高溫天氣：歐洲城市對付熱島效應的五大措施

圖像來源，EPA

城市裏的氣溫通常比周圍地區要高，這就是所謂的熱島效應。今夏熱浪滾滾，歐洲城市如何降溫？

倫敦市區氣溫連續第六天超過攝氏34度，這是1961年以來第一次這麼多天持續高溫。

住在鄉村地區的人們可能比較幸運，氣溫稍微低一點，但歐盟資料顯示，有大約四分之三的歐洲人口都居住在城鎮地區。

受到新冠病毒疫情的影響，今年夏天許多人都待在家裏沒有出門度假，而今年8月西歐各地大多數時間被熱浪席捲，歐洲城市要如何應對越來越頻繁的炎熱天氣呢？

為什麼都市更熱？

圖像來源，PA 圖像加註文字， 都市地區的氣溫通常要比周圍地區更高幾度

都市地區的氣溫通常要比周圍地區更高幾度，這就是所謂的熱島效應。

倫敦市政府表示，倫敦和周圍地區比較，最極端的情況下可能相差10度。

都市熱島效應有許多原因，包括建築材料反射日照的程度不同，植皮面積更少，都市有下水道系統，地表水體較少……等等因素。

以下是歐洲的都市正在試圖降低城市氣溫的幾個方法。

1. 植樹

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 樹蔭不只讓人乘涼

每個人都知道大太陽時躲在樹蔭底下最涼爽，樹蔭不只讓人乘涼，樹蔭覆蓋的地表面積也能降溫。

種樹不但有樹蔭能夠降溫，樹葉還有反射太陽光線的作用，樹從地底吸收水分，通過蒸散作用將水分子釋放到空氣中。

這個蒸散作用就像是樹在排汗一樣，能讓樹降溫，也能讓周圍氣溫下降。

種樹能發揮多重降溫作用，西班牙的巴塞羅那樹的數量居歐洲城市之冠，巴塞羅那還啟動了20年的植樹計劃，目標是增加植樹面積到30%，

在都市中植樹還有其他的環境好處，能創造棲息地，增加生物多樣性，降低噪音等。

2. 綠化街道和屋頂

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 空間不足無法種樹的地方，也可能種植其他植物降溫

樹不是唯一能降溫的植物，空間不足無法種樹的地方，也可能種植其他植物降溫。

法國巴黎現在允許任何人申請城市綠化，在城市裏幾乎任何地方，居民可以申請在人行道或其他公有土地上種植綠化。

巴黎和倫敦也都鼓勵建築設置屋頂花園或綠色生態牆，和樹一樣，植物也能吸收太陽熱量，實行蒸散作用為空氣降溫。

倫敦市政府2017年估計，在大倫敦地區有150萬平方米的屋頂花園。

3. 規劃夏季戶外公共空間

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 維也納連續第二年在市中心多個地方規劃了夏季使用的戶外空間

奧地利維也納連續第二年在市中心多個地方規劃了夏季使用的戶外空間。

夏天一到，市政府就關閉市中心幾條街道的部分路段，禁止車輛進出，也禁止停車。

在這些指定的戶外空間裏，樹蔭下放置了許多座椅，還有飲用水設施，有些還有噴水霧系統和植物，孩子們在這裏玩耍，就像把家搬到了街上。

4. 打造城市親水環境

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 夏天人們喜歡玩水降溫

夏天人們喜歡到河邊海邊玩水降溫，如果不能把河流湖泊和海灘搬到城市，那就在城市裏打造一個親水環境。

法國城市尼斯瀕臨地中海，還規劃了人行道濕地系統，用多孔建材鋪設新的公共步道，水通過多孔建材滲透到步道上為環境空氣降溫。

希臘的第二大城市，北部的塞薩洛尼基（Thessaloniki）市政當局在廣場上設置了噴水裝置，遮陽裝置，還有戶外風扇，為公共空間降溫。

除了打造親水環境之外，使用不同的建材也能夠發揮降溫效果。

南歐地方常見的白色屋頂和白色牆壁就是一個例子，淺色的建築外表吸收較少的太陽熱能，室內溫度也較低。

5. 改善信息科技

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 熱浪來襲時老年人和兒童受到的影響最大

熱浪來襲時老年人和兒童受到的影響最大，2003年8月歐洲的熱浪導致成千上萬人死亡，尤其是在法國，當時有將近15000人喪生。

在當年的熱浪過去之後，法國政府檢討並實施多項新的措施應對未來的熱浪。

巴黎市政府推出了手機應用程序，人們可以通過手機查詢在巴黎要去哪裏避暑。雅典和鹿特丹也各自有類似的手機軟件。

去年歐洲再次遭遇熱浪，但法國政府表示死亡人數不到2003年的十分之一。