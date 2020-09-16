英國女子「因病得福 」 成功打造商業王國的故事

圖像來源，ROB NORTHWAY 圖像加註文字， The Nue Co 創始人米勒

朱勒斯·米勒（Jules Miller）25歲時被確診出大腸激躁症（又稱腸易激綜合徵，簡稱IBS, Irritable bowel syndrome）。

像許多生活在倫敦大都市中的年輕人一樣，米勒過著緊張而忙綠的生活。

但她的IBS如此嚴重，甚至導致內出血。

米勒表示，她每天覺得精疲力盡、腹脹等等，已經影響到了她的正常生活。

這迫使她思考飲食、保健與補品之間的關係，並試圖嘗試各種補充劑（supplements）來緩解症狀。

然而，這些補充劑不但不起作用，有的甚至還讓症狀更嚴重了。

不僅如此，讓她警覺的是大多數補充劑中還含有填充劑成份。

秘密武器

圖像來源，THE NUE CO 圖像加註文字， THE NUE CO最初的產品是能緩解IBS症狀的純天然補充劑。

於是，米勒決心研製能改善自己IBS症狀的補充劑產品。

米勒的祖父曾是英國劍橋大學的化學家。因此，在爺爺的幫助下米勒開始研究膳食補充劑的配方和成分。

2017年，米勒創立了純天然成分的膳食補充劑公司The Nue Co。

今天，該公司的年收入已高達1000萬美元（約等於6700萬人民幣）。

雖然2020年還未結束，但米勒表示，今年的銷售額已經比2019年猛增了六倍。

米勒認為，這可能與人們在新冠疫情期間更擔心自己的健康狀況有關。

無所畏懼

圖像來源，The Nue Co 圖像加註文字， 在紐約的實體店

這裏需要提一筆的是，在成立自己公司前米勒曾供職於廣告業以及素食食品業務研發主管工作。

但米勒的成功最主要的還是靠著有一種無所畏懼的敢闖精神。米勒承認，如果現在再成立一個公司自己都未必有足夠的信心。

當時，米勒寫下一些她自己搞不懂事情的清單，並找到可能知道答案的一些人名，然後就開始給這些人髮郵件求助。

幸運的是，一些成功企業家給她回了郵件，並向她提供一些建議。

米勒公司最初推出的產品是一種名為Debloat，能緩解IBS的補充劑。這種深度調理營養粉至少對米勒本人的症狀有效果。

後來，該公司還推出了維生素以及皮膚治療等產品。

公司也從最初的英國劍橋搬到了美國紐約，因為美國是全球最大的膳食補充劑市場，80%的美國人會服用各種維生素及其他補充劑保健品。

米勒最初通過自己的網站出售產品，但現在已經在紐約擁有自己的專賣店，同時還有一些零售商儲備和銷售他們的產品。

該公司目前已經獲得了總值1150萬美元的資金，其中包括來自消費品巨頭聯合利華（Unilever）的資金，但米勒和她的丈夫查理仍然是公司最大的股東。

英國營養治療師卡羅琳·佩頓（Caroline Peyton）表示，米勒的公司明確告知顧客補充劑中的確切成份這一點非常好，因為很少有人了解補充劑中都有什麼。人們在購買商品時只是關注其是否含有他們所需要的營養成份。

佩頓還表示， 產品清楚透明對補充劑行業是件好事。

IBS與補充劑產品

IBS大腸激躁症是一種功能性腸胃問題，由腸道蠕動不協調造成。

其主要徵狀包括腹痛、大便習慣改變、腹瀉和便秘交替發生，排便時總有排不乾淨的感覺等。

它通常會持續多年，嚴重的還會導致憂鬱症、慢性疲勞症候群等。

但如果患有IBS，最重要的還是要看醫生，並在遵從醫囑下服藥。

那補充劑到底能不能吃？

英國國民保健體系NHS建議人們可以適當服用維生素D, 以補充日照不足的情況。