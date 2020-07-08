BBC請專家盤點成功職業生涯的十大軟技能

圖像加註文字， 這裏的慷慨並非僅指金錢上的慷慨大方。

人說職場如戰場，沒有人能預知未來。但無論職場風雲如何變化，有些技能如果一旦掌握將能讓你終生獲益。

其實，人們平時在生活和工作中已經學到和積累了一些非常寶貴的技能和素質，甚至可能連你自己都沒意識到。

這些素質和技能適用於任何工作，也是所有僱主所看重和認可的品質。

英國職場專家尼克·紐曼（Nick Newman）為我們總結了成功職業生涯的十大軟技能，看看你都具備哪些：

誠信

誠信非常重要，你未來的成功取決於他人對你的信任程度。換句話說你個人的聲譽是未來成功的關鍵。

捫心自問一下這些問題：你值得信賴嗎？你能證明自己的誠信度嗎？別人是如何表示對你信任的，特別是那些你身邊親近的人等等？

能被人信任並有可信度是一種榮譽，一定要珍視這一素質。

同理心和同情心

圖像加註文字， 交流和溝通是人類最重要的生存技能之一。

毋庸置疑，我們生活在一個充滿挑戰的時代，比如，當前我們就處在新冠疫情的漩渦中心。

我們見證了一些非常感人的英雄事蹟和暖心故事，這世界似乎變得更關愛和富有同情心。

有時我們需要擺脫常規，做一下換位思考。

我們需要同情和理解他人，包括他人的觀點和生活方式。少對別人說三道四，多一點同情心。

同理心和同情心都是非常有用的職業技能。

耐心

生活中耐心很重要，學習和成長都需要耐心。只有這樣，你才能成為最好的。

不要以為別人的成功是一蹴而就的，其實那都是平時刻苦努力、凖備和耐心的積累。

有耐心還表現在你能耐心傾聽別人講話，並等待自己說話的適當時機等。

決心

無論遇到什麼困難和挑戰，都要有戰勝它的決心。

決心是克服挑戰的利器。但決心不等於盲目樂觀或自信。

生活中許多事情，人們因各種各樣原因而放棄。

但如果看一看各行各業的成功者們，他們之所以能成功和成為事業佼佼者靠的是堅強的意志和決心。

他們內在的動力是驅使他們不放棄的原因。

想想你過去所做成的每一件事，如果你沒有付諸決心和努力肯定是不會發生的。

圖像加註文字， 生活中耐心很重要，學習和成長都需要耐心。

責任

我們需要為生活負責任，從為我們自己的行為負責開始，繼而為家人、工作等等承擔責任。

能夠承擔責任並能讓人對你放心絶對是一項技能。

想想你一生中承擔過多少責任，而且還會繼續承擔下去。

如果別人把工作或任務交給你是否會放心？你能做好工作和處理一些雜務嗎？你能不能出色完成任務？

別人越信任你，你的責任就會越大。

當然，不是每個人都願意承擔太多責任，只要適合你就行。

可靠

你做事可靠嗎？如果朋友有事跟你相約，你能如期赴約嗎？

如果你哪天起來感覺不適，但你手上有事未處理完或是需要去赴會，你是盡力而為把事情做完，還是乾脆讓別人代勞呢？

可靠有點像誠信，比如，別人有事總願意找你來幫忙，因為覺得你靠得住，這聽起來像你嗎？

好奇心

生活中勇於問問題很重要，但不要過度分析一切。

有求知慾和好奇心才能進步。

「為什麼？」可能是人們問得最多的一個問題，也是最必要的問題之一。

對不懂得的事情要敢於發問，這是優點，不是缺點。

你是一個充滿好奇心的人嗎？

交流

不難理解交流和溝通是人類最重要的生存技能之一。

想一想平時你跟家人、朋友、同事等之間無時無刻不在交流。

你每天都在跟各種人交流，甚至連想都不用想。

而且，千萬不能低估年輕人的交流技巧。

有些年紀稍長人士可能有偏見，認為年輕人沒有良好的交流技巧。

但其實，年輕人可以同時在線上、電話上進行同步複雜交流，什麼都不耽誤。

為人著想

你是深思熟慮型還是一時衝動型？比如你做事情是憑著直感，還是事先考慮好再做？

現實中可能兩種情況都有，而且這很正常。

在這個紛擾嘈雜的世界中，不可能什麼事情都經過深思熟慮，但關鍵是如何取得平衡。

特別是在遇到問題時，如何能很好的解決難題。

解決問題的能力是一個非常優秀的技能。

你有沒有考慮過怎樣能把事情處理得更好？這些都是縝密思維和良好計劃的標誌，是人們永遠需要的技能。

慷慨

這裏的慷慨並非僅指金錢上的慷慨大方，而更是看你是否願意為他人付出時間、關懷和精力。

人們總是喜歡與寬容的人在一起，它能讓人有時間更好地去理解、幫助和分享經驗。