數百次失敗後終於找到了工作 求職教訓與技巧

圖像來源，Hannah Webb 圖像加註文字， 漢娜找工作的經歷凸顯疫情下英國經濟的困境。

新冠疫情中找工作有多難，問問漢娜·韋伯（Hannah Webb）就知道了。

這位23歲的英國女孩本來是給別人提供職場建議的。但像許多年輕人一樣，新冠期間漢娜失去了工作，成了失業大軍中的一員。

找工作不容易，特別是在疫情的大背景下。全國失業率高升，各單位紛紛裁員，找工作難上加難。

漢娜進行了無數嘗試，在被拒了280多次之後，終於功夫不負有心人找到了工作。

或許漢娜的經歷能給人們一些鼓舞和啟發。

漢娜告訴BBC記者潘迪（Manish Pandey）在找工作那段期間，每天早晨醒來都會收到求職結果的壞消息，一封告知她未被錄用的電郵，非常令人沮喪。

但漢娜告訴自己苦日子會結束的，最終會有工作的。

全面撒網

圖像來源，Hannah Webb 圖像加註文字， 漢娜的策略改變讓她成功地找到了工作。

最初，漢娜還是在自己原來工作的領域尋找，但很快就意識到就業市場有多難，等待她的都是未被錄用的消息。

這也讓漢娜開始懷疑自己的能力。以前自己的工作就是幫助他人就業找到工作，現在連自己都找不到工作。

於是，漢娜決定擴大搜索範圍，申請一切能申請的工作。

其中包括：零售業、送貨司機、倉庫管理等等。

找不到工作讓漢娜每天憂心忡忡、以淚洗面。

更讓漢娜心焦的是，她還有兩個幼小的孩子要養活。

在那段期間，漢娜不但為找工作而發愁，還為下星期買食品的錢擔憂。

但也正是這種養家糊口的絶望心情促使漢娜相信她最終一定將會找到工作的。

總結經驗教訓

那最後漢娜是如何找到工作的呢？

「一定要徵求僱主對你的反饋意見」，漢娜建議所有人這樣做。

當漢娜聽取僱主對她的反饋後才意識到自己在求職過程中，過于謙虛，沒有足夠地推銷自己。

此外，在求職初始漢娜太焦慮和緊張，試圖把自己塑造成一位超級專業人士的形象，並沒有展現自己的個性魅力。

同時漢娜總結說，自己在面試時也缺乏自信。

漢娜表示，如果你自己都不相信你所說的話，又怎能期待他人相信你呢？

圖像來源，Hannah Webb 圖像加註文字， 漢娜建議面試後一定要聽取潛在僱主的反饋意見。

為重建自信心，漢娜列出自己最擅長的5件事情，以及擅長的原因。

漢娜的策略改變讓她成功地找到了工作，又回到了自己的本行：為別人提供職場建議和協助他人就業。

漢娜自身的求職經歷對她的新工作也有幫助，讓她為別人提供求職建議時有了切身感受，並能現身說法。

漢娜知道無數次遭拒絶的滋味，因此，她說最重要的是別放棄，相信你能夠做到。

漢娜還補充說，要善待你自己，告訴自己你具備所申請職位所需的所有技能和能力。

求職建議和技巧

此外，由英國一些專業人士總結的這幾大求職建議和技巧可能會對找工作的人士具有參考價值：