英國紳士俱樂部「僅限男性」規定被指歧視女性

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 艾米莉·本戴爾3月申請成為會員遭到拒絶

只招收男性會員的英國紳士俱樂部遭到新時代女性的挑戰，要求紳士俱樂部改變規定，接受女性申請。

英國內衣品牌「藍貝拉」（Bluebella）創辦人艾米莉·本戴爾（Emily Bendell）表示，位於倫敦的「加利克俱樂部」（Garrick Club）只接受男性申請會員的規定違反了2010年《平等法》。

加利克俱樂部創建於1831年，至今已經有近兩百年歷史，有許多歷史名人都是該俱樂部會員，包括大文豪狄更斯和已故英國著名演員奧利維爾（Laurence Olivier）。

艾米莉今年3月申請成為俱樂部的會員遭到拒絶。

改變規定

現在她已經委托律師發函加利克俱樂部，要求俱樂部改變規定，開放女性申請成為會員，否則將採取法律行動。

她對BBC表示：「我完全不知道現在還存在這種只有男人才能加入的俱樂部，我發現的時候感覺非常驚訝。」

「社會上許多知名人物都是這些只限男人才能加入的俱樂部的會員，這說明了什麼問題？我們做女人的不被允許參加這樣的人際網絡和集會。」

「這令人非常憂心，危害到女人的權益，所以我希望加利克俱樂部能與時俱進，做出正確決定。」

圖像來源，Google 圖像加註文字， 加利克俱樂部創建189年以來，一直只接受男性申請成為會員

加利克俱樂部由一群愛好文學藝術的紳士創建，其創立初衷是為了支持劇院和演員。

加利克俱樂部創建189年以來，一直就只接受男性申請成為會員。

根據該俱樂部的內部規定，女性只有在獲得男性會員的邀請，作為男性會員賓客的時候才能夠進入接受服務和使用設施。

雖然加利克俱樂部不允許女性加入會員，但卻僱用女性員工。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 加利克俱樂部1831年創立

艾米莉委托的律師表示：「艾米莉有成功的職業生涯，而且又愛好藝術，和與她有相同地位的男人一樣，她也希望有機會成為加利克俱樂部的會員，接受俱樂部的服務。」

「加利克俱樂部歷史悠久，但僅限男性的規定在現代社會不僅過時，而且還違法。」