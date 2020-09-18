特斯拉無人駕駛汽車司機因「超速時打瞌睡」被控

圖像來源，Alberta RCMP 圖像加註文字， 事情發生在加拿大阿爾伯塔省波諾卡附近的高速路上。

一名特斯拉（Tesla）男性駕駛員最近在加拿大被控危險駕駛。據稱他在車輛行駛過程中打瞌睡，當時他的特斯拉自動駕駛汽車時速超過150公里/小時。

加拿大阿爾伯塔省（Alberta）警方稱，他們接到事件報告後發現，事發車輛的兩張前排座椅均被完全放平，駕駛員與乘客明顯已經睡著。

這輛車型號為特斯拉Model S，事發時駕駛速度為140公里/小時，而在一名警員亮起緊急警報燈後，車輛提速至150公里/小時。

據悉，車輛駕駛員今年20歲，來自不列顛哥倫比亞省（British Columbia），將於12月出庭。

這名駕駛員最初被控超速駕駛，並因疲勞駕駛而被停用駕駛執照24小時，但之後又被控危險駕駛。

這一事件於今年7月發生在波諾卡（Ponoka），距離阿爾伯塔省府埃德蒙頓（Edmonton）南邊約100公里。

「當時沒有人從車窗內向外看，」警長特恩布爾（Darri Turnbull）向加拿大廣播公司（CBC News）表示。

警長稱，他們打開警報燈後，這輛特斯拉開始加速，而在它前面的車輛都給它讓路。

「看上去車裏是沒人的，但這輛車由於前面的路空出來了開始加速。」

他還補充道：「我做警察已經23年了，其中大部分時間都在交通執法部門，但我無言以對。我從未見過任何類似這樣的事情，當然之前也沒有這項技術。」

特斯拉車輛目前使用二級自動輔助駕駛系統「自動駕駛」（Autopilot），這種系統要求駕駛員保持警惕，隨時凖備作出反應，且雙手需要放在方向盤上。

特斯拉創始人馬斯克（Elon Musk）此前表示，他希望特斯拉汽車可以在今年年內實現完全自動化，僅需少量駕駛員操作。