《時尚》雜誌第一個唐氏綜合症女模特艾麗·高斯坦

圖像來源，DAVID PD HYDE/Gucci 圖像加註文字， 谷馳化妝品賬戶刊登的艾麗照片得到最多人點讚。

18歲的艾麗·高斯坦（Ellie Goldstein）是個有遠大理想的女孩。

這位來自東倫敦的年青模特說：「我要出名。」 什麼也不能阻攔她名揚天下，多出來的那條染色體也不能。

艾麗成為世界著名《時尚》（Vogue）雜誌刊登的第一個患有唐氏綜合症的模特。

她被谷馳化妝品（Gucci Beauty）相中，成為谷馳睫毛膏的女模特，美照刊登在《時尚》雜誌意大利版上。

圖像來源，DAVID PD HYDE/Gucci 圖像加註文字， 艾麗本人最喜歡的照片

谷馳打來電話時，是艾麗媽媽接的。

「我們根本就不敢相信這麼高大上的品牌會選中艾麗！她從小就想成為大明星。」

在社交媒體Instagram上登出的艾麗的照片，引來成千上萬人的評論。

艾麗說，點讚人數好多，簡直瘋狂。「有人說我好可愛，還有人說羨慕我的眉毛。我對這些也點了讚。」

從2017年起，艾麗加入了模特經紀公司Zebedee。這家公司的宗旨之一，就是提高少數群體在媒體中呈現的份額，無論他們是有學習障礙者、殘障者還是非二元性別人士。

艾麗加入這家模特經紀公司多虧了朋友的鼓勵。這位朋友在電視上看到了廣告說服了艾麗。

但是，公眾已經凖備好面對這樣的多元化嗎？

圖像來源，Ellie Goldstein 圖像加註文字， 艾麗媽媽說，她從小開朗，性格獨特。

艾麗的媽媽認為，公眾其實早就做好了凖備。

她說：「我們所收到的反應顯示，這個世界已經凖備好接受和擁抱多元化和不排斥任何群體。在所有一切都在發生的同時，我們需要更多正能量。」

不過，設在巴黎的「沉默模特經紀公司」的文森特·皮特說，他們還沒有收到客戶對有學習障礙模特的要求。

「我們看看暑假之後下一個時裝周的情況吧。但是現在，坦白說，還根本沒有這樣的要求。」

圖像來源，Ellie Goldstein 圖像加註文字， 艾麗的照片已經收藏在倫敦肖像藝術館裏。

時裝界還在思考他們的下一步行動，而艾麗正在展望她的下一個模特計劃。

當她被問到自己下一個目標是什麼時，艾麗大聲地說：「路易威登！香奈兒!」