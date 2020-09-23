人與社會：「肢體口音」能披露你來自何方的原因

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我們已知，說話所帶的口音會透露我們是哪裏人。但我們很少知道的是，我們的舉手投足一顰一笑也會有這樣的效果。

希拉里·埃爾芬拜因（Hillary Elfenbein）快速瀏覽一些舊的研究論文時，注意到一項著名研究論文所涉及的照片有些奇怪。這項始於20世紀80年代末的研究測試志願者，問他們是否能夠辨識人像照片中日本人和白種人的面部表情有何不同。實際上這些照片中一些所謂「日本人」是日裔美國人，餘下才是真的日本國民。

埃爾芬拜因親自查看這些照片時發現，她能夠分辨得出，不會把日裔美國人當作日本人。她的合作者艾比·馬什（Abby Marsh ）發現她也可以。由此她們做了一個實驗。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國人可以從澳大利亞人的微笑、揮手或走路的方式認出他們是澳大利亞人。

她們發現，經她們測試的美國人特別善於辨別誰是日本人，誰是日裔美國人，即使二者是同一個民族，穿著同樣的衣服，用同樣的打燈角度拍攝。但當兩組照片的人不表露感情，接受測試的人幾乎無法區分他們。不過當他們表露感情，尤其是悲傷的感情時，似乎就會顯露出現一些來自日本或美國的神情。

或許你本人也有這樣的經歷，你身處異國，突然覺得一個路過的陌生人應該是你的同胞。有時，那種信息可能會很明顯。

如果你看過電影《無恥混蛋》（Inglourious Basterds），你就會知道德國人和英國人用手勢表示數字3的方式不同。德國人會豎起大拇指和食指和中指，而英國人則用大拇指夾住尾指，把食指、中指和無名指豎起來。多數人從未意識到不同文化的人表示同一數目會用不同的手勢，除非他們親眼看到，而且他們還會覺得很奇怪。

有些人體姿勢可能是碰巧發生的偶然行為，而有些則可能事出有因。比如俄國總統普京走路時，他的「槍臂」（右臂）貼在身邊從來不擺動，據說這是他當克格勃接受武器訓練留下的習慣。

馬什和埃爾芬拜因在她們最初發現後，又發現了更多這種「非語言的口音」，即我們在無意識中能顯示我們來自何處的肢體口音。例如，美國人可以從澳大利亞人的微笑、揮手或走路的方式認出他們是澳大利亞人。

馬什說，這種肢體口音「很容易認出來。我們做了兩項這樣的研究，在這兩項研究中都發現了相同的效果。在我們觀察的行為中，都有肢體口音。」

最新一項的研究肯定了她們的發現。蘇格蘭的格拉斯哥大學一個研究小組現在已經訓練了一台電腦識別一個模擬人臉上的60多種不同的肢體口音，全部都是皺鼻頭和嘴唇上揚這些細微而且不易察覺的表情差異。但是東亞人看到這些人為的「東亞人」表情時，比起「西方人」表情，他們更容易識別出來。負責這項研究的瑞秋·傑克（Rachael Jack ）說。「這比聽起來要難一些。」例如，在他們開始研究之前，傑克和她的團隊必須確定英語和漢語中哪些單詞可對應大致的表情。

不過在理論上，傑克說機器人最終應該能夠模擬世界上任何文化、任何場合的細微表情差別。在去年的一項研究中，傑克和同事們發現，甚至人類在性高潮時的面部表情也帶有不同的「文化口音」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 網友運動員得分後的身體姿勢比其表情傳達出更多的內心感受。

存在肢體式的非語言口音不應該是大驚小怪的事。人類一直以來都可以識別不同人的聲音和面孔，以致走路或跑步的方式，而不會明確意識到是用什麼方法辨識出來的。中國銀河水滴科技公司（Watrix）聲稱，該公司開發的軟件可以從拍攝的行人步態來識別人，凖確率高達94%。如果一個人的行走步態可以與眾不同，那麼就有理由認為一個群體可能有一些相同的肢體動作，而且群體之外的人可能會注意到這一點。

已經有證據表明，我們從人體姿勢中獲取信息比我們所意識到的要多。在2012年的一項研究中，研究人員向接受調查的參與者展示網球選手在取得重要比分後立即拍下的照片，這些參與者更善於從選手的身體姿態而不是面部表情來判斷選手是否獲勝。如果把輸球後的臉孔嫁接在獲勝的身體姿態上，或者反之，會發現參與者主要是依賴肢體動作而不是面部表情來判斷運動員是勝還是負。隨後的研究版本也有同樣的結論，此外新版本還發現參與調查的香港大學生對東亞運動員的判斷整體性更好。這再一次表明我們人類比較善於辨別我們最熟悉的肢體口音，因為這些肢體口音我們在自己周圍生活的人中經常見到。

生物學家兼攝影師馬克·莫菲特（Mark Moffett）在他的新書《人類群體》中推測，非語言的肢體口音是幫助人們區分「我們」和「他們」社會標記。有時肢體口音似乎攜帶了更詳細的信息，但並非所有的信息都是可靠的。

普林斯頓大學的心理學家在一項經典的研究中發現，參與者善於在兩張候選人照片中選出獲勝者，其方法是挑選看起來比較有「有能力」的那一位。甚至兒童並被要求在照片中選出一個電子遊戲的假想「隊長」時，表現也如優秀的政治問題專家。不過，一個人看起來可靠和真的是否可靠之間似乎沒有任何聯繫。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 我們每個人走路的步姿都是獨特的，常常會洩露我們的身份信息，比如俄國總統普京著名的步姿

另一方面，有些人似乎確實將他們的生活經歷放上了他們的面孔。在2017年的一項研究中，研究人員向參與者展示了一組從約會軟件中挑選出來的無情緒的平靜面孔，但參與者仍能夠比較凖確地分辨出誰是富人誰是窮人，而不僅僅是靠猜測。事實上，他們是觀察照片中人的眼睛，特別是嘴來做出判斷。經過進一步的研究後，研究人員得出這樣的結論，富人看起來比窮人更有吸引力或精神狀態更正向，即看起來既快樂也親切。當如果照片上每個人都面帶微笑並且刻意看起來樂觀向上之時，參與者就無法分辨誰是富人誰是窮人。

這些微妙的形體線索可能有助於解釋我們為何會對來自不同背景的人懷有偏見。正如我們所見，非語言的肢體口音往往會讓我們難以理解外來之人。

不過，當人們想要被他人理解時，他們確實有辦法會清楚地表達自己的感受。

最近，威斯康辛大學麥迪遜分校的一項獨創性但具有推測性的研究表明，想要被人理解這種現象甚至可能給現代美國人帶來了一種樂觀開朗的肢體口音。該理論認為，在一個外來移民人數較多的地區，因居民之間往往難以彼此理解，但為了應付日常生活，又不得不去理解對方。論文作者猜測，因此這些地區人際交往需要大量的微笑和手勢表情。

當他們查看現有數據時，發現在「祖先族群多樣性高」的國家，比如美國，人們更愛笑臉迎人。即便是在美國國內的州與州之間，也出現同樣的模式。如果外國人在美國人看來是冷漠而傲慢，而美國人在外國人看來是沒腦筋的樂哈哈，但只要考慮到美國與其他國家不同的歷史，就可以理解為何會有這樣的成見產生。