出於誤解。

他解釋說，一個白人也可能很窮，沒有受過良好教育，或者在職場遭遇語言障礙；作為白人並不等於不會陷入各式各樣的弱勢、劣勢。

在他看來，白人特權意味著白人不必時刻想到自己的膚色，而這一點對有色族裔來說是一種奢侈。

白人特權還意味著出門在外不必擔心因為膚色而受到任何形式的種族歧視或壓迫。

圖像來源，JT 圖像加註文字， JT 弗勞厄斯說，社會各界各族裔應該成為非裔的「同謀」；單單做盟友已經不夠了

「心理作用」

安德魯斯教授認為，「白人特權」帶來的好處更多是心理上的，在某些情況下因為是白人而受到區別對待，這是一種令人愉悅的感受。

當然，還有其他衡量的維度，比如有些白人比另一些更有特權，有更多種類的特權。

從心理層面看，不少學者指出黑人比白人多了一層擔憂，擔心別人會怎麼對待自己。

湯姆·漢克斯主演的好萊塢獲獎影片《綠里奇蹟》（Green Mile）對此有細緻入微的揭示。

影片中一個大個子黑人被控姦殺白人少女投入死囚監獄，最後真相大白，他具有某種特異的療傷救命能力。他偶然遇到遭白人惡棍姦殺的少女，正設法救她時被逮捕，定罪。

現實生活中以膚色、以外貌區別待人的例子也不少。

BBC廣播一台音樂節目主持人Ace是黑人，身材魁梧，留著大鬍子。他承認自己的外表對有些人來說挺可怕。

他說，在街上看到一個白人女性從對面走過來時，我會穿過馬路到對面去，這樣她可以不緊張，但這麼做也讓他自己感到尷尬。

圖像來源，Getty Images

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國黑人聲援美國反種族歧視抗議示威。

白人特權和種族主義

白人特權不同於種族主義、種族歧視、白人至上主義和逆向歧視等。

在白人佔主導的社會中，白人被認為是正常的標凖，因此白人與生俱來擁有的隱性利益被其他族裔視為白人的特權。對白人特權的利用可能是有意識的，也可能是無意識的。

種族主義的特點是主動、行為、選擇，通常會對弱勢族裔造成傷害；白人特權則是被動、與生俱來，是隱性利益，而且許多人往往不會意識到自己正在享受這些隱形資產。

但這種約定俗成、世代相傳的社會潛意識為種族偏見、種族歧視、白人至上主義提供了土壤和基礎。

美國社會中亞裔、非裔、拉丁裔和白人的種族關係話題近年來不斷引起媒體關注。

種族主義在殖民地時期達到頂峰，第二次世界大戰後各國民權運動迭起，種族平等逐漸在法律和政策層面得到保證。