英國疫情：唐人街盼望早日走出新冠陰影

圖像加註文字， 新冠病毒疫情下的伯明翰中國城

新型冠狀病毒疫情下，最早開始出現變化，受到影響也最嚴重的就是各地的唐人街（中國城）了，無數的華人商店和餐廳被迫關門，而且還蒙受到仇恨犯罪。

追溯到今年1月的農曆春節期間，伯明翰的唐人街雖然依舊舉辦慶祝活動，但人潮明顯比往年少了很多。

主辦者王先生記得，當時最開始不來唐人街的是當地的華人。他們看到了武漢的疫情，在網絡上看到了成堆的病患屍體，不敢出門了。

當時，封鎖隔離、無薪假、隔離檢疫等詞匯還沒有進入英國人的日常生活當中，但是許多在英國的華人已經開始自我隔離了。

早在Tesco和Sainsbury』s等英國大型連鎖超市出現搶購熱潮以前，中國超市就已經有華人顧客開始大量囤貨了。

他說：「人們開始大量買米，一買就是10袋20袋，這麼多米一年也吃不完；恐慌性囤貨好像世界末日來了一樣。」

圖像加註文字， 今年1月農曆春節的慶祝活動人潮明顯比往年少很多（Credit: BBC）

早在3月中旬英國首相約翰遜下令關閉餐館咖啡廳、全面封鎖之前，唐人街餐廳的生意就已經一落千丈。將近5個月之後，在伯明翰經營中餐館的王老闆正加緊凖備恢復營業的腳步。

他說，華人還是非常害怕感染病毒，因為他們經歷過2002年的薩斯，「前幾天我看到一個華人婦女帶著透明面罩，還有兩層口罩，好像在防護核輻射一樣。」

因為新冠病毒最早是從中國開始的，各地的唐人街、華人、中國商店和餐館也遭遇到種族歧視和仇外情緒。

王老闆說，新冠病毒絶對給中國城帶來污名，但他相信伯明翰非常多元化，很多人還是喜歡吃中國菜。

圖像加註文字， 中英餐廳開闢新的室外用餐區域

王老闆的中英餐廳正凖備在7月4日恢復營業，他將餐桌隔開3米，還在餐廳外設置室外用餐區域。

櫃台也加上了透明隔板，顧客可以使用電子點餐系統，或是用一次性菜單點菜；每個客人都要測量體溫。

伯明翰唐人街另一家馬來西亞餐館在新冠疫情封鎖開始後關門將近一個月，後來改成外賣店，只做外賣並提供送餐服務。

外賣店的文老闆說，餐館關門無法維持生計，只能改變經營模式，暫時只提供外賣和送餐服務。

圖像加註文字， 文老闆親自掌勺負責外賣店生意

在這波疫情之下，給中餐館和外賣店供貨的供應商華人超市榮業行也受到影響，隔離開始後生意一落千丈，榮業行縮短營業時間。

最近一陣子，外賣店和送餐服務恢復營業後生意有些許起色，但是第二代的葉老闆對未來生意不敢過於樂觀。

他擔心疫情過後人們會減少外出用餐次數，「餐館和外賣店是餐飲業的重要支柱，希望人們會有信心重新上門。」

圖像加註文字， 距離伯明翰唐人街三英里的華人超市榮業行生意也受到影響，經理葉先生（Brian Yip）坦承。

伯明翰唐人街所在地的物業管理單位表示，中國城內80多家商行已經有18家表示會在7月4日重新開門營業。

物業管理經理羅賓森（Julia Robinson）表示，他們正試圖說服地方政府封閉街道，讓人們可以有更多走動空間，而且還可以在外面隨意用餐。

她表示，在餐館恢復營業後，他們希望可以打造一個自由放鬆的空間，讓顧客來這裏享用美食。

但是有些餐館已經徹底關門不會重新開張了。

圖像加註文字， 只有大約四分之一的中國城商家凖備7月4日開門營業

羅賓森表示，可能還會有更多商店關門倒閉。

「過去幾個月他們要支付房租和物業服務費，但卻沒有分毫營業收入，我們這裏15%的商家拿不到政府的任何援助。」

但是她呼籲中國城商家保持信心，「我們一定能堅持下去。」

「我們都是伯明翰大家庭的一份子，我們需要每個人都走出來支持我們。」