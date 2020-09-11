巴黎奧賽博物館致歉 拒低胸裝女訪客入內引發爭議

圖像來源，@jeavnne 圖像加註文字， 基妮到博物館之前四小時在餐廳拍攝的照片。

奧賽博物館（The Musée d'Orsay）是巴黎最吸引觀光客的地點之一，也收藏著19世紀法國藝術界一些最著名的裸體作品。

不過，當修讀法國文學的學生基妮（Jeanne）在本周一個炎熱的白天身穿低胸裝到訪時，她說自己被擋在了門外。

她說，博物館工作人員告訴她「規矩就是規矩」，最終她在披上外套之後才被允許進入。

她的故事在社交媒體上瘋傳開來，而博物館也已經致歉。

她發佈了一張她在與朋友去博物館之前四小時，坐在餐廳裏的照片。她描述，兩個工作人員先後盯著她的胸，但是卻沒有說她不符合什麼規矩。

「不可能不允許不能接受」

周二（9月8日）氣溫達到攝氏26度，喜愛藝術的文學學生基妮說，她想在這個炎熱的下午去一趟奧賽博物館。「我想都沒想過，我的乳溝會是一個產生分歧話題，」她說。

雖然她的朋友身穿一件露臍的短款上衣，基妮說，早在她還沒有機會出示門票之前，人們就一直注意著她的胸部。她引述一個票務員當時說：「噢，不，這不可能，不允許，不能接受。」

然後一名門衛到場，解釋博物館的規矩。她說：「整個過程沒有人明說我露乳溝是有問題，他們明擺著盯住我的胸部，用『那個』來指代它們。」

一開始，她拒絶披上外套。「我不想穿上外套，因為我感覺被挫敗，被威迫，我感到恥辱。我感覺每個人都看我的胸，好像我整個人就剩下胸；我就是一個被他們性徵化的一個女人。」

博物館致歉

博物館方面稱：「我們為此深表遺憾，並向涉事的人士致歉，我們正在與她們聯繫。」

她說，對於所發生的事，她並不憤怒，而且她太熱愛藝術，所以不會拒絶再去博物館。

事件中不明確的是，博物館當時到底是引用哪一條規矩。《解放報》（The Libération）指出有一兩條關於「衣冠整齊」的規矩，以及禁止穿著「有可能擾亂安寧」的服飾，但是該報相信，博物館明確知道，這些規矩在這一宗事件中並不適用。

據《巴黎人報》（Le Parisien）網站稱，博物館內討論的是有關「過度熱心」的工作人員。