維生素K為何突然備受關注的幾大原因

圖像加註文字， 專家說大多數人可能從食品中攝取足夠的維生素K。

維生素K是什麼？它為何最近突然出現在新聞中？

當荷蘭一份研究注意到新冠病人治療結果不盡人意和體內維生素K較低之間的關聯時，維生素K開始進入人們的視線。

維生素K功能

圖像加註文字， 綠葉蔬菜中含有豐富的維生素K。

簡單來說，維生素K有促進凝血作用，所以又是凝血因子合成的必需物質。

它有助於傷口癒合和防止大量出血。人體如果缺少維生素K，凝血時間會延長。

許多新生兒在剛出生時會接受維生素K的注射，因為新生兒體內維生素K較低。這樣做是為防止新生兒患一種罕見且十分嚴重的大出血症狀。

有證據表明，維生素K還具有促進骨骼和心臟健康的功能，但在這方面還需進一步的研究。

維生素K群中包括K1、K2、K3和K4等，但其中最主要的是K1（葉綠醌）和K2（甲基萘醌）。

兩者具有相似的功能，但一般認為K2可能比K1更好地被人體吸收，且儲存時間更長。

但人體也可以將吃下的一些維生素K1轉換為K2。

維生素K1主要存在於綠葉蔬菜中，例如羽衣甘藍、菠菜和西蘭花等。

奶酪與維生素 K2

圖像加註文字， 一些奶酪中也富含維生素K2

一項研究發現，在某些法國和荷蘭的奶酪中存在不同程度的K2。但其含量多少取決於奶酪品種、成熟時間、脂肪含量和奶酪的產地等。

但通常來講，高脂肪和陳年奶酪的K2含量較高，其中卡芒貝爾（camembert）、高達（gouda）以及艾丹姆／艾登（edam）的含量都很高。

此外，維生素K還是一種脂溶性維生素，就是說當它與富含健康脂肪的食物，例如橄欖油、高油脂魚、堅果和種子類一起食用時，維生素K的吸收效果最佳。

所以，當你食用綠葉蔬菜時，比如在沙拉中加一點橄欖油可能更有利於身體吸收。

一個成年人每公斤體重每天需要大約1微克（μg）的維生素K。 因此，如果你50公斤，每天則需要大約50微克的維生素K。

英國營養專家伊比泰伊（Ibitoye）解釋說，大多數人都可以通過飲食來滿足維生素K的需求。

伊比泰伊表示，英國成年人缺乏維生素K的情況並不常見。

然而，有些人可能會因為某種身體狀況而增加其缺乏維生素K的風險，例如脂肪吸收不良症。

由於人體可以儲存維生素K，因此英國衛生部門建議如果你想服用維生素K補充劑要特別當心，因為維生素K過量對身體有害。

同時，那些服用華法林（warfarin）抗凝血藥物者不應該在未諮詢醫生的情況下擅自服用維生素K補充劑，他們還應注意不要食用富含維生素K的食物，因為這會妨礙抗凝血藥物的藥效。

維生素K與新冠治療效果

那維生素K水平與新冠患者治療效果之間有什麼聯繫？

荷蘭的這項研究顯示，體內缺乏維生素K的新冠患者可能會比維生素K正常的患者情況更嚴重。

研究人員在查看了維生素K情況後，也在考慮它是否在保護肺彈力纖維中有什麼作用，因為新冠病毒可以破壞肺彈性纖維。

伊比泰伊解釋說，肺彈性纖維遭破壞會導致呼吸困難，並出現呼吸急促症狀。

伊比泰伊表示，儘管研究結果顯示新冠患者體中維生素K水平較低可能與治療效果差之間存在某種聯繫，但這項研究只是觀察性的，並不是因果關係。