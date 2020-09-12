中國古董頻售天價的原因：從英國人車庫驚現「乾隆酒壺」 講起
近年來，中國古董頻頻在海外拍出「天價」。這與中國買家有很大關係。
富有的中國人赴海外投資、回購流失文物的熱情空前高漲，有一種海外淘寶、請「國寶」回家的味道。
日前，英國德比郡的一名建築工人新冠疫情期間閒來無事清理車庫，意外發現一件罕見的中國葡萄酒壺。
這件15厘米的酒壺，看上去像一個茶壺，小巧精緻。所以， 家裏人一直管它叫茶壺。
據當地漢森拍賣行（Hansons Auctioneers）估計，它有可能是中國古代帝王的一件古玩，已有數百年歷史，而且可能會賣到10萬英鎊（約等於90萬人民幣）的高價。
漢森拍賣行估計它可以拍賣到2萬到4萬英鎊之間，但如果遇到中國買家很可能會賣出更高價。
差點送到二手店
本來，酒壺的主人想把它送到專賣二手貨的慈善商店。
據這位不願透露姓名的中年男子介紹，這件古玩是他祖父在二戰期間從亞洲帶回來的。
過去多年，酒壺由其母親保管。母親把酒壺擺在家中的陳列櫥中，但後來被裝在盒子裏放到了一位親屬的車庫中。
新冠疫情封鎖期間，該名男子有了大把時間，開始收拾車庫中的物品，才又找到了這個酒壺。
這名男子表示，本來想著把它和其他物品一道送給當地的慈善店去，但又總覺著這個茶壺很特別。
為了保險起見，他決定還是讓當地的拍賣行給鑒定一下。但是，因為不敢肯定，又怕人取笑，該男子還帶了幾樣其他古董一道去估價。
經漢森估價師鑒定，它可能是在乾隆皇帝宮中使用過的18世紀的酒壺。
拍賣行的查爾斯·漢森（Charles Hanson）說，還有兩件「幾乎跟這一摸一樣」的酒壺古玩，它們分別存放於中國大陸和台灣的博物館中。
小酒壺將於9月24日在網上進行拍賣。
天價原因
近年來，中國古董頻頻在海外拍賣市場中以高價出手跟中國買家有很大關係。
這些富有的中國人赴海外投資回購流失文物的熱情空前高漲，有一種海外淘寶，讓藝術品回家的味道。
同時，他們資金實力雄厚，整體收藏專業知識也相對提升。
這可能是為什麼近年來拍賣場上中國古董藝術品屢創天價的原因。
英國米德塞克斯大學中國文化遺產管理專業導師湛旭華女士在接受BBC特約記者玉川採訪時曾表示，英國是歐洲最大的中國古董集散地。
她說，許多中國古董通過貿易、交流等手段，包括通過歐洲和香港等地轉輾流入英國。
英國市場的高價中國古玩
最近幾年僅在英國賣出高價的中國瓷器、古玩就有許多，其中包括：
- 2019年，清代乾隆年間的茶壺，雖然壺蓋有所破損，卻在10分鐘內賣出104萬英鎊的高價。英國多切斯特（Dorchester）的杜克拍賣行最初估價為1000至2000英鎊。但出人意料的是，最後賣價超出估價1000倍。
- 2017年，中國花瓶在英國伯明翰一家拍賣行拍賣，以預估價格的450倍成交，創下這個拍賣行140年來的最高紀錄。這家名叫「Fellows」的拍賣行說，他們最初估計花瓶能賣到1800英鎊，但最後以81萬英鎊成交。
- 2013年，英國西南部康沃爾的一座老宅拍賣傳家寶，其中一隻罕見珍貴的中國古董花瓶以近34萬英鎊成交，比預期價格高出三倍。
此外，英國老牌《鑒寶路秀》（Antiques Roadshow) 節目中，在過去幾年裏也曾發現過不少來自中國的古董。
而當中國文物動輒在國際市場上賣出天價的同時，也鼓舞了英國各地民眾試試手氣，看能不能從自己家中也找出那些被遺忘的中國文物。