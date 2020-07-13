零用錢理財：用手機應用軟件培養孩子金錢觀念

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 從小培養小孩金錢觀念

英國一位母親結合金融卡和手機軟件，教導孩子從小培養金錢觀念。

許多家長都會煩惱如何從小培養孩子的金錢觀念，英國一位媽媽露易絲·希爾（Louise Hill）也深受其苦。

多年前，當她的孩子還是8歲和11歲的時候，她發現孩子通過遊戲機和手機購買遊戲和加值點數，花了不少錢。

她和其他父母談話時也發現，這不是她一個人的問題，而是很多家長都有相同的困擾，但不知道如何解決。

於是希爾和另外兩位家長一起創立了一家專門幫助家長培養孩子理財觀念的商業公司，他們為6歲以上兒童提供預付的金融卡和手機軟件，幫助家長教導孩子如何理財。

圖像來源，Louise Hill 圖像加註文字， 希爾受到孩子亂花錢所苦而創業幫助孩子培養理財觀念（Credit: Louise Hill）

掌管個人財務

有了這張預付的金融卡之後，孩子可以自己在商店裏或網上刷卡購物，這樣他們花錢時心裏有數。

而家長則通過手機軟件向卡片預付金額，金融卡內有多少錢，孩子就只能花多少錢，不能超過。

通過手機軟件，家長還能看到孩子花了多少錢，錢花在哪裏，家長還能設定花錢上限，或者定期撥款作為零用錢，也可以一次性撥款作為某件事情的獎賞。

希爾的公司提供這些服務，每個孩子的父母每個月支付2.99英鎊的固定費用。

培養金錢觀念

經過艱困的創業初期，希爾的公司「GoHenry」現在在英國和美國已經有超過100萬名的兒童客戶。

希爾表示，他們的預付金融卡和手機軟件能夠教導孩子自己掌握個人財務，做一個「聰明的消費者」，培養負責任的消費習慣，明白「金錢不是從天上掉下來的」。

理財網站的金融編輯薩克森（Helen Saxon）表示，「GoHenry」這款兒童理財手機應用受到歡迎是因為有豐富的功能性，例如孩子刷卡時父母立即就能收到通知。

此外，父母還可以設立任務列表，要求孩子幫忙做家事，並給予金錢獎勵，對孩子來說是既有趣，又能鼓勵孩子的積極性。

零用錢理財應用

不過薩克森也表示，類似這樣的兒童零用錢理財應用市面上還有很多，競爭也很激烈，通常每個月的收費更低。

但是以價錢來衡量的話，英國的各大銀行也提供兒童賬戶，不但不收服務費，賬戶內的存款還能滋生利息，唯一的缺點是只有年滿11歲的兒童才能申請。

所以像「GoHenry」這樣的公司也有市場優勢，只要年滿6歲就能夠擁有自己的金融卡。

「如果你想要讓自己的孩子從6歲起就學習培養使用金錢的觀念，那麼這款零用錢應用就能幫助你。」