女性頭髮測試或揭示其受孕機率

圖像來源，Gregg DeGuire/Getty Images

未來備孕女性有可能通過化驗頭髮得知她們卵巢中還剩下多少個卵子，為她們的受孕機率提供一些線索。

來自美國和西班牙巴塞羅那的研究小組稱，他們不用驗血，而是通過化驗女性頭髮樣本找到生育激素水平高低的線索。

他們把這一研究結果呈現給今年在網上舉行的網絡生殖醫學大會 － 歐洲人類生殖與胚胎學會（the European Society of Human Reproduction and Embryology）。

目前，越來越多的生育診所（或叫治療不孕不育診所，fertility clinics） 為女性提供抗穆氏管荷爾蒙（又稱抗穆勒氏管荷爾蒙，anti-müllerian hormone，簡稱AMH）水平測試。

AMH可以預測卵巢中卵泡的庫存量（ovarian reserve），即評估女性體內可能還剩下多少卵子。

但一些專家警告說，它並不能作為女性自然受孕機會的可靠指南。

圖像來源，Science Photo Library 圖像加註文字， 跟男性精子相比，女性一生的卵子數量是有限的。

什麼是抗穆氏管荷爾蒙

一些女性在備孕或是試管嬰兒手術（IVF)前通過驗血方法來得知自己的AMH水平。

由於AMH在預測卵巢中卵泡的庫存量方面比較凖確，因此使它成為一項重要指標。

AMH是一種糖蛋白，它是由卵巢中未成熟卵子或稱小卵泡分泌的一種荷爾蒙激素。

因此，卵巢小卵泡數目越多，血清濃度就越高；反之，如果卵巢小卵泡數目越少，血清中AMH值就越低。

科學家以它來作為卵巢庫存量的指標之一，可以用來預測懷孕率。

在歐洲人類生殖與胚胎學會上，巴塞羅那的博士生薩沃卡（Sarthak Sawarkar）介紹了他們對152位女性採集和分析的頭髮和血液樣本的對比結果。

與此同時，這些女性還接受了超聲波掃描以計算卵巢中正在發育的卵泡來進行對比。

研究人員發現，頭髮的測試結果與驗血以及超聲波掃描的測試結果基本一致。

研究人員還表示，頭髮測試還可以比血液化驗揭示更多的AMH信息。

薩沃卡博士表示， 頭髮測試可以觀察激素的長期積累，所以此種方法可以更好地了解一個人的激素水平，而血液測試只能了解測試當時的激素水平。

因此，他們說從頭髮樣本中測量激素水平最終可能比使用血液樣本更有用。

試管嬰兒治療

圖像來源，PA 圖像加註文字， 醫生通常會給接受IVF治療的女性測試AMH水平，以預測她們的治療效果和受孕率。

女性一生的卵子數量是有限的，隨著年齡增長卵子的數量也會減少，AMH水平也隨之降低。

因此，醫生通過驗血來預測一名女性大約還剩下多少卵子，特別是在接受試管嬰兒治療前，通常用它預測治療期間接受卵巢刺激用藥時的效果如何。

英國牛津生育專家查爾德（Tim Child）表示，在進行IVF治療前，通常要對AMH進行常規化驗來了解卵子庫存量，這樣可以得知在進行卵巢刺激後可能收集到的卵子數量。

他同時表示，醫生還可以根據AMH水平來選擇用藥劑量，並向患者解釋IVF的成功機率。

查爾德進一步表示，問題是目前不知道頭髮的AMH水平是否與卵巢刺激反應以及在IVF治療期間收集到的卵子數量相關。因為該研究並未對此進行調查。