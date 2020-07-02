跨國企業聯手抵制能逼迫臉書做出改變嗎

圖像來源，Reuters

社交媒體臉書（Facebook）受廣告主抵制的事件越演越烈，兩家英國企業——洲際酒店集團（IHG）和保險商英傑華（Aviva）宣佈暫停在臉書上投放廣告。

這是大型企業抵制臉書的最新發展。此前美國的福特汽車、惠普、可口可樂、阿迪達斯、星巴克和消費品公司聯合利華（Unilever）都宣佈停止對臉書下廣告。

臉書是目前全球使用人數最多的社交媒體，每個月活躍用戶約有26億人，為什麼這些大企業要放棄利用臉書的平台做廣告呢？

為什麼要抵制？

簡單來說，這些大型企業抵制臉書，以此施壓臉書採取更多行動解決其平台上的仇恨言論和假新聞等問題。

這一切都要從美國黑人佛洛依德之死說起。在那之後歐美許多國家都出現了反種族主義的示威浪潮，人們上街抗議遊行要求改變。

一些美國民權團體還發起了「停止用仇恨牟利」（Stop Hate for Profit）的活動，他們認為，臉書作為一個全球最大的社交媒體，未能採取足夠行動防止仇恨言論通過臉書平台發聲。

於是他們呼籲臉書的廣告主抵制臉書，不要在臉書上投放廣告，逼迫臉書做出改變，這個活動也獲得許多公眾支持，一些大企業紛紛表態，從臉書上撤下廣告。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「Boogaloo」運動支持者來自擁護槍支團體

臉書如何回應？

臉書表示，其企業使命是要成為社會上一種正面的能量，不會認同任何的仇恨言論。

在抵制活動發生之後，臉書採取了行動對付仇恨言論和假消息，推出事實核查FullFact核實工具，鼓勵使用者舉報任何有問題的內容。

臉書北歐洲副總裁哈奇（Steve Hatch）表示，上述的相應行動顯示臉書「聆聽公眾意見做出改變」。

此外，臉書還移除並禁止了數百個與暴力和反政府網絡相關的賬號，這些參與者和極右派的「Boogaloo」運動有關係。

「Boogaloo」運動是一個鬆散的網絡，支持者來自支持槍支團體和反政府團體，也有一些新納粹主義團體和白人至上團體。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 臉書股價下跌，扎克伯格的財富瞬間消失60億英鎊

抵制有用嗎？

抵制行動成功的案例很多，早在18世紀末，廢奴運動成功說服英國民眾不要購買奴隸生產的商品，結果蓄奴農場生產的蔗糖無人問津，這對廢除奴隸運動起到了作用。

抵制臉書會有用嗎？簡單來說是有用的，畢竟臉書絶大多數的收入來自廣告主，如果大批廣告主取消向臉書投放廣告，對臉書的營業額就會造成一定的影響。

就在多家大型跨國企業宣佈抵制臉書之後，臉書的股價下跌了8%，創辦人扎克伯格（Mark Zuckerberg）瞬間損失至少60億英鎊。

但是這對臉書的長期發展是否會造成永久性的影響，現在評斷還為時尚早。

從以前的案例來看，2017年曾經有一些大型企業取消向YouTube投放廣告，因為YouTube將廣告放在種族主義和反同性戀的影片旁邊。

現在已經沒有多少人還會記得當時的抵制行動，而谷歌旗下的YouTube視頻分享網站卻依然興旺不衰。

真正效果如何？

另外還有一個原因讓抵制活動可能沒有辦法對臉書發揮那麼大的殺傷力。

很多宣佈抵制臉書的大型企業，其實只是暫時取消投放廣告而已，具體來說，他們只是在7月份暫停對臉書投放廣告。

7月過了之後會如何呢，沒有人知道，也許他們就恢復在臉書上做廣告了也不一定。

更重要的是，臉書主要的廣告收益來自於成千上萬的中小企業廣告主，而表態抵制的都是一些大型的跨國企業，並不是臉書廣告收益的主要來源。